Unreal Engine ve Unity’ye rakip: Yeni oyun motoru geliyor

Avrupa merkezli oyun motoru fikri
Brussee’nin açıklamalarına göre günümüzde piyasadaki büyük oyun motorlarının çoğu ABD veya Çin merkezli şirketler tarafından geliştiriliyor. Geliştiriciye göre Avrupa merkezli, tamamen Avrupa altyapısında çalışan ve Avrupa kurallarına göre şekillenen bir motor eksikliği bulunuyor.
Özellikle veri yönetimi, regülasyon ve altyapı konularının artık oyun teknolojileri açısından daha önemli hale geldiğini belirten geliştirici, gerçek zamanlı 3D teknolojilerinin yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadığını ifade etti.
Geliştirici, kullanılabilir 3D dünyalar oluşturmanın artık yalnızca eğlence sektörü için değil, çok daha geniş kullanım alanları için gerekli hale geldiğini düşünüyor. Bu yaklaşım, The Immense Engine’in yalnızca oyun geliştiricilerine değil farklı endüstrilere de hitap edecek şekilde tasarlanabileceğine işaret ediyor.
“Unreal Engine ve Unity günümüzle uyumlu değil”
Deneyimli geliştirici, Unreal Engine ve Unity gibi platformların temel tasarım anlayışının günümüz yapay zeka odaklı geliştirme süreçlerine tam olarak uyum sağlayamadığını savunuyor.
Geliştirici, yeni motorun yapay zekayı sonradan eklenen bir özellik olarak değil, sistemin merkezinde yer alan temel unsur olarak ele alacağını belirtiyor.
The Immense Engine’in en dikkat çekici yönlerinden biri de yapay zeka merkezli mimari yaklaşımı olacak. Brussee, doğru yapay zeka altyapısıyla küçük ekiplerin çok daha büyük üretim kapasitesine ulaşabileceğini düşünüyor.
Açıklamalarına göre uygun bir AI framework yapısı sayesinde normalde 10 ila 15 kişilik ekiplerin gerçekleştirebileceği işler çok daha küçük ekipler tarafından yürütülebilecek. Bu yaklaşım, içerik üretimi ve sistem geliştirme süreçlerinde otomasyonun ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor.
Çıkış tarihi ve teknik detaylar henüz bilinmiyor
Brussee, gelecekte oyun motorlarının yalnızca daha iyi grafik sunan araçlar olmayacağını, aynı zamanda geliştirme süreçlerini kökten değiştiren platformlara dönüşeceğini savunuyor.
Şu an için The Immense Engine hakkında teknik mimari, lisans modeli veya çıkış tarihi gibi detaylar paylaşılmış değil. Ancak projenin temel yönelimi netleşmeye başlamış durumda.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.