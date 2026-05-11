    Forza Horizon 6 tarihe geçti: Çıkmadan korsana yenik düştü!

    Forza Horizon 6'nın tamamen oynanabilir sürümleri internete sızdırıldı. Merakla beklenen yarış oyunu, çıkış yapmadan önce kırıldı ve crack işlemi sorunsuz olmasıyla oynanabiliyor.

    Forza Horizon 6, çıkış yapmadan önce en beklenmedik kaynaktan yanlışlıkla sızdırılmış gibi görünüyor. Dün, Playground Games'in Steam'de 155 GB'lık binlerce içerik içeren şifrelenmemiş Forza Horizon 6 dosya deposu yayınladığı ortaya çıktı.

    Özellikle sızıntılar ve crack forumlarından gelen haberlere göre, dosyalar indirilebiliyor ve oyun çalıştırılabiliyor. Hatta oyundan ekran görüntüsü paylaşanlar, YouTube’a birkaç dakikalık oynanış videosu yükleyenler bile var.

    Forza Horizon 6'nın piyasaya sürülmeden on gün önce Steam'e yüklendiği ve Playground Games tarafından şifrelenmediği anlaşılıyor.

    Mart ayında Death Stranding 2'de de aynı şey olmuştu; oyun platforma çıkmadan yalnızca birkaç gün önce yaklaşık 113 GB dosya uygun şifreleme olmadan yüklenmişti.

    Playground Games bu durum hakkında henüz yorum yapmadı. Beklemeyi tercih edenler için, Forza Horizon 6, 19 Mayıs'ta resmi olarak çıkış yapacak.

