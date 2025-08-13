Sam Altman, Elon Musk’ın Neuralink’ine rakip bir girişim kuruyor

Girişimin değeri şimdiden 850 milyon dolar olarak öngörülüyor. TechCrunch’a konuşan bir kaynak ise görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve OpenAI’ın resmi olarak yatırım yapmayı taahhüt etmediğini belirterek şartların değişken olabileceğine dikkat çekti.
Merge Labs, Altman’ın daha önce geliştirdiği Tools for Humanity (eski adıyla World) projesinden Alex Blania ile iş birliği yapıyor. Tools for Humanity, kullanıcıların dijital ortamda kimliklerini doğrulamalarına olanak tanıyan bir göz tarama sistemi olarak tanımlanıyor.
Neuralink’e doğrudan rakip
Bu yeni girişim, Elon Musk’ın Neuralink’i ile doğrudan rekabet edecek. Neuralink, beyne implante edilecek bilgisayar arayüz çipleri üzerinde çalışıyor. Musk, Neuralink’i 2016’da kurmuş ancak şirketin varlığı 2017’ye kadar kamuoyuna yansımamıştı. Neuralink, ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumda ve şu anda ağır felçli hastalar üzerinde klinik denemeler yürütüyor. Amaç, kullanıcıların cihazları yalnızca düşünceleriyle kontrol edebilmesini sağlamak. Neuralink, haziran ayında 9 milyar dolar değerleme ile 600 milyon dolarlık bir yatırım turu gerçekleştirmişti.
Hem Neuralink hem de Merge Labs’in geliştirdiği teknolojiler, insanlarla teknolojinin etkileşim şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Bazı uzmanlar, bu çalışmaların insanlığı “teknolojik tekillik”e taşıyabileceğini öne sürüyor.
Hatta Sam Altman, 2017’de blogunda “The Merge” adlı yazısında bu konuya değinmişti. Altman, “Birleşme zaten başladı, ama çok daha tuhaflaşacak. Kendi torunlarımızı tasarlayan ilk tür olacağız” ifadelerini kullanmış ve bu öngörüsünü OpenAI’da gözlemlediği araştırmalara dayandırmıştı.
O dönemde Musk halen OpenAI'ın kurucu ortaklarından biriydi. Musk, 2018'de OpenAI'dan ayrıldı ve iki teknoloji liderinin ilişkisi zamanla gerildi. Bu hafta içinde Altman ve Musk, X platformunda birbirlerini suçlayarak tartıştı; Altman, Musk'ı X'i manipüle etmekle suçlarken, Musk Altman için "yalancı" ifadesini kullandı.