Klasikleri toplayan Mortal Kombat: Legacy Collection duyuruldu

Mortal Kombat Legacy Collection neler sunacak?
NetherRealm Studios, ilk dört numaralı Mortal Kombat oyununun farklı versiyonlarını ve diğer oyunları içeren Mortal Kombat Legacy Kollection'ı ortaya çıkarmak için Digital Eclipse ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Super NES, Sega Genesis, Game Boy gibi bir dönemin efsane oyun cihazlarında Mortal Kombat oynamış hayranlar için Legacy Collection, PC ve yeni nesil konsollarda nostalji yaşatacak. Gizli kodlar da olmayacak; oyuncuların tek bir tuşa basarak tüm gizli karakterleri açabileceği paylaşıldı.
Mortal Kombat Legacy Kollection içeriği
- Mortal Kombat – 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear
- Mortal Kombat II – 1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X
- Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES, Genesis
- Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES
- Mortal Kombat 4 – 1997: Arcade
- Mortal Kombat Advance – 2001: Game Boy Advance
- Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002: Game Boy Advance
- Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003: Game Boy Advance
Mortal Kombat: Legacy Kollection, 2025’in sonlarına doğru PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 platformlarına çıkış yapacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.