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Nexus'dan 430 Watt'lık güç kaynağına sahip yeni kasa; Voltinia

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus'dan 430 Watt'lık güç kaynağına sahip yeni kasa; Voltinia
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Sessizliğin ön plana çıktığı PC aksesuarları üzerine çalışan komponent üreticisi Nexus ürün gamına yeni bir kasa ekledi. Firmanın mid-tower segmentinde yer alan Voltinia isimli yeni kasası 41.9 x 18 x 49.5 cm boyutlarında ve 9.2 kg ağırlığında. Verimliliği %80'in üzerinde olan, 430 Watt'lık güç kaynağı (4x 12v rail ve 120mm'lik fana sahip) ile gelen kasa, dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Sessiz bir çalışma ortamı sağlamak adına Sol ve Sağ panelleri sırasıyla 8mm ve 5mm kalınlığında ses emici köpükle donatılan Nexus Voltinia, biri ön diğeri ise arka tarafa konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm'lik fana sahip. Ses, FireWire ve USB portlarını içeren I/O panele de yer verilen kasanın fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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maviay1980 10 yıl
Nexus kasa da iyi 430 watt düşük nano'lu güç atsarruflu hd 4850 veya 9800gtx iyi gider param olsa alırım 350 watt kullanıyomda...
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Master_Evil 10 yıl
şık
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..::RHMN::.. 10 yıl
Gayet Hüş Bir Görüntüsü Var.
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Megavolt 10 yıl
Çok şık olmuş.
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01Mrt 10 yıl
fiyatı uygun olabilir, sade olması güzel...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Çok sade olmuş. Kalite ve fiyatı sebebiyle tercih edilebilir.
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max975 10 yıl
sade ve güzel bir mıd
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LEON-X 10 yıl
Paylaşım için teşekkürler
Nexus ürünleri çok kaliteli ve sessiz ancak yaygın değil keşke bol ürün gelse
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Kasa, nexus ve
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