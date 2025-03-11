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    Çin yapımı Ne Zha 2 gişe rekorları kırmaya devam ediyor; 2 milyar doları geçti

    Çin yapımı animasyon filmi Ne Zha 2, gişe rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. Avengers filmlerini yakalayacak gibi görünen Ne Zha 2'nin hasılatı 2 milyar doları da geçti.
    Ne Zha 2 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde her alanda ABD ile arayı kapatan Çin, sinema tarafında da çıtayı yükseltiyor. En azından gişe rakamlarıyla.

    Çin yapımı bir animasyon filmi olan Ne Zha 2'nin gişede etkileyici bir performans sergilediğini ve Hollywood filmlerini bile kıskandıracak bir başarıya doğru gittiğini daha önce sizinle paylaşmıştık. O günlerde film tek bir pazarda 1 milyar dolar hasılat yapan ilk film olma yolunda ilerliyordu. Ne Zha 2 aradan geçen sürede sadece bunu başarmakla kalmadı, çok daha yükseklere tırmandı. Filmin dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 2 milyar doları geçmiş durumda. Üstelik film daha pek çok ülkede gösterime bile girmedi.

    Ne Zha 2, Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Üç Filminden Biri Olabilir

    Yakaladığı bu başarı sayesinde animasyon filmler adına yeni bir rekora imza atan Ne Zha 2, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesinde şu anda 6. sırada yer alıyor. Ne var ki gişe yolculuğunu tamamlamadan önce daha üst sıralara tırmanmış olacak. Şu anda üçüncü sırada bulunan Avatar 2'nin hasılatı 2.32 milyar dolar. Bu noktada Ne Zha 2'nin bunu geçmesi pekâlâ mümkün görünüyor. Bu da Ne Zha 2'yi tüm zamanların en çok hasılat yapan üç filminden biri yapacak.

    İlk filmi 2019 yılında çıkan Ne Zha serisi (ya da global pazara sunulduğu adıyla Nezha), özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye, Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nın bir uyarlaması.

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