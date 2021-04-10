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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir

    Paylaşılan yol haritası kırmızı ekibin önümüzdeki dönem için planladığı işlemclerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Görünüşe göre AMD’nin sıkça eleştirilen entegre grafik birimi başlığı tarih oluyor.
    10 Nisan 2021, 20:30 (3 gün)
    2,8b
    2
    21
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Ryzen 5000 işlemcileri stoklarda bulunamazken kullanıcılar yavaş yavaş yaklaşan DDR5’le uyumlu sistemleri beklemeye başladı.

    Intel’in DDR5 öncesi Rocket Lake hamlesine benzer şekilde AMD de ara bir nesil sunabilir. Önceleri parça parça paylaşılan yol haritasına göre Zen 3+ mimarili çekirdekler üzerinde yükselecek Warhol kod adlı Ryzen 6000 işlemcileri mevcut AM4 soketinde kullanılacak.

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    Ryzen 5000 Refresh/Ryzen 6000

    6 nm noduna geçilecek Ryzen 6000 işlemcileri aynı zamanda Ryzen Threadripper işlemcilerinin neden bu kadar geciktiğinin de açıklaması olabilir. Zira AMD Ryzen 5000 Refresh işlemcileriyle yeni nesil Threadripper yongalarını yeni nodda sunmak istiyor olabilir.

    Bol artılı nesil: DDR5+PCIe 5.0+Zen 4+iGPU

    Diğer taraftan Ryzen 7000’den de haberler var. AMD’nin yeni soketle birlikte DDR5’e geçmesi beklenen Ryzen Raphael yongaları beraberinde PCIe 5.0 standartını da getirecek.

    Zen 4 mimarili çekirdekler üzerinde yükselecek 5 nm Ryzen 7000 ailesiyle ilgili en dikkat çeken detaysa RDNA2 ifadesi oldu. Görünüşe göre tüm Ryzen 7000 işlemcilerine Navi 2 iGPU’su eşlik edecek.

    Ayrıca Bkz. "Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı"

    Bu, güçlü GPU’ya ihtiyaç duyulmayan kaslı mini ITX sistemlerin önünü açarak çeşitli imkanlar doğururken AMD’nin Ryzen 4000G’yi son kullanıcı pazarına sunma konusundaki isteksizliğini de bir bakıma açıklıyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-raphael-to-feature-5nm-zen4-core-and-navi2-graphics
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Anlatım biçiminiz cidden resmiyetle robotik kafa arasında gidip geliyor, basitçe anlatıp laylaylaom havası vermeyelim derken basit haberi dahi kanun koyucu gibi betonik modda anlatmanız okurken içinden çok şey geçmesine sebep oluyor. şuan alternatifiniz yok gibi yüzden de bu hataları sadece eleştiri olarak alıyorsunuz. daha özenli okuyucuyu düşünen anlatım yapmanızı ümit ediyor ve sizleri de bu yazdıklarımı okuyarak düşünmeye davet ediyorum. :)))
    Anlatım biçiminiz cidden resmiyetle robotik kafa arasında gidip geliyor, basitçe anlatıp laylaylaom havası vermeyelim derken basit haberi dahi kanun koyucu gibi...
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    Yanıtla +13
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    kunGFu 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    11400f in fiyati 1500 - 1800lira

    5600x 2800 - 2900lira



    Amd önce bu duruma bir cözüm bulsun. Fiyatlar bu sekil olacaksa yemisim igpusunu... Yüzüne bakmam amd nin. Bugüne kadar FP ciydik ve öyle de olucaz, hic birinde hissem yok. Bana ne 7000 serisinin igpu sundan. Bedavaya dahil etmiycek onu, fiyati etikete yansiycak.



    5000 Refresh cikmasi zaten gerekliydi.. 5000 biraz acele ile cikti, bir takim düzenlemeler yapilabilir. Ama amd nin kendi fabrikasini kurmasi (kücükte olsa) elzem.
    11400f in fiyati 1500 - 1800lira 5600x 2800 - 2900lira Amd önce bu duruma bir cözüm bulsun. Fiyatlar bu sekil olacaksa yemisim igpusunu......
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    donanımhaberin de suyu çıktı... forumlarda bilgi paylaşımı olmasa bu editörlerin haberleri de okunmaz.
    Erdi ile Mesut kendi kanallarında profesyonel içerikler üretiyor. oraya kayan da çok. Zaten bu haberleri orjinal siteden alıp Google çeviri ile çevirip donanımhaberde gelene gidene i...lemek huyundan vazgeçmeyecekler. reklam gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları olmasa bu editörleri kimse çalıştırmaz.
    donanımhaberin de suyu çıktı... forumlarda bilgi paylaşımı olmasa bu editörlerin haberleri de okunmaz. Erdi ile Mesut kendi kanallarında profesyonel içerik...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    mav1li (Selim ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dahili gpu yüzünden tampon bellek düşüyor. G serisine devam etsinler. Harici kart kullanacaklar arasında yüzde üçün beşin hesabını yapan kitle azımsanmayacak kadar çok.
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    LVL99 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu navi2 igpu nın nvidia karşılığı nedir?
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sana amdnin kendi fabrikaları vardı.Sağ kalabilmek için sattı veya intel kendi fabrikaları olduğu için bu dayağı yiyor desek.Kendi yazdığını bile anlayamamışsın elmada üretimini tsmcye yaptırıyor amdde.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ala bir tane daha.Aynısının laciverti.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce kendi fabrikalarını açsınlar sonra üretilen işlemcilere bir bakılsın. TSMC hem Nvidia hem apple hem de Intel'e işlemci üretiyor. Intel ayrıca kendi fabrikalarında da üretim yapıyor demekki Intele olan talep daha fazla.
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    orcnd (orçun ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    am4'e bir nesil daha gelirse efsane olur. igpu olayı zaten lazımdı. işlemci çoğu oyunda boşta duruyor igpu ile en azından bir şeyin ucundan tutma şansı oluyor.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence gayet güzel bir haber sunumu olmuş, yazım kurallarına da uyulmuş, eleştireceğim diyerek çok da şey etmemek lazım.
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    W WalkerCyborgCK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendi fabrikalarını kurmadığın sürece teknoloji üretiyor olmak ciddi bir sorun. TSMC 'de üretim yapmak için önce teknolojiyi onlara öğret sonra sıraya gir tabi Apple 'dan sıra gelirse sonra üretime geç ve kullanıcıya ulaş. Sonuç bu arada artan üretim maliyetleriyle birlikte @kunGFu nunda dediği gibi arada oluşan uçurum fiyat farkları. Bence de Ar-Ge tamam ama fabrika şart. Bu durumda da ister istemez rakipleri (özellikle Intel kendi fabrikaları olduğu için) son kullanıcıya daha hızlı ulaşıyor olacak gibi duruyor.
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    C caglar.35 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendi fabrikan olmadığı sürece, dışa bağlı kalman bu kadar yeniliğin ne kadarını yapabileceksin sorusu havada kalıyor. Bu durumda Intel(Kendi fabrikaları mevcut) ve Apple M1(TSMC tarafında ön planda olacak) çok daha avantajlı olacak bence.
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    Spazioso (Engin Durak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kağıt üzerinde güzel hamleler, yalan yok. Ancak bu firmanın artık kendi işlemcisini kendi üretme vakti geldi de geçiyor. Intel'in en büyük artısı, AMD'nin en büyük eksisi. Bugün TSMC Apple'a da üretim yapan bir firma ki geçtiğimiz günlerde M1 chiplere üretimde öncelik gösterileceği haberini görmüştük. Bu gibi durumlar AMD'yi ciddi zedeler.
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    2801 kez okundu.
    15 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd zen 4, amd zen 3+ ve
    11 etiket daha amd ryzen 7000 amd ryzen 5000 refresh amd ryzen 6000 amd navi 2 igpu amd 6 nm amd 5 nm amd pcie 5.0 amd ddr5 amd am5 amd am4 Donanım
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