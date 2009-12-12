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Nikon'dan yepyeni bir tele foto objektif; AF-S Nikkor 300mm f/2.8 ED VR II

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,7b
1
26
Diğer
knight
Haber Editörü
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Birbirinden başarılı D-SLR kameralarıyla ve ekipmanlarıyla karşımıza çıkan Nikon firması, 300 mm fokal uzunluğa sahip tele foto objektifinin yeni versiyonu AF-S Nikkor 300mm f/2.8 ED VR II'yi anons etti.

Nikon'un en güncel görüntü stabilizasyon teknolojisi VR (Vibration Reduction) II ile donatılan objektifle fotoğraflardaki bulanıklığın olabildiğince önüne geçilmesi hedeflenmiş. Nano-kristal kaplamasıyla ve toza, neme dayanıklı yapısıyla öne çıkan model 268 mm uzunluğunda - 124 mm çapında boyutları ve 2.9 kilogramlık ağırlıkta tasarlanmış. Objektifin 11 element, 8 gruptan oluşan mimariye ve maksimum f/2.8'lik diyafram değeri gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

Yeni objektifin fiyatı Amerika'da 5899$, Avrupa'da 6050€ ve İngiltere'de 5099£ olarak belirlenmiş.


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tolgaciik 9 yıl
2.9 kilo maşallah.
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albati 9 yıl
Bu şimdi prime mı oluyor?
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ender53 9 yıl
Prime'ın kralı oluyor =)
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..Knight.. 9 yıl
albati

Bu şimdi prime mı oluyor?


Evet prime.
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