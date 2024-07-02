Elon Musk’ın Neuralink şirketi ikinci beyin çipi implant ameliyatını iptal etti

Neuralink, ikinci deneyini iptal etti
Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin ilk implantasyon için de kullandığı Barrow Nöroloji Enstitüsü'nün CEO'su Michael Lawton, ikinci adayın deneme için uygun olmadığını söyledi. Neuralink'in ikinci beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ameliyatı için hazırladığı adayın, omurilik ve beyindeki sinir hücrelerinin progresif dejenerasyonuna neden olan ölümcül bir motor nöron hastalığı olan amyotrofik lateral sklerozdan (ALS) muzdarip olduğu belirtildi.
Bu hastanın Neuralink için uygun olmamasına neden olan bir tıbbi sorunu olduğu ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre bu hastanın yerini önümüzdeki ay ameliyat olması planlanan başka bir hasta alacak. Neuralink, konu hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmadı.
Neuralink’in hedefleri herkesin kullanabileceği bir beyin çipi geliştirmek olsa da şirket öncelikle motor becerilerinde veya felç gibi sorunlarla uğraşan insanlara odaklanıyor. Şirketin ilk hastası olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir dalış kazası sonrasında boyundan aşağısı felçli kalmıştı. 2024’ün başında Arbaugh’a Neuralink’in ilk BCI çipi implante edilmişti. Ameliyattan birkaç ay sonra Arbaugh, düşünceleriyle fare imlecini kontrol edebildi, oyunlar oynadı ve X’te canlı yayın açtı. Arbaugh, yaptığı açıklamada Neuralink sayesinde yaşam kalitesinin ciddi şekilde arttığını söyledi.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99111/second-neuralink-patient-cancelled-ahead-of-brain-chip-surgery-over-medical-issues/index.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-28/neuralink-surgery-postponed-for-brain-implant-startup-s-second-patient Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.