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    Anlık Bildirim

    Klasikleri toplayan Mortal Kombat: Legacy Collection duyuruldu

    NetherRealm Studios, PlayStation State Of Play etkinliğinde Mortal Kombat Legacy Collection'ı duyurdu. Ancak bu, yeni bir Mortal Kombat oyunu değil; atari döneminin klasiklerini bir araya getiriyor.

    Mortal Kombat Legacy Collection Tam Boyutta Gör
    PlayStation State Of Play etkinliğinde Digital Eclipse ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat Legacy Collection’ı tanıttı. Koleksiyon, Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat III ve Mortal Kombat IV dahil olmak üzere serinin geçmiş birkaç oyununu içeriyor. Fragmanda ek oyunların da yer alacağı belirtilse de hangi oyunların ekleneceği paylaşılmadı.

    Mortal Kombat Legacy Collection neler sunacak?

    NetherRealm Studios, ilk dört numaralı Mortal Kombat oyununun farklı versiyonlarını ve diğer oyunları içeren Mortal Kombat Legacy Kollection'ı ortaya çıkarmak için Digital Eclipse ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Super NES, Sega Genesis, Game Boy gibi bir dönemin efsane oyun cihazlarında Mortal Kombat oynamış hayranlar için Legacy Collection, PC ve yeni nesil konsollarda nostalji yaşatacak. Gizli kodlar da olmayacak; oyuncuların tek bir tuşa basarak tüm gizli karakterleri açabileceği paylaşıldı.

    Mortal Kombat Legacy Kollection içeriği

    Mortal Kombat Legacy Kollection hangi oyunlar var Tam Boyutta Gör

    • Mortal Kombat – 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear
    • Mortal Kombat II – 1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X
    • Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES, Genesis
    • Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES
    • Mortal Kombat 4 – 1997: Arcade
    • Mortal Kombat Advance – 2001: Game Boy Advance
    • Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002: Game Boy Advance
    • Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003: Game Boy Advance

    Mortal Kombat: Legacy Kollection, 2025’in sonlarına doğru PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 platformlarına çıkış yapacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Y
    YouRæk 2 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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