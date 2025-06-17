Netflix'in gizem türündeki yeni dizisi Untamed'den ilk fragman yayınlandı

Yayın tarihi yaklaşan bu mini dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.
Untamed, 17 Temmuz'da Netflix'te Yayınlanacak
Untamed'in başrolünde Troy ve Munich gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Eric Bana yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sam Neill (Jurassic Park), Lily Santiago, Rosemary DeWitt ve Wilson Bethel gibi isimler eşlik ediyor.
Dizi, The Revenant ve American Primeval gibi dikkat çekici işlerin senaristi olan Mark L. Smith'in imzasını taşıyor. Mark L. Smith'in Elle Smith ile birlikte hayata geçirdiği dizi, Amerika'nın meşhur Yosemite Ulusal Parkı'nda yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Bu vahşi alanda düzeni korumaya çalışan Özel Ajan Kyle Turner, yaşanan vahşi bir cinayet sonrası kendisini sırlarla dolu bir gizemin içinde buluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: