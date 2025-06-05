Klasikleri toplayan Mortal Kombat: Legacy Collection duyuruldu

Tam Boyutta Gör PlayStation State Of Play etkinliğinde Digital Eclipse ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat Legacy Collection’ı tanıttı. Koleksiyon, Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat III ve Mortal Kombat IV dahil olmak üzere serinin geçmiş birkaç oyununu içeriyor. Fragmanda ek oyunların da yer alacağı belirtilse de hangi oyunların ekleneceği paylaşılmadı.

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Mortal Kombat Legacy Collection neler sunacak?

NetherRealm Studios, ilk dört numaralı Mortal Kombat oyununun farklı versiyonlarını ve diğer oyunları içeren Mortal Kombat Legacy Kollection'ı ortaya çıkarmak için Digital Eclipse ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Super NES, Sega Genesis, Game Boy gibi bir dönemin efsane oyun cihazlarında Mortal Kombat oynamış hayranlar için Legacy Collection, PC ve yeni nesil konsollarda nostalji yaşatacak. Gizli kodlar da olmayacak; oyuncuların tek bir tuşa basarak tüm gizli karakterleri açabileceği paylaşıldı.

Mortal Kombat Legacy Kollection içeriği

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Mortal Kombat – 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

– 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear Mortal Kombat II – 1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES, Genesis

– 1995: Arcade, SNES, Genesis Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES

– 1995: Arcade, SNES Mortal Kombat 4 – 1997: Arcade

– 1997: Arcade Mortal Kombat Advance – 2001: Game Boy Advance

– 2001: Game Boy Advance Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002: Game Boy Advance

– 2002: Game Boy Advance Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003: Game Boy Advance

Mortal Kombat: Legacy Kollection, 2025’in sonlarına doğru PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 platformlarına çıkış yapacak.

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Mortal Kombat: Legacy Kollection duyuruldu

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