Xiaomi, 4K ekranlı Redmi A27U monitörünü tanıttı

Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir monitör piyasaya sürdü. Redmi A27U olarak adlandırılan 27 inçlik model, uygun fiyata 4K deneyimi sunmak amacıyla tasarlandı. Bu da cihazı, bütçesini sarsmadan yüksek çözünürlüklü bir monitör arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Redmi A27U'de 3840 x 2160 piksel (4K) çözünürlüğe sahip 27 inç IPS panel mevcut. DCI-P3 renk gamının %95'ini, sRGB renk uzayının %100'ünü kapsayan monitörün fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar için cazip bir model olduğunu söyleyebiliriz. 300 nit maksimum parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı ile farklı ışık koşullarında bile iyi bir performans vaat ediyor.
Monitör yüksek çözünürlük sunmasına rağmen 60 Hz yenileme hızı ve 6 ms tepki süresine sahip. Dolayısı ile daha yüksek yenileme hızlarına ihtiyaç duyan oyuncular için pek ideal olduğu söylenemez. Ancak günlük kullanım ve ortalama oyunlar için gayet yeterli.
Fiyat etiketi de belli oldu
Redmi A27U, "Qingshan Eye Protection" teknolojisi sayesinde göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca TÜV Rheinland onaylı düşük mavi ışık emisyonu sertifikası var. İnce çerçeveleri sayesinde modern bir görünüm sunan monitör ayarlanabilir standı ile ergonomik bir kullanım sağlıyor.
Cihazda iki adet HDMI 2.0 ve iki adet DP 1.4 bağlantı noktasına yer verilmiş. Ayrıca, VESA 75 x 75 mm desteği sayesinde duvara monte edilebiliyor. Redmi A27U, Çin'de 1.199 yuan yani yaklaşık 167 dolar fiyatla ön siparişe sunuldu. Resmi satışlar 12 Ağustos'ta başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.