Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor

    Epic Games’in eski yöneticilerinden Arjan Brussee, Unreal ve Unity’ye rakip olacak Avrupa merkezli yeni oyun motoru “The Immense Engine” üzerinde çalıştığını açıkladı.

    Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor Tam Boyutta Gör
    Oyun teknolojileri sektöründe uzun yıllardır görev alan deneyimli geliştirici Arjan Brussee, Avrupa merkezli yeni bir oyun motoru geliştirdiğini açıkladı. Guerrilla Games’in kurucu ortaklarından biri olarak tanınan ve uzun süre Epic Games bünyesinde Unreal Engine üzerinde çalışan Brussee, “The Immense Engine” adını verdiği yeni platformla mevcut oyun motorlarına alternatif oluşturmayı hedefliyor.

    Avrupa merkezli oyun motoru fikri

    Brussee’nin açıklamalarına göre günümüzde piyasadaki büyük oyun motorlarının çoğu ABD veya Çin merkezli şirketler tarafından geliştiriliyor. Geliştiriciye göre Avrupa merkezli, tamamen Avrupa altyapısında çalışan ve Avrupa kurallarına göre şekillenen bir motor eksikliği bulunuyor.

    Özellikle veri yönetimi, regülasyon ve altyapı konularının artık oyun teknolojileri açısından daha önemli hale geldiğini belirten geliştirici, gerçek zamanlı 3D teknolojilerinin yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadığını ifade etti.

    Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor Tam Boyutta Gör
    Brussee’ye göre gerçek zamanlı 3D teknolojileri savunma sanayii, lojistik ve simülasyon gibi farklı sektörlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Bu alanlarda veri güvenliği ve altyapı denetimleri çok daha hassas olduğu için kullanılan motorların nerede geliştirildiği ve verilerin nerede işlendiği kritik önem taşıyor.

    Geliştirici, kullanılabilir 3D dünyalar oluşturmanın artık yalnızca eğlence sektörü için değil, çok daha geniş kullanım alanları için gerekli hale geldiğini düşünüyor. Bu yaklaşım, The Immense Engine’in yalnızca oyun geliştiricilerine değil farklı endüstrilere de hitap edecek şekilde tasarlanabileceğine işaret ediyor.

    “Unreal Engine ve Unity günümüzle uyumlu değil”

    Deneyimli geliştirici, Unreal Engine ve Unity gibi platformların temel tasarım anlayışının günümüz yapay zeka odaklı geliştirme süreçlerine tam olarak uyum sağlayamadığını savunuyor.

    Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor Tam Boyutta Gör
    Brussee’ye göre mevcut motorlar, kullanıcıların fareyle menüler arasında gezdiği ve değişiklikleri manuel şekilde yaptığı geleneksel iş akışları üzerine inşa edildi. Bu yapı, yapay zekanın geliştirme süreçlerinde daha aktif rol aldığı yeni nesil çalışma modelleriyle tam uyumlu değil.

    Geliştirici, yeni motorun yapay zekayı sonradan eklenen bir özellik olarak değil, sistemin merkezinde yer alan temel unsur olarak ele alacağını belirtiyor.

    The Immense Engine’in en dikkat çekici yönlerinden biri de yapay zeka merkezli mimari yaklaşımı olacak. Brussee, doğru yapay zeka altyapısıyla küçük ekiplerin çok daha büyük üretim kapasitesine ulaşabileceğini düşünüyor.

    Açıklamalarına göre uygun bir AI framework yapısı sayesinde normalde 10 ila 15 kişilik ekiplerin gerçekleştirebileceği işler çok daha küçük ekipler tarafından yürütülebilecek. Bu yaklaşım, içerik üretimi ve sistem geliştirme süreçlerinde otomasyonun ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor.

    Çıkış tarihi ve teknik detaylar henüz bilinmiyor

    Brussee, gelecekte oyun motorlarının yalnızca daha iyi grafik sunan araçlar olmayacağını, aynı zamanda geliştirme süreçlerini kökten değiştiren platformlara dönüşeceğini savunuyor.

    Şu an için The Immense Engine hakkında teknik mimari, lisans modeli veya çıkış tarihi gibi detaylar paylaşılmış değil. Ancak projenin temel yönelimi netleşmeye başlamış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Profil resmi
    hikodaci 1 saat önce

    Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5cl viski bla bla car yasal mı 1.6 multijet motor ömrü lens suyu yerine ne kullanılır pirinç unu kilo aldırır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum