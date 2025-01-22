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    Netflix yurt dışında abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı

    Netflix, yayınladığı son kazanç raporunda, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de abonelik planlarında fiyat artışına gideceğini duyurdu. İşte yeni fiyatlar...   
    Netflix yurt dışında abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Netflix abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Şirket, yayınladığı son kazanç raporunda, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de abonelik planlarında fiyat artışına gideceğini duyurdu.

    Buna göre, ABD'de reklam destekli planın fiyatı ayda 6,99 dolardan 7,99 dolara, standart reklamsız plan ise ayda 15,49 dolardan 17,99 dolara çıkacak. En yüksek fiyatlı premium aboneliğin fiyatı ise 22,99 dolardan 24,99 dolara çıkıyor. Fiyat artışları abonelerin bir sonraki faturalandırma döneminde yürürlüğe girecek.

    Şirketin yatırımcılara yazdığı mektupta, “Programlarımıza yatırım yapmaya ve üyelerimize daha fazla değer sunmaya devam ederken, zaman zaman üyelerimizden biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğiz ki bu sayede yeniden yatırım yaparak Netflix'i daha da geliştirebilelim." sözlerine yer verdi.

    Netflix, abonelik fiyatını en son Ekim 2023'te yükseltmişti. Ülkemizde ise 9 Temmuz 2024'te fiyat artışına giden Netflix'in Temel Plan paketi 149,99 TL'den satılıyor. ABD'deki bu zamdan sonra, Türkiye'de de yakın zamanda fiyat artışı bekleyebiliriz.

    Abone sayısı 300 milyonu aştı

    Netflix ayrıca, son çeyrek abonelik rakamlarını da paylaştı. 2024'ün son çeyreğin 19 milyon yeni abone ekleyerek çeyrek rekorunu kıran şirket, toplam abone sayısını 300 milyona çıkardı.

    Netflix'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16 artışla 10,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2023'ün aynı döneminde 8,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 1,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2023'ün dördüncü çeyreğindeki net karı 938 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 2,11 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

    Netflix, fiyat artışıyla birlikte, reklam destekli planda olanların aboneliğine hane halkı dışından birini eklemesine olanak tanıyan yeni bir Reklamlı Ekstra Üye planı çıkaracağını duyurdu. Şu anda, hane halkı dışından birini reklamsız bir plana eklemek için ayda fazladan 7,99 dolar ödenmesi gerekiyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/21/24348682/netflix-price-increase-earnings-q4-2024 https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2024/q4/FINAL-Q4-24-Shareholder-Letter.pdf
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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