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Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı monitörleriyle bilinen Çin merkezli Koorui, CES 2025'te 750 Hz yenileme hızına sahipdünyanın ilk oyun monitörünütanıtmaya hazırlanıyor.

Monitörün özellikleri neler?

24.5 inç büyüklüğündeki monitör, Full HD çözünürlük, 750 Hz yüksek yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresiyle profesyonel e-spor oyuncularını veya rekabetçi oyun seven kullanıcıları hedefliyor. Koorui, TN panele sahip monitörünün renk kusurlarını telafi etmek için geniş renk gamı sunan QD film kullandığını belirtiyor. Bu çözüm sayesinde monitör, DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsamayı başarıyor.

Şirket, monitörün bu sene seri üretime gireceğini ve küresel olarak piyasada yer alacağını açıkladı. Ancak monitörün fiyatını paylaşmadı.

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Şirket ayrıca, OG32UK (480 Hz UHD oyun monitörü) ve GS49UK (yüksek yenileme hızına sahip 49 inç DQHD ultra geniş oyun monitörü) gibi OLED oyun monitörleri de dahil olmak üzere yeni ürünlerini CES 2025'te sergileyecek.

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Dünyanın ilk 750 Hz monitörü CES 2025'te tanıtılacak