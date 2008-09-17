Nexus'dan Nehalem için düşük profilli soğutucu

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Kasım ayı ile birlikte lanse edilmesi beklenen Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileri için uyumlu soğutucular da görünmeye başladı. Kullanıma sunulacak LGA1366 formundaki işlemciler için hazırladığı ilk soğutucuyu (FLC-3000) geçtiğimiz hafta duyuran Nexus, yeni bir model ile bir kez daha karşımızda.

Nexus'un LOW-7000 kod adlı düşük profilli yeni soğutucusu 70.3mm yüksekliğinde ve hem LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemciler hem de LGA775 formundaki mevcut Core 2/Celeron/Pentium E serisi işlemciler ile kullanılabiliyor. Peki firmanın yeni işlemci soğutucusunun genel özellikleri nedir ?

Açıklanan bilgilere göre, Bakır tabanlı yüzeye sahip olan LOW-7000, 4 adet 6mm kalınlığında Bakır ısı aktarım borusu ile donatılmış durumda. Ayrıca Alüminyum tabanlı ısı emicilere sahip olan soğutucu, 500-2000rpm arasında çalışan ve 15-24dbA'lık gürültü yaratan 120mm'lik PWM kontrollü fana sahip.

Teknik detayları açıklanan ve görselleri yayınlanan LOW-7000'in fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih ise açıklanmadı.

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