Netflix yurt dışında abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Şirket, yayınladığı son kazanç raporunda, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de abonelik planlarında fiyat artışına gideceğini duyurdu.

Buna göre, ABD'de reklam destekli planın fiyatı ayda 6,99 dolardan 7,99 dolara, standart reklamsız plan ise ayda 15,49 dolardan 17,99 dolara çıkacak. En yüksek fiyatlı premium aboneliğin fiyatı ise 22,99 dolardan 24,99 dolara çıkıyor. Fiyat artışları abonelerin bir sonraki faturalandırma döneminde yürürlüğe girecek.

Şirketin yatırımcılara yazdığı mektupta, “Programlarımıza yatırım yapmaya ve üyelerimize daha fazla değer sunmaya devam ederken, zaman zaman üyelerimizden biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğiz ki bu sayede yeniden yatırım yaparak Netflix'i daha da geliştirebilelim." sözlerine yer verdi.

Netflix, abonelik fiyatını en son Ekim 2023'te yükseltmişti. Ülkemizde ise 9 Temmuz 2024'te fiyat artışına giden Netflix'in Temel Plan paketi 149,99 TL'den satılıyor. ABD'deki bu zamdan sonra, Türkiye'de de yakın zamanda fiyat artışı bekleyebiliriz.

İnternet yayınları TV ekranlarını ele geçiriyor 12 sa. önce eklendi

Abone sayısı 300 milyonu aştı

Netflix ayrıca, son çeyrek abonelik rakamlarını da paylaştı. 2024'ün son çeyreğin 19 milyon yeni abone ekleyerek çeyrek rekorunu kıran şirket, toplam abone sayısını 300 milyona çıkardı.

Netflix'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16 artışla 10,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2023'ün aynı döneminde 8,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 1,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2023'ün dördüncü çeyreğindeki net karı 938 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 2,11 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

Netflix, fiyat artışıyla birlikte, reklam destekli planda olanların aboneliğine hane halkı dışından birini eklemesine olanak tanıyan yeni bir Reklamlı Ekstra Üye planı çıkaracağını duyurdu. Şu anda, hane halkı dışından birini reklamsız bir plana eklemek için ayda fazladan 7,99 dolar ödenmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix yurt dışında abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı