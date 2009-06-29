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Nintendo DS için hazırlanan Transformers kitleri satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nintendo DS için hazırlanan Transformers kitleri satışa sunuldu
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Yaz döneminin merakla beklenen filmlerinden Transformers: Revenge of the Fallen, beyaz perdeye düşer düşmez filmin yan ürünleri de market raflarında görünmeye başladı. PDP (Performance Design Products) firması yaptığı açıklama ile Hasbro lisansıyla hazırladığı yeni Transoformers kitlerini duyurdu.

Nintendo'nun çok satan konsollarından DS için hazırlanan yeni kitler ile taşınabilir oyun konsoluna Transformers karaktelerlerinden Bumblebee (Autobot) veya Megatron (Deception) teması kazandırabiliyor.

Zırh ve işaretçi olmak üzere iki parça halinde hazırlanan Nintendo DS kitleri, Amerika pazarında 19.99$ olarak belirlenen fiyat seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Nintendo DS için hazırlanan Transformers kitleri satışa sunuldu
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bodyman700 10 yıl
çok güzel duruyor... autobot ların kiti hoş dursada decepticon larınki daha şekil türkiyeye gelirse (ki zannetmiyorum geleceğini) alabilirim.
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