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    Elon Musk’ın Neuralink şirketi ikinci beyin çipi implant ameliyatını iptal etti

    Neuralink'in beyin çipi implantını takacağı ikinci hastada tıbbi sorunlar tespit edilmesinin ardından Elon Musk’ın şirketi, planlanan ameliyat operasyonunu iptal etti.
    Neuralink, ikinci beyin çipi implant ameliyatını iptal etti Tam Boyutta Gör
    Neuralink, beyin çipi takılacak hastada ek tıbbi sorunlar keşfetmesinin ardından ikinci insan denemesini iptal etti. Henüz adı açıklanmayan hastanın Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen nörodejeneratif hastalık amyotrofik lateral skleroz ALS'den muzdarip olduğu belirtildi. Hasta gizliliği yasaları nedeniyle tespit edilen spesifik tıbbi sorunlar açıklanmamış durumda.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin ilk implantasyon için de kullandığı Barrow Nöroloji Enstitüsü'nün CEO'su Michael Lawton, ikinci adayın deneme için uygun olmadığını söyledi. Neuralink'in ikinci beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ameliyatı için hazırladığı adayın, omurilik ve beyindeki sinir hücrelerinin progresif dejenerasyonuna neden olan ölümcül bir motor nöron hastalığı olan amyotrofik lateral sklerozdan (ALS) muzdarip olduğu belirtildi.

    Bu hastanın Neuralink için uygun olmamasına neden olan bir tıbbi sorunu olduğu ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre bu hastanın yerini önümüzdeki ay ameliyat olması planlanan başka bir hasta alacak. Neuralink, konu hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmadı.

    Neuralink’in hedefleri herkesin kullanabileceği bir beyin çipi geliştirmek olsa da şirket öncelikle motor becerilerinde veya felç gibi sorunlarla uğraşan insanlara odaklanıyor. Şirketin ilk hastası olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir dalış kazası sonrasında boyundan aşağısı felçli kalmıştı. 2024’ün başında Arbaugh’a Neuralink’in ilk BCI çipi implante edilmişti. Ameliyattan birkaç ay sonra Arbaugh, düşünceleriyle fare imlecini kontrol edebildi, oyunlar oynadı ve X’te canlı yayın açtı. Arbaugh, yaptığı açıklamada Neuralink sayesinde yaşam kalitesinin ciddi şekilde arttığını söyledi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99111/second-neuralink-patient-cancelled-ahead-of-brain-chip-surgery-over-medical-issues/index.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-28/neuralink-surgery-postponed-for-brain-implant-startup-s-second-patient
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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