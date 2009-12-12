Nikon'dan yepyeni bir tele foto objektif; AF-S Nikkor 300mm f/2.8 ED VR II

Birbirinden başarılı D-SLR kameralarıyla ve ekipmanlarıyla karşımıza çıkan Nikon firması, 300 mm fokal uzunluğa sahip tele foto objektifinin yeni versiyonu AF-S Nikkor 300mm f/2.8 ED VR II'yi anons etti.

Nikon'un en güncel görüntü stabilizasyon teknolojisi VR (Vibration Reduction) II ile donatılan objektifle fotoğraflardaki bulanıklığın olabildiğince önüne geçilmesi hedeflenmiş. Nano-kristal kaplamasıyla ve toza, neme dayanıklı yapısıyla öne çıkan model 268 mm uzunluğunda - 124 mm çapında boyutları ve 2.9 kilogramlık ağırlıkta tasarlanmış. Objektifin 11 element, 8 gruptan oluşan mimariye ve maksimum f/2.8'lik diyafram değeri gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

Yeni objektifin fiyatı Amerika'da 5899$, Avrupa'da 6050€ ve İngiltere'de 5099£ olarak belirlenmiş.