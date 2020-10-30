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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, ABD’deki paket fiyatlarına zam yaptı!

    Netflix, Kanada'dan sonra ABD'deki üyelik paketlerine de zam yaptı. Zamdan sonra en pahalı paket olan Premium üyelik, 16 dolardan 18 dolara çıktı. ABD dışı pazarlar için henüz zam haberi yok.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix, ABD’deki paket fiyatlarına zam yaptı!
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    Popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, ABD’deki üyelik paketi fiyatlarına zam yapmaya karar verdi. İlk olarak Kanada’da hayata geçirilen uygulama, ABD için de bekleniyordu.

    Şirketin Standart ve Premium (özel) üyelik paketlerine yapacağı zam sonrası yeni fiyatlar sırasıyla aylık 14 ve 18 dolar olacak. Üyeler, daha önce standart paket için 13 ve Premium paket için ise 16 dolar aylık ücret ödüyordu. Şirket, aylık üyelik ücreti 9 dolar olan temel (basic) paket fiyatında ise değişikliğe gitmedi. Netflix, Ekim ayı başında Kanada'daki üyeliklere de zam yapmıştı.

    ABD ve Kanada dışı pazarlar için henüz zam haberi yok

    ABD’den gelen zam haberinin ardından Netflix’in hizmet verdiği diğer pazarlardaki fiyatların akıbetinin ne olacağı ise henüz belli değil. Netflix’in ülkemizdeki mevcut fiyatlandırması ise şöyle:

    • Temel Paket: Aylık 17.99 TL / Tek Cihaz SD Çözünürlük (Aynı anda tek bir cihazda, Standart Çözünürlük ile izleyebiliyorsunuz)
    • Standart Paket: Aylık 29.99 TL / İki Cihaz, HD Çözünürlük.
    • Özel Paket: Aylık 41.99 TL / Dört Cihaz, HD ve Ultra HD çözünürlük.

    Zamlı fiyatlar, ABD’deki mevcut Netflix üyeleri için iki ay içinde faturalara yansıyacak.



    https://www.engadget.com/netflix-raises-prices-in-united-states-192313367.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    2 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 5 sa. (düzenlendi) en beğenilen Dalette
    Para birimi olarak hesaplamak yanlış olabilir. Daha çok zaman olarak hesaplamak lazım, bir şeyler alırken aslında zamanını veriyorsun. Örnek kasiyer olarak çalışıyorsunuz bir market de. Aynı model araç Amerika da asgari oranda çalıştığında kaç ayda alabiliyorsunuz ve Türkiye de kaç ayda alabiliyorsunuz? Doğru hesaplama şekli bu olabilir. Para birimleri eşit olmayabilir, ama zaman her yerde eşit. Şimdi şunu diyebilirsiniz ama insanlar eşit para almıyor. Zaten asgari oranda dedim aylık çalışma saatini. Bir kasiyer olarak Avrupalı birisi 150 saat çalışıp aynı ürüne sahip oluyorken, siz 250 saat çalışıp sahip oluyorsanız eğer onların refah seviyesi daha iyidir. Karşı tarafa bunu sormalısın seninle aynı işi yapıyoruz sen ne kadar zamanda bunu alıyorsun? Para değil, hayatından olan zamanı veriyorsun.
    Para birimi olarak hesaplamak yanlış olabilir. Daha çok zaman olarak hesaplamak lazım, bir şeyler alırken aslında zamanını veriyorsun. Örnek kasiyer olarak çalı...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Zam gelsede bizimkileri etkileyen birşey olmaz.Sürüyle yeni üyelik açıp 30 gün bedava kullanan var tekrar tekrar hatta bunu ticarete dökenler bile var.Forumda netflix konusunda sürüyle örneği var.Vpn ile almanya üzerinden 30 gülük bedava üyelik açıp birbirinden haberi olmayan 4 kişiyi ortak edip hesabı verenler var.Farkedeceksiniz ki o satan kişiler sürekli okeye 4. aranıyor diye mesaj atıyorlar ve hiç 4.yer ise nedense hiç dolmuyor :D
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    DH Misafiri 2 sa.
    Bence şu anki fiyatlar gayet iyi.
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    AtiMX4 (Ati ) 4 sa.
    Bu ulkede herkes 2 kati zam yapıyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Amerjkada 2 $ yapiliyor sadece.
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    dımmışali (durmuş bahça) 5 sa.
    Zama bak be bizde olsa.
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    Dalette (hasan yılmaz) 6 sa.
    Keşke bizde ABD gibi birim para gibi olsa paket fiyatları
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    Portraitclub 5 sa. Dalette
    Para birimi olarak hesaplamak yanlış olabilir. Daha çok zaman olarak hesaplamak lazım, bir şeyler alırken aslında zamanını veriyorsun. Örnek kasiyer olarak çalışıyorsunuz bir market de. Aynı model araç Amerika da asgari oranda çalıştığında kaç ayda alabiliyorsunuz ve Türkiye de kaç ayda alabiliyorsunuz? Doğru hesaplama şekli bu olabilir. Para birimleri eşit olmayabilir, ama zaman her yerde eşit. Şimdi şunu diyebilirsiniz ama insanlar eşit para almıyor. Zaten asgari oranda dedim aylık çalışma saatini. Bir kasiyer olarak Avrupalı birisi 150 saat çalışıp aynı ürüne sahip oluyorken, siz 250 saat çalışıp sahip oluyorsanız eğer onların refah seviyesi daha iyidir. Karşı tarafa bunu sormalısın seninle aynı işi yapıyoruz sen ne kadar zamanda bunu alıyorsun? Para değil, hayatından olan zamanı veriyorsun.
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