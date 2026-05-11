Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Oyun teknolojileri sektöründe uzun yıllardır görev alan deneyimli geliştirici Arjan Brussee, Avrupa merkezli yeni bir oyun motoru geliştirdiğini açıkladı. Guerrilla Games’in kurucu ortaklarından biri olarak tanınan ve uzun süre Epic Games bünyesinde Unreal Engine üzerinde çalışan Brussee, “The Immense Engine” adını verdiği yeni platformla mevcut oyun motorlarına alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Avrupa merkezli oyun motoru fikri

Brussee’nin açıklamalarına göre günümüzde piyasadaki büyük oyun motorlarının çoğu ABD veya Çin merkezli şirketler tarafından geliştiriliyor. Geliştiriciye göre Avrupa merkezli, tamamen Avrupa altyapısında çalışan ve Avrupa kurallarına göre şekillenen bir motor eksikliği bulunuyor.

Özellikle veri yönetimi, regülasyon ve altyapı konularının artık oyun teknolojileri açısından daha önemli hale geldiğini belirten geliştirici, gerçek zamanlı 3D teknolojilerinin yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadığını ifade etti.

Tam Boyutta Gör Brussee’ye göre gerçek zamanlı 3D teknolojileri savunma sanayii, lojistik ve simülasyon gibi farklı sektörlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Bu alanlarda veri güvenliği ve altyapı denetimleri çok daha hassas olduğu için kullanılan motorların nerede geliştirildiği ve verilerin nerede işlendiği kritik önem taşıyor.

Geliştirici, kullanılabilir 3D dünyalar oluşturmanın artık yalnızca eğlence sektörü için değil, çok daha geniş kullanım alanları için gerekli hale geldiğini düşünüyor. Bu yaklaşım, The Immense Engine’in yalnızca oyun geliştiricilerine değil farklı endüstrilere de hitap edecek şekilde tasarlanabileceğine işaret ediyor.

“Unreal Engine ve Unity günümüzle uyumlu değil”

Deneyimli geliştirici, Unreal Engine ve Unity gibi platformların temel tasarım anlayışının günümüz yapay zeka odaklı geliştirme süreçlerine tam olarak uyum sağlayamadığını savunuyor.

Tam Boyutta Gör Brussee’ye göre mevcut motorlar, kullanıcıların fareyle menüler arasında gezdiği ve değişiklikleri manuel şekilde yaptığı geleneksel iş akışları üzerine inşa edildi. Bu yapı, yapay zekanın geliştirme süreçlerinde daha aktif rol aldığı yeni nesil çalışma modelleriyle tam uyumlu değil.

Forza Horizon 6 kırıldı, çıkmadan korsana yenik düştü! 4 sa. önce eklendi

Geliştirici, yeni motorun yapay zekayı sonradan eklenen bir özellik olarak değil, sistemin merkezinde yer alan temel unsur olarak ele alacağını belirtiyor.

The Immense Engine’in en dikkat çekici yönlerinden biri de yapay zeka merkezli mimari yaklaşımı olacak. Brussee, doğru yapay zeka altyapısıyla küçük ekiplerin çok daha büyük üretim kapasitesine ulaşabileceğini düşünüyor.

Açıklamalarına göre uygun bir AI framework yapısı sayesinde normalde 10 ila 15 kişilik ekiplerin gerçekleştirebileceği işler çok daha küçük ekipler tarafından yürütülebilecek. Bu yaklaşım, içerik üretimi ve sistem geliştirme süreçlerinde otomasyonun ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor.

Çıkış tarihi ve teknik detaylar henüz bilinmiyor

Brussee, gelecekte oyun motorlarının yalnızca daha iyi grafik sunan araçlar olmayacağını, aynı zamanda geliştirme süreçlerini kökten değiştiren platformlara dönüşeceğini savunuyor.

Şu an için The Immense Engine hakkında teknik mimari, lisans modeli veya çıkış tarihi gibi detaylar paylaşılmış değil. Ancak projenin temel yönelimi netleşmeye başlamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: