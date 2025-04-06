Neuralink beyin çipi programı tüm dünyaya açıldı: Gönüllüler aranıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipi implantı programını tüm dünyaya açtığını duyurdu. Şirketin sosyal medya platformu X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, daha önce yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada vatandaşlarının katılabildiği gönüllülük programına artık dünya genelinden başvuru kabul ediliyor.

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İsteyen hastalar bu deneysel teknolojiye erişebilecekler

Neuralink, özellikle tetrapleji hastalığıyla mücadele eden gönüllüler arıyor. Tetrapleji, eller ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudun büyük bir bölümünün felçli olması durumunu tanımlıyor. Şirket, bu çip teknolojisi sayesinde hastaların dijital cihazlarla, zihinleri aracılığıyla iletişim kurabilmesini hedefliyor.

2025 baharı itibarıyla, Neuralink beyin çipini üç kişiye başarıyla yerleştirdi. İlk başarılı operasyon, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleştirilmişti. Neuralink, önümüzdeki süreçte yüzlerce, hatta binlerce hastaya bu çipi yerleştirmeyi planlıyor. Yeni dönemle birlikte, dünya genelinden tetrapleji hastaları Neuralink'e başvurarak bu deneysel teknolojiye erişme şansı yakalayabilecek.

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Neuralink beyin çipi programı tüm dünyaya açıldı