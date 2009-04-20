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Nexto NVS2500; Profesyoneller için taşınabilir yedekleme cihazı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexto NVS2500; Profesyoneller için taşınabilir yedekleme cihazı
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Veri güvenliğinin büyük önem kazandığı günümüzde profesyonellere yönelik yedekleme sistemleri daha fazla önem kazanmaya başladı. Nexto firması da yaptığı duyuru ile NVS2500 kod adlı yeni yedekleme cihazını duyurdu. Özellikle tasarım ve görsel sanatlarla ilgilenen profesyonel kullanıcıların hedef alındığı yeni yedekleme cihazı ile fotoğraf ve videoların hızlı ve kolay bir şekilde yedeklenebileceği belirtiliyor.

Tercihe bağlı olarak olarak 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB'lık farklı disk seçenekleriyle satın alınabilecek taşınabilir yedekleme cihazı, Compact Flash, SDHC ve MemoryStick Pro gibi farklı bellek kartlarıyla USB, FireWire ve eSATA gibi bağlantı arabirimlerine destek verebiliyor. Sistem yönetimi için 2.4" LCD ekrana sahip olan, ayrıca çevresek etkilere karşı dayanıklı kasası ve güvenlik sensörü (düşmeye karşı) ile dikkat çeken yedekleme cihazının 80MB/sn'lik veri transfer hızını desteklediği belirtiliyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Nexto NVS2500'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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yc#1 10 yıl
Zannetmiyorum. Adaptöre ihtiyaç vardır.
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bluemad 10 yıl
pille mi calisiyor bu alet???
sirf profesyoneller degil, yaninda hafiza kartli kamera ve f.mak. olanlara da ideal bence....
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sertacaygun 10 yıl
Yanında fazla kart taşımak istemeyen fotoğrafçılar için harika çözüm olacaktır.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Çoklu bağlantı birimleri ve ekran olayı şahane olmuş.
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max975 10 yıl
çok kullanışlı birşeye benziyor..
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4L1 10 yıl
güzel ürün özellikle düşmelere karşı iyiyse tutulur ssd olsa bu tür cihazlar çok iş yapar ama malsf pahalı olur bu seferde
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşıma teşekkürler
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