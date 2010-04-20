NEC, Lavie Light serisi netbook bilgisayarlarda revizyona gitti

Tokyo merkezli donanım üreticilerinden NEC, LaVie serisi altında hazırladığı netbook bilgisayarlarda revizyona gitti. NEC, LaVie Light serisi yen, netbook bilgisayarlarda 1.83 Ghz işlem hızına sahip Intel Atom N470 işlemci kullanacağını açıkladı. NEC, Lavie Light serisi dizüstü bilgisayarlarda sistem belleğini 2GB olarak belirlerken, depolama alanı için 320GB kapasiteli sabit disklerin kullanılacağını açıkladı. 10.1 WXGA LED aydınlatmalı ekrana sahip olan bilgisayarlarda WiFi, SDXC kart girişi gibi bileşenlerle birlikte WiMAX bağlantı özelliğinin de dahil edildiği belirtildi.NEC, yeni nesil LaVie Light WiMAX netbook bilgisayarlarında Windows 7 Home Premium işletim sisteminin kullanılacağını açıkladı.

NEC'in LaVie Light serisi WiMAX destekli yeni netbook bilgisayarlarının 750$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.