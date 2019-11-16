16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor

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Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni 16 inç MacBook Pro modelleri, video çıkışı açısından son derece güçlü özelliklere sahip. Şirketin şimdiye kadarki en güçlü dizüstü bilgisayar diye lanse ettiği cihaz, özellikle birkaç monitörle aynı anda çalışan profesyonelleri mutlu edecek teknik özellikler barındırıyor.

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Birden fazla monitör kullananları sevindirecek

16 inç MacBook Pro her ne kadar hareket halindeyken kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, evde veya ofiste de kullanmayı planlayanlar için harici monitör desteği de sunuyor. Apple'ın destek sayfalarında yer alan bilgilere göre, cihaza aynı anda iki adet 6K, 5K veya 4K monitör bağlayabileceksiniz. Şirket'in aynı anda kullanılabilecek monitör yapılandırma seçenekleri ise şu şekilde belirtilmiş:

60Hz 6016 x 3384 çözünürlüğünde iki 6K ekran

60Hz 5120 x 2880 çözünürlüğe sahip iki 5K ekran

60Hz 4096 x 2304 çözünürlüğe sahip dört 4K ekran

60Hz 5120 x 2880'de bir 5K ekran ve 60Hz'de 4096 x 2304'te üç 4K ekran

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Apple'ın yeni 16-inç MacBook Pro modellerinin 2.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://wccftech.com/16-inch-macbook-pro-can-drive-two-6k-two-5k-four-4k-or-one-5k-three-4k-displays-at-the-same-time/