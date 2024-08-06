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    Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı

    Xiaomi bütçe dostu 4K monitör arayan kullanıcılar için yeni bir model piyasaya sürdü. Redmi A27U göz sağlığına önem veren, kullanışlı bir monitör olarak öne çıkıyor.

    Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir monitör piyasaya sürdü. Redmi A27U olarak adlandırılan 27 inçlik model, uygun fiyata 4K deneyimi sunmak amacıyla tasarlandı. Bu da cihazı, bütçesini sarsmadan yüksek çözünürlüklü bir monitör arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

    Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Redmi A27U'de 3840 x 2160 piksel (4K) çözünürlüğe sahip 27 inç IPS panel mevcut. DCI-P3 renk gamının %95'ini, sRGB renk uzayının %100'ünü kapsayan monitörün fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar için cazip bir model olduğunu söyleyebiliriz. 300 nit maksimum parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı ile farklı ışık koşullarında bile iyi bir performans vaat ediyor.

    Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Monitör yüksek çözünürlük sunmasına rağmen 60 Hz yenileme hızı ve 6 ms tepki süresine sahip. Dolayısı ile daha yüksek yenileme hızlarına ihtiyaç duyan oyuncular için pek ideal olduğu söylenemez. Ancak günlük kullanım ve ortalama oyunlar için gayet yeterli.

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Redmi A27U, "Qingshan Eye Protection" teknolojisi sayesinde göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca TÜV Rheinland onaylı düşük mavi ışık emisyonu sertifikası var. İnce çerçeveleri sayesinde modern bir görünüm sunan monitör ayarlanabilir standı ile ergonomik bir kullanım sağlıyor.

    Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Cihazda iki adet HDMI 2.0 ve iki adet DP 1.4 bağlantı noktasına yer verilmiş. Ayrıca, VESA 75 x 75 mm desteği sayesinde duvara monte edilebiliyor. Redmi A27U, Çin'de 1.199 yuan yani yaklaşık 167 dolar fiyatla ön siparişe sunuldu. Resmi satışlar 12 Ağustos'ta başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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