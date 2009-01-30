Nexus'dan 430 Watt'lık güç kaynağına sahip yeni kasa; Voltinia

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Sessizliğin ön plana çıktığı PC aksesuarları üzerine çalışan komponent üreticisi Nexus ürün gamına yeni bir kasa ekledi. Firmanın mid-tower segmentinde yer alan Voltinia isimli yeni kasası 41.9 x 18 x 49.5 cm boyutlarında ve 9.2 kg ağırlığında. Verimliliği %80'in üzerinde olan, 430 Watt'lık güç kaynağı (4x 12v rail ve 120mm'lik fana sahip) ile gelen kasa, dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Sessiz bir çalışma ortamı sağlamak adına Sol ve Sağ panelleri sırasıyla 8mm ve 5mm kalınlığında ses emici köpükle donatılan Nexus Voltinia, biri ön diğeri ise arka tarafa konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm'lik fana sahip. Ses, FireWire ve USB portlarını içeren I/O panele de yer verilen kasanın fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.