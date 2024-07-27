Tam Boyutta Gör Reklam engelleyicilerle YouTube'da video izlerken ekranın bazı anlarda tamamen siyaha büründüğünü ve bunun geçilemediğini rapor eden kullanıcıların sayısı artmaya başladı.

YouTube, reklamların yerine siyah bir ekran ekliyor

Bu da YouTube'un sunucu tabanlı reklamları test ettiğini gösteriyor. Reklam engelleyiciler videonun bir parçası olarak gösterilen sunucu tabanlı reklamları engelleyemiyor. Test edilen sunucu tabanlı reklamlar, reklam engelleyicilerin kullanıldığı sistemlerde reklam süresi boyunca siyah ekrana neden oluyor.

YouTube, yeni reklam özelliğini şu anda çok sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor. Şirketin, engellenen reklamlar yerine siyah ekranlar gösteren yeni bir teknoloji tanıttığı biliniyor. Reddit'teki kullanıcılar bu ekranların 6 ila 20 saniye sürdüğünü iddia ediyor.

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Bu durumun reklamları videonun bir parçası haline getiren ve atlanmasını zorlaştıran sunucunu teknolojisinden kaynaklandığı düşünülüyor. YouTube henüz teknoloji hakkında yorum yapmadı ancak yakın zamanda izleyicileri ve içerik oluşturucularını siber saldırılardan korumak için tarayıcı uzantıları için güvenlik standartlarını yükseltme hakkında bir açıklama yayınladı.

Bazı kullanıcılar kısa siyah ekranlardan rahatsız olmuyor ancak bu yenilik YouTube kullanıcılarını YouTube Premium'a yükseltmeye teşvik etmek konusunda oldukça istekli.

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YouTube'tan reklam engelleyici kullananlara siyah ekran önlemi