YouTube'tan reklam engelleyici kullananlara siyah ekran önlemi

YouTube, reklamların yerine siyah bir ekran ekliyor
Bu da YouTube'un sunucu tabanlı reklamları test ettiğini gösteriyor. Reklam engelleyiciler videonun bir parçası olarak gösterilen sunucu tabanlı reklamları engelleyemiyor. Test edilen sunucu tabanlı reklamlar, reklam engelleyicilerin kullanıldığı sistemlerde reklam süresi boyunca siyah ekrana neden oluyor.
YouTube, yeni reklam özelliğini şu anda çok sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor. Şirketin, engellenen reklamlar yerine siyah ekranlar gösteren yeni bir teknoloji tanıttığı biliniyor. Reddit'teki kullanıcılar bu ekranların 6 ila 20 saniye sürdüğünü iddia ediyor.
Bu durumun reklamları videonun bir parçası haline getiren ve atlanmasını zorlaştıran sunucunu teknolojisinden kaynaklandığı düşünülüyor. YouTube henüz teknoloji hakkında yorum yapmadı ancak yakın zamanda izleyicileri ve içerik oluşturucularını siber saldırılardan korumak için tarayıcı uzantıları için güvenlik standartlarını yükseltme hakkında bir açıklama yayınladı.
Bazı kullanıcılar kısa siyah ekranlardan rahatsız olmuyor ancak bu yenilik YouTube kullanıcılarını YouTube Premium'a yükseltmeye teşvik etmek konusunda oldukça istekli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.