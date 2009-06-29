Nintendo DS için hazırlanan Transformers kitleri satışa sunuldu

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Yaz döneminin merakla beklenen filmlerinden Transformers: Revenge of the Fallen, beyaz perdeye düşer düşmez filmin yan ürünleri de market raflarında görünmeye başladı. PDP (Performance Design Products) firması yaptığı açıklama ile Hasbro lisansıyla hazırladığı yeni Transoformers kitlerini duyurdu.

Nintendo'nun çok satan konsollarından DS için hazırlanan yeni kitler ile taşınabilir oyun konsoluna Transformers karaktelerlerinden Bumblebee (Autobot) veya Megatron (Deception) teması kazandırabiliyor.

Zırh ve işaretçi olmak üzere iki parça halinde hazırlanan Nintendo DS kitleri, Amerika pazarında 19.99$ olarak belirlenen fiyat seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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