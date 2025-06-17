Netflix'in gizem türündeki yeni dizisi Untamed'den ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yellowstone dizisinin son yıllarda yakaladığı büyük başarı, western dizilerine olan ilgiyi yeniden arttırmış durumda. Bu yüzden Netflix de western dizilerinin sayısını hızla arttırıyor. Son dönemde American Primeval ve Ransom Canyon gibi western dizilerini izleyicilere sunan Netflix, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. Western ve gerilim türlerini harmanlayan Netflix dizisi Untamed, 17 Temmuz'da izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi yaklaşan bu mini dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.

Untamed, 17 Temmuz'da Netflix'te Yayınlanacak

Untamed'in başrolünde Troy ve Munich gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Eric Bana yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sam Neill (Jurassic Park), Lily Santiago, Rosemary DeWitt ve Wilson Bethel gibi isimler eşlik ediyor.

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Dizi, The Revenant ve American Primeval gibi dikkat çekici işlerin senaristi olan Mark L. Smith'in imzasını taşıyor. Mark L. Smith'in Elle Smith ile birlikte hayata geçirdiği dizi, Amerika'nın meşhur Yosemite Ulusal Parkı'nda yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Bu vahşi alanda düzeni korumaya çalışan Özel Ajan Kyle Turner, yaşanan vahşi bir cinayet sonrası kendisini sırlarla dolu bir gizemin içinde buluyor.

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