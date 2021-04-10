Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir

AMD’nin Ryzen 5000 işlemcileri stoklarda bulunamazken kullanıcılar yavaş yavaş yaklaşan DDR5’le uyumlu sistemleri beklemeye başladı.
Intel’in DDR5 öncesi Rocket Lake hamlesine benzer şekilde AMD de ara bir nesil sunabilir. Önceleri parça parça paylaşılan yol haritasına göre Zen 3+ mimarili çekirdekler üzerinde yükselecek Warhol kod adlı Ryzen 6000 işlemcileri mevcut AM4 soketinde kullanılacak.İlginizi Çekebilir AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak
Ryzen 5000 Refresh/Ryzen 6000
6 nm noduna geçilecek Ryzen 6000 işlemcileri aynı zamanda Ryzen Threadripper işlemcilerinin neden bu kadar geciktiğinin de açıklaması olabilir. Zira AMD Ryzen 5000 Refresh işlemcileriyle yeni nesil Threadripper yongalarını yeni nodda sunmak istiyor olabilir.
Bol artılı nesil: DDR5+PCIe 5.0+Zen 4+iGPU
Diğer taraftan Ryzen 7000’den de haberler var. AMD’nin yeni soketle birlikte DDR5’e geçmesi beklenen Ryzen Raphael yongaları beraberinde PCIe 5.0 standartını da getirecek.
Zen 4 mimarili çekirdekler üzerinde yükselecek 5 nm Ryzen 7000 ailesiyle ilgili en dikkat çeken detaysa RDNA2 ifadesi oldu. Görünüşe göre tüm Ryzen 7000 işlemcilerine Navi 2 iGPU’su eşlik edecek.
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Bu, güçlü GPU’ya ihtiyaç duyulmayan kaslı mini ITX sistemlerin önünü açarak çeşitli imkanlar doğururken AMD’nin Ryzen 4000G’yi son kullanıcı pazarına sunma konusundaki isteksizliğini de bir bakıma açıklıyor.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-raphael-to-feature-5nm-zen4-core-and-navi2-graphics Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amd önce bu duruma bir cözüm bulsun. Fiyatlar bu sekil olacaksa yemisim igpusunu... Yüzüne bakmam amd nin. Bugüne kadar FP ciydik ve öyle de olucaz, hic birinde hissem yok. Bana ne 7000 serisinin igpu sundan. Bedavaya dahil etmiycek onu, fiyati etikete yansiycak.
5000 Refresh cikmasi zaten gerekliydi.. 5000 biraz acele ile cikti, bir takim düzenlemeler yapilabilir. Ama amd nin kendi fabrikasini kurmasi (kücükte olsa) elzem.
Erdi ile Mesut kendi kanallarında profesyonel içerikler üretiyor. oraya kayan da çok. Zaten bu haberleri orjinal siteden alıp Google çeviri ile çevirip donanımhaberde gelene gidene i...lemek huyundan vazgeçmeyecekler. reklam gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları olmasa bu editörleri kimse çalıştırmaz.