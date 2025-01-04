Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 750 Hz monitörü CES 2025'te tanıtılacak

    Çin monitör üreticisi Koorui, CES 2025'te 750 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk oyun monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, monitörün özellikleri neler?  
    Dünyanın ilk 750 Hz monitörü CES 2025'te tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı monitörleriyle bilinen Çin merkezli Koorui, CES 2025'te 750 Hz yenileme hızına sahipdünyanın ilk oyun monitörünütanıtmaya hazırlanıyor. 

    Monitörün özellikleri neler?

    24.5 inç büyüklüğündeki monitör, Full HD çözünürlük, 750 Hz yüksek yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresiyle profesyonel e-spor oyuncularını veya rekabetçi oyun seven kullanıcıları hedefliyor. Koorui, TN panele sahip monitörünün renk kusurlarını telafi etmek için geniş renk gamı sunan QD film kullandığını belirtiyor. Bu çözüm sayesinde monitör, DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsamayı başarıyor.

    Şirket, monitörün bu sene seri üretime gireceğini ve küresel olarak piyasada yer alacağını açıkladı. Ancak monitörün fiyatını paylaşmadı.

    Şirket ayrıca, OG32UK (480 Hz UHD oyun monitörü) ve GS49UK (yüksek yenileme hızına sahip 49 inç DQHD ultra geniş oyun monitörü) gibi OLED oyun monitörleri de dahil olmak üzere yeni ürünlerini CES 2025'te sergileyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5000 km 1 lt yağ eksiltme 2013 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar youtube kullanılamayan video gizlendi turkcell 3 aylık paket faturasız geri görüş kamerası görüntü gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız