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    The Sandman'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

    Netflix'in sevilen dizilerinden The Sandman, üç yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor. Aynı zamanda dizinin final sezonu olacak 2. sezonun resmi fragmanı yayınlandı.  

    The Sandman 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Neil Gaiman'ın aynı adlı kült çizgi-romanından uyarlanan The Sandman, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İlk sezonuyla beğeni kazanan dizinin yeni sezonu 3 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiyden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman paylaştı.

    The Sandman 2. Sezon ile Final Yapacak

    2. sezon, aynı zamanda The Sandman'in son sezonu olacak. Bir yandan prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar, diğer yandan Neil Gaiman'ın cinsel saldırı ile suçlanamsı derken, The Sandman Netflix için sorunlu bir projeye dönüştü. Bu yüzden diziyi devam ettirmeme kararı alındı. Neyse ki bu karar prodüksiyon tamamlanmadan önce verildi. Dizinin 2. sezonun sonunda biteceğinin farkında olan yaratıcı ekip, en azından hikâyeyi bir finale bağlayabilecek.

    The Sandman'in 2. sezonu iki parça hâlinde yayınlanacak.Altı bölümden oluşan ilk kısım 3 Temmuz'da yayınlanırken, beş bölümlük ikinci kısım 24 Temmuz'da ekrana gelecek. 31 Temmuz'da, dizi final yaptıktan sonra da Ölüm karakterine odaklanan özel bir bölüm yayınlanacak.

    The Sandman, rüya alemini yöneten güçlü bir varlık olan Rüya’nın (Morpheus) yüzyıllar süren esaretten kurtulup kendi âlemine geri dönmesiyle başlıyor. Tutsaklığı sırasında çöken düzeni yeniden inşa etmeye çalışan Rüya, bunun için kaybettiği tılsımlarını geri toplamalıdır. Ne var ki bu yolculuğu sırasında Rüya'yı pek çok zorlu beklemektedir.

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