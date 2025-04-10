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    Anlık Bildirim

    HBO, The Last of Us 3. sezon konusunda kararını açıkladı

    The Last of Us 3. sezon olacak mı? HBO, önümüzdeki günlerde 2. sezonuyla ekranlara dönecek olan The Last of Us dizisinin geleceğine dair kararını verdi.                  
    The Last of Us Tam Boyutta Gör
    İlk sezonuyla beğeni kazanan The Last of Us dizisi, iki yılı aşan bir bekleyişin ardından nihayet ekranlara dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu 13 Nisan'da başlayacak.

    2. sezon henüz başlamamış olsa da HBO daha şimdiden 3. sezona dair kararını verdi. Kanal, dün bir açıklama yayınlayarak The Last of Us'a 3. sezon için resmi onayı verdiğini duyurdu.

    The Last of Us, 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla HBO'nun en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. Şimdi 2. sezonun da benzer bir performans sergilemesi bekleniyor. Bu yüzden 3. sezon onayı pek sürpriz olmadı. Ancak bu onayın daha 2. sezon başlamadan gelmiş olması, HBO'nun yeni sezona fazlasıyla güvendiğini gösteriyor. Diğer yandan 3. sezonun erkenden onay alması, bu kez sezonlar arasındaki bekleyişin daha kısa olmasını da sağlayabilir.

    The Last of Us'ın Toplam 4 Sezon Sürmesi Planlanıyor

    Dizinin yaratıcıları olan Neil Druckmann ve Craig Mazin, daha önce verdikleri bir demeçte The Last of Us'ın hikâyesini toplam dört sezonda anlatmayı planladıklarını açıklamışlardı. 3. sezon onayının alınmasıyla birlikte bu planı hayata geçirmeye de bir adım daha yaklaşılmış oldu.

    Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri saracak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

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    M
    moffaka 1 gün önce

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