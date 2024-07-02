Elon Musk’ın Neuralink şirketi ikinci beyin çipi implant ameliyatını iptal etti

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Tam Boyutta Gör Neuralink, beyin çipi takılacak hastada ek tıbbi sorunlar keşfetmesinin ardından ikinci insan denemesini iptal etti. Henüz adı açıklanmayan hastanın Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen nörodejeneratif hastalık amyotrofik lateral skleroz ALS'den muzdarip olduğu belirtildi. Hasta gizliliği yasaları nedeniyle tespit edilen spesifik tıbbi sorunlar açıklanmamış durumda.

Neuralink, ikinci deneyini iptal etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin ilk implantasyon için de kullandığı Barrow Nöroloji Enstitüsü'nün CEO'su Michael Lawton, ikinci adayın deneme için uygun olmadığını söyledi. Neuralink'in ikinci beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ameliyatı için hazırladığı adayın, omurilik ve beyindeki sinir hücrelerinin progresif dejenerasyonuna neden olan ölümcül bir motor nöron hastalığı olan amyotrofik lateral sklerozdan (ALS) muzdarip olduğu belirtildi.

Bu hastanın Neuralink için uygun olmamasına neden olan bir tıbbi sorunu olduğu ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre bu hastanın yerini önümüzdeki ay ameliyat olması planlanan başka bir hasta alacak. Neuralink, konu hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmadı.

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Neuralink’in hedefleri herkesin kullanabileceği bir beyin çipi geliştirmek olsa da şirket öncelikle motor becerilerinde veya felç gibi sorunlarla uğraşan insanlara odaklanıyor. Şirketin ilk hastası olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir dalış kazası sonrasında boyundan aşağısı felçli kalmıştı. 2024’ün başında Arbaugh’a Neuralink’in ilk BCI çipi implante edilmişti. Ameliyattan birkaç ay sonra Arbaugh, düşünceleriyle fare imlecini kontrol edebildi, oyunlar oynadı ve X’te canlı yayın açtı. Arbaugh, yaptığı açıklamada Neuralink sayesinde yaşam kalitesinin ciddi şekilde arttığını söyledi.

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Neuralink, ikinci beyin çipi implant ameliyatını iptal etti