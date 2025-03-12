Netflix Stephen King uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor: Cujo

Stephen King'in 1981 tarihli korku romanı Cujo (Kujo)'nun haklarını satın alan Netflix, Cujo'nun film uyarlaması için hazırlıklara başladı. King'in romanı, daha önce 1983 yılında sinemaya uyarlanmış fakat o versiyon pek iyi yorumlar almamıştı.
Cujo, Bir Ailenin Korku Dolu Hayatta Kalma Mücadelesini Anlatıyor
Cujo'nun Netflix çatısı altında hayata geçirilecek bu yeni versiyonunu kimin yöneteceği şimdilik bilinmiyor. Ancak artık hazırlıklara başlandığı için bu detayların da yakında netlik kazanacağı düşünülüyor.
Uysal köpeklerinin kuduz bir yarasa tarafından ısırılması üzerine korku dolu bir hayatta kalma mücadelenin içine çekilen, sıradan bir ailenin hikâyesini anlatan Cujo romanının tanıtım yazısı şöyle:
"Kujo iri cüssesine rağmen uysal, akıllı ve sevilen bir köpektir. O da diğer köpekler gibi insanlara sadakatla bağlıdır. Ne var ki beklenmedik bir biçimde bir yarasa tarafından ısırılır. Artık ne Kujo bildik bir köpektir, ne de hayat bildik bir şekilde devam edecektir."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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