Forza Horizon 6 tarihe geçti: Çıkmadan korsana yenik düştü!

155GB'lık dosya şifrelenmemiş!
Özellikle sızıntılar ve crack forumlarından gelen haberlere göre, dosyalar indirilebiliyor ve oyun çalıştırılabiliyor. Hatta oyundan ekran görüntüsü paylaşanlar, YouTube’a birkaç dakikalık oynanış videosu yükleyenler bile var.
Forza Horizon 6'nın piyasaya sürülmeden on gün önce Steam'e yüklendiği ve Playground Games tarafından şifrelenmediği anlaşılıyor.
Mart ayında Death Stranding 2'de de aynı şey olmuştu; oyun platforma çıkmadan yalnızca birkaç gün önce yaklaşık 113 GB dosya uygun şifreleme olmadan yüklenmişti.
Playground Games bu durum hakkında henüz yorum yapmadı. Beklemeyi tercih edenler için, Forza Horizon 6, 19 Mayıs'ta resmi olarak çıkış yapacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.
65 Kişi Okuyor (15 Üye, 50 Misafir) 19 Masaüstü 46 Mobil
5263 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
steam, Forza Horizon 6 ve