Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir monitör piyasaya sürdü. Redmi A27U olarak adlandırılan 27 inçlik model, uygun fiyata 4K deneyimi sunmak amacıyla tasarlandı. Bu da cihazı, bütçesini sarsmadan yüksek çözünürlüklü bir monitör arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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Redmi A27U'de 3840 x 2160 piksel (4K) çözünürlüğe sahip 27 inç IPS panel mevcut. DCI-P3 renk gamının %95'ini, sRGB renk uzayının %100'ünü kapsayan monitörün fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar için cazip bir model olduğunu söyleyebiliriz. 300 nit maksimum parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı ile farklı ışık koşullarında bile iyi bir performans vaat ediyor.

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Monitör yüksek çözünürlük sunmasına rağmen 60 Hz yenileme hızı ve 6 ms tepki süresine sahip. Dolayısı ile daha yüksek yenileme hızlarına ihtiyaç duyan oyuncular için pek ideal olduğu söylenemez. Ancak günlük kullanım ve ortalama oyunlar için gayet yeterli.

Fiyat etiketi de belli oldu

Redmi A27U, "Qingshan Eye Protection" teknolojisi sayesinde göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca TÜV Rheinland onaylı düşük mavi ışık emisyonu sertifikası var. İnce çerçeveleri sayesinde modern bir görünüm sunan monitör ayarlanabilir standı ile ergonomik bir kullanım sağlıyor.

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Cihazda iki adet HDMI 2.0 ve iki adet DP 1.4 bağlantı noktasına yer verilmiş. Ayrıca, VESA 75 x 75 mm desteği sayesinde duvara monte edilebiliyor. Redmi A27U, Çin'de 1.199 yuan yani yaklaşık 167 dolar fiyatla ön siparişe sunuldu. Resmi satışlar 12 Ağustos'ta başlayacak.

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Monitör Haberleri

Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı