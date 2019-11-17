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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu

    Profesyonel kullanıma yönelik yeni monitörünü tanıtan NEC, çözümünde renk doğruluğuyla öne çıkmayı amaçlıyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu

    Japonyalı donanım üreticisi NEC ev kullanıcıları tarafından diğer isimler kadar bilinmese de özellikle de kendi anavatanında oldukça yaygın tercih ediliyor. Firma geniş renk paletine sahip yeni amiral gemisi monitörüyle profesyonelleri hedef alıyor.

     

    MultiSync PA311D temel olarak 31’’ boyutta 4K çözünürlük sunan IPS panel sahip bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. 10-bit renk derinliğine sahip panel ayrıca 14-bit’lik 3D LUT sayesinde daha yüksek doğruluk sağlayabiliyor.

    AdobeRGB'nin %100'ünü kapsıyor

    Profesyonel renk standartları sRGB, Adobe RGB ve DCI-P3’ü destekleyen monitör AdobeRGB renk skalasının %100’ünü kapsıyor. 1400:1’lik kontrast oranının yanı sıra 350cs/m2’lik parlaklık verebilen panelde HDR desteği de unutulmamış.

    Ayrıca Bkz. "16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor"

    Optimum renk eşleşmesi için MultiProfiler yazılımı ve farklı 2 kaynaktan 2 görüntüyü aynı anda görüntüleme özellikleriyle verimlilik alanında da iddialı çözüm 4 yıl garanti altında 2999$ fiyat etiketiyle by ay itibariyle satışa sunulmuş durumda.



    https://www.techpowerup.com/261187/nec-launches-the-multisync-pa311d-monitor-31-ips-4k-10-bit-color-100-adobergb-coverage Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 4 gün
    Adobe RGB artik en az %100 olmali. ASIL KISTAS ise Rec. 2020 dir ve yuzde kacini kapsiyor ;)
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    sniper23 5 gün
    Renk doğruluğu bundan daha iyi olup, daha ucuza alınabilinecek monitörler vardır diye düşünüyorum.
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    CoreXXX 5 gün sniper23
    profosyonel biri nec in monitörlerinin kalitesini bilir fiyat pek etkilemez.
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    YesimCirakli 4 gün sniper23
    Konu sadece renk doğruluğu değil.
    1- Doğru renkleri ne kadar uzun süre yeniden kalibre etmeden verebildiği.
    2- Monitör açıldıktan ne kadar süre sonre doğru renkleri verebiliyor
    3- Renk doğruluğu ve ışık sızmaları panelin her yerinde eşit düzeyde mi?
    4- Kalibrasyon işlemini bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi USB si üzerinden takacağımız colormeter ile yapabiliyormuyuz?
    5- adobe RGB dışında ProPhoto RGB skalasının ne kadarını verebiliyor?
    vs liste uzar gider. Özetle ihtiyacı olan NEC vb markaların neden pahalı olduğunu bilir ve ona göre alır.
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