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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor

    Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 16 inç MacBook Pro modelleri video çıkışı açısından güçlü özelliklere sahip. Cihaz iki adet 6K monitör bağlantısını aynı anda destekleyecek.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor
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    Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni 16 inç MacBook Pro modelleri, video çıkışı açısından son derece güçlü özelliklere sahip. Şirketin şimdiye kadarki en güçlü dizüstü bilgisayar diye lanse ettiği cihaz, özellikle birkaç monitörle aynı anda çalışan profesyonelleri mutlu edecek teknik özellikler barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu"

    Birden fazla monitör kullananları sevindirecek

    16 inç MacBook Pro her ne kadar hareket halindeyken kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, evde veya ofiste de kullanmayı planlayanlar için harici monitör desteği de sunuyor. Apple'ın destek sayfalarında yer alan bilgilere göre, cihaza aynı anda iki adet 6K, 5K veya 4K monitör bağlayabileceksiniz. Şirket'in aynı anda kullanılabilecek monitör yapılandırma seçenekleri ise şu şekilde belirtilmiş:

    • 60Hz 6016 x 3384 çözünürlüğünde iki 6K ekran
    • 60Hz 5120 x 2880 çözünürlüğe sahip iki 5K ekran
    • 60Hz 4096 x 2304 çözünürlüğe sahip dört 4K ekran
    • 60Hz 5120 x 2880'de bir 5K ekran ve 60Hz'de 4096 x 2304'te üç 4K ekran

    16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor
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    Apple'ın yeni 16-inç MacBook Pro modellerinin 2.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://wccftech.com/16-inch-macbook-pro-can-drive-two-6k-two-5k-four-4k-or-one-5k-three-4k-displays-at-the-same-time/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 6 gün
    3 tane 4K monitör takabilmek iyiymiş
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