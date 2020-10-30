Netflix, ABD’deki paket fiyatlarına zam yaptı!

Popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, ABD’deki üyelik paketi fiyatlarına zam yapmaya karar verdi. İlk olarak Kanada’da hayata geçirilen uygulama, ABD için de bekleniyordu.
Şirketin Standart ve Premium (özel) üyelik paketlerine yapacağı zam sonrası yeni fiyatlar sırasıyla aylık 14 ve 18 dolar olacak. Üyeler, daha önce standart paket için 13 ve Premium paket için ise 16 dolar aylık ücret ödüyordu. Şirket, aylık üyelik ücreti 9 dolar olan temel (basic) paket fiyatında ise değişikliğe gitmedi. Netflix, Ekim ayı başında Kanada'daki üyeliklere de zam yapmıştı.
ABD ve Kanada dışı pazarlar için henüz zam haberi yok
ABD’den gelen zam haberinin ardından Netflix’in hizmet verdiği diğer pazarlardaki fiyatların akıbetinin ne olacağı ise henüz belli değil. Netflix’in ülkemizdeki mevcut fiyatlandırması ise şöyle:
- Temel Paket: Aylık 17.99 TL / Tek Cihaz SD Çözünürlük (Aynı anda tek bir cihazda, Standart Çözünürlük ile izleyebiliyorsunuz)
- Standart Paket: Aylık 29.99 TL / İki Cihaz, HD Çözünürlük.
- Özel Paket: Aylık 41.99 TL / Dört Cihaz, HD ve Ultra HD çözünürlük.
Zamlı fiyatlar, ABD’deki mevcut Netflix üyeleri için iki ay içinde faturalara yansıyacak.
https://www.engadget.com/netflix-raises-prices-in-united-states-192313367.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...