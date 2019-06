Nexus'dan 430 watt'lık yeni güç kaynağı; Value 430

Tam Boyutta Gör

Hollanda merkezli komponen üreticisi Nexus ürün gamına yeni bir güç kaynağı daha ilave etti. Firmanın Value 430 olarak isimlendirdiği yeni güç kaynağı adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcılarına 430 watt'lık güç sağlıyor. %80'nün üzerinde verimliliğe sahip olduğu belirtilen güç kaynağı, aktif PFC özelliğiyle birlikte geliyor.

Yüksek voltaj ve kısa devre korumalarına sahip olan Nexus Value 430, her biri 20A sağlayabilen 4x 12v rail hattına sahip. Standart güç kaynaklarına göre daha küçük olduğu belirtilen yeni güç kaynağının 15dbA'lık gürültü yaratan 120mm'lik fan ile desteklendiği belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen Nexus Value 430'un fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.