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NEC, Lavie Light serisi netbook bilgisayarlarda revizyona gitti

NEC, Lavie Light serisi netbook bilgisayarlarda revizyona gitti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Tokyo merkezli donanım üreticilerinden NEC, LaVie serisi altında hazırladığı netbook bilgisayarlarda revizyona gitti. NEC, LaVie Light serisi yen, netbook bilgisayarlarda 1.83 Ghz işlem hızına sahip Intel Atom N470 işlemci kullanacağını açıkladı. NEC, Lavie Light serisi dizüstü bilgisayarlarda sistem belleğini 2GB olarak belirlerken, depolama alanı için 320GB kapasiteli sabit disklerin kullanılacağını açıkladı. 10.1 WXGA LED aydınlatmalı ekrana sahip olan bilgisayarlarda WiFi, SDXC kart girişi gibi bileşenlerle birlikte WiMAX bağlantı özelliğinin de dahil edildiği belirtildi.NEC, yeni nesil LaVie Light WiMAX netbook bilgisayarlarında Windows 7 Home Premium işletim sisteminin kullanılacağını açıkladı.

NEC'in LaVie Light serisi WiMAX destekli yeni netbook bilgisayarlarının 750$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.


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abdulmusavvir 9 yıl
VIA işlemcili netbooklarda değil flashda problem, oyun kur oyna yani, atomu bişe sanıyo millet. Piyasada VIA işlemcili netbook da şu anda kalmadı sati. intel üreticilere iyi para bırakıyor belliki, via işlemci seçeneği çok az modelde var.
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Batuist 9 yıl
flash şimdiye kadar ekran kartını mı kullanıyodu ki??? İşlemciyi kullanıyordu.. flashın en son deneme sürümü ile ekran kartı hızlandırması daha yeni geldi hatta gelecek.. Flash uygulamaları işlemci çalıştırır.. Atom gibi ligtın lightı bir işlemci kullanırsan tabi flash mlahs oynatamaz o netbook.. İşlemci çok çok zayıf bir işlemci.. bırak flashı normal nette tıkanıyor...
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Denubis 9 yıl
istediğin işlemciyi kullan, ekran kartın beş para etmedikten sonra internette flaş destekli sitelerde sürünüyorsun.
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