Nexus'dan Nehalem için düşük profilli soğutucu

Kasım ayı ile birlikte lanse edilmesi beklenen Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileri için uyumlu soğutucular da görünmeye başladı. Kullanıma sunulacak LGA1366 formundaki işlemciler için hazırladığı ilk soğutucuyu (FLC-3000) geçtiğimiz hafta duyuran Nexus, yeni bir model ile bir kez daha karşımızda.
Nexus'un LOW-7000 kod adlı düşük profilli yeni soğutucusu 70.3mm yüksekliğinde ve hem LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemciler hem de LGA775 formundaki mevcut Core 2/Celeron/Pentium E serisi işlemciler ile kullanılabiliyor. Peki firmanın yeni işlemci soğutucusunun genel özellikleri nedir ?
Açıklanan bilgilere göre, Bakır tabanlı yüzeye sahip olan LOW-7000, 4 adet 6mm kalınlığında Bakır ısı aktarım borusu ile donatılmış durumda. Ayrıca Alüminyum tabanlı ısı emicilere sahip olan soğutucu, 500-2000rpm arasında çalışan ve 15-24dbA'lık gürültü yaratan 120mm'lik PWM kontrollü fana sahip.
Teknik detayları açıklanan ve görselleri yayınlanan LOW-7000'in fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih ise açıklanmadı.
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Nehalemler ne kadar ısınacak bakalım
Haber için teşekkürler.