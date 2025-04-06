Neuralink beyin çipi programı tüm dünyaya açıldı: Gönüllüler aranıyor

İsteyen hastalar bu deneysel teknolojiye erişebilecekler
Neuralink, özellikle tetrapleji hastalığıyla mücadele eden gönüllüler arıyor. Tetrapleji, eller ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudun büyük bir bölümünün felçli olması durumunu tanımlıyor. Şirket, bu çip teknolojisi sayesinde hastaların dijital cihazlarla, zihinleri aracılığıyla iletişim kurabilmesini hedefliyor.
2025 baharı itibarıyla, Neuralink beyin çipini üç kişiye başarıyla yerleştirdi. İlk başarılı operasyon, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleştirilmişti. Neuralink, önümüzdeki süreçte yüzlerce, hatta binlerce hastaya bu çipi yerleştirmeyi planlıyor. Yeni dönemle birlikte, dünya genelinden tetrapleji hastaları Neuralink'e başvurarak bu deneysel teknolojiye erişme şansı yakalayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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