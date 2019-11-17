NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu

Japonyalı donanım üreticisi NEC ev kullanıcıları tarafından diğer isimler kadar bilinmese de özellikle de kendi anavatanında oldukça yaygın tercih ediliyor. Firma geniş renk paletine sahip yeni amiral gemisi monitörüyle profesyonelleri hedef alıyor.

MultiSync PA311D temel olarak 31’’ boyutta 4K çözünürlük sunan IPS panel sahip bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. 10-bit renk derinliğine sahip panel ayrıca 14-bit’lik 3D LUT sayesinde daha yüksek doğruluk sağlayabiliyor.

AdobeRGB'nin %100'ünü kapsıyor

Profesyonel renk standartları sRGB, Adobe RGB ve DCI-P3’ü destekleyen monitör AdobeRGB renk skalasının %100’ünü kapsıyor. 1400:1’lik kontrast oranının yanı sıra 350cs/m2’lik parlaklık verebilen panelde HDR desteği de unutulmamış.

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Optimum renk eşleşmesi için MultiProfiler yazılımı ve farklı 2 kaynaktan 2 görüntüyü aynı anda görüntüleme özellikleriyle verimlilik alanında da iddialı çözüm 4 yıl garanti altında 2999$ fiyat etiketiyle by ay itibariyle satışa sunulmuş durumda.

https://www.techpowerup.com/261187/nec-launches-the-multisync-pa311d-monitor-31-ips-4k-10-bit-color-100-adobergb-coverage