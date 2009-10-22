Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Apple’a patent ihlal davası açıyor

9 yıl
15,9b
1
25
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, Apple’a patent ihlal davası açıyor
Tam Boyutta Gör

Dünya'nın akıllı telefon pazarındaki lider ismi Nokia, son 2 yılda iPhone ile akıllı telefon pazarında önemli marka haline gelen Apple'ı kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve GSM, UMTS gibi kablosuz iletişim standartlarını içeren 10 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

Nokia'dan yapılan açıklamada Apple'ın 2 yıldır çıkardığı bütün iPhone modellerinde Nokia'nın konuşma kodlaması, güvenlik, şifreleme ve kablosuz veri konularıyla alakalı 10 patentini ihlal ettiği iddia edilerek bu haksızlığın giderilmesi için yargıya başvurulduğu belirtildi. Finlandiyalı ayrıca 40 firmaya lisansladığı bu patentlerin kullanım şartları için yapılan görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Akıllı telefon pazarında son yıllarda istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen dava sahibi Nokia, N97 ile 3 ayda 2 milyonluk satış yaparken aynı dönemde Apple 7.4 milyon iPhone satmayı başarmıştı. Apple geçmiş yıllarda da Creative ile patent ihlallerinden dolayı sorunlar yaşamış ve iki firma arasında yapılan karşılıklı anlaşmalar ile sorunlar halledilmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
iphonu nokia ile kıyaslayanlar eminim iphone kulanmamış kişilerdir... yoksa zaten kıyaslanamıycak kadar fark olduğunu anlamış olmanız lazımdı...
her telefonuna ayrı bi özellik koyan iphone değil nokiadır...iphone o özellikleri cihaza entegre etmeden sadece yazılımla halledebiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-Slim 9 yıl

DH Misafiri

iphonu nokia ile kıyaslayanlar eminim iphone kulanmamış kişilerdir... yoksa zaten kıyaslanamıycak kadar fark olduğunu anlamış olmanız lazımdı...

her telefonuna ayrı bi özellik koyan iphone değil nokiadır...iphone o özellikleri cihaza entegre etmeden sadece yazılımla halledebiliyor...


evet kullanmamıs kisilerde . hocam keske up'lamasaydin gecen seneki konuyu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 9 yıl
Aferin Nokia Apple Jailbrake için cezasini çeksin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagdasoneren 9 yıl
Anlıyoruz da mevye veren ağacı taşlayan arkadaşlar için söylüyoruz bunu. Yoksa patent davası açması Nokia'yı ilgilendirir ha daha önce başarabilmiş mi tazminat almayı tartışılır aynı şekilde daha öncede firmalar kendi aralarında bu sorunu çözmüşlerdi yani genelde bu tip durumlarda firmalar anlaşma yoluna gidiyor. Ama burda apple bir yere taş koymuşki böyle bir yol izlemiş nokia yani o pazarda ciddi yara almış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Yahu beyler, yapmayın lütfen !
Nokia'nın 2 milyon satış yaptığı, Apple'ın da bilmem kaç tane satış yaptığı biliniyor. Bunu habere eklemek objektif olmayı nasıl etkiler ?
Ali tarafından bacağı kırılan Ayşe'nin, yıllar sonra aynı sokakta buluşması üzerine... (Farz------ı misal) Bu cümlede objektif veya subjektif bir durum var mıdır ?
Yoktur, başlıktaki de aynısıdır. Ben bir müzik albümü çıkarttım. 25.000 tane sattım, bir popçu geldi benim 25.000'lik metal albümüme karşı 1.000.000 satmışsa, ben istediğim satış rakamını karşılayamamışm anlamına gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 9 yıl
iphone candır... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valadir 9 yıl
Nokia ile Apple kıyaslamak çok yanlış olur çünkü halen Nokia tüm telefon pazarının yüzde 40'nı elinde tutmaktadır.
Akıllı telefon pazarında ise bu yüzde 40 lık başarıyı gösteremeyince herkez Nokia düşüşe geçmiştir demekte. Ama şöle değerlendirmek lazım Nokia nın gerçek rakipleri Samsung, Sony ve Motorola dır. Bunların akıllı telefon pazarında ne yaptıklarına bakmak gerekir. Ve Nokia bunlardan akıllı telefon pazarında kat ve kat üstündür.
Herşeye rağmen nokia akıllı telefon pazarında yanlızca akıllı telefon üreten BlackBerry veya HTC gibi markalar olmasına rağmen iyi bir yer edinmişdir.
Örnek vermek gerekirse E71 ve diğer E serisi modelleriyle ve üst N serisi modelleriyle iyi bir başarı elde etmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl

TechZone

kişisel yorumları bir kenara koyalım bencede.. o yüzden bu noktada alakasız bir karşılaştırma olmuş..

zaten iPhone ne zaman adam akıllı bir telefon özelliği kazanacak çok merak ediyorum.. 3G SLX 'de fln koyarlar artık dahili gps, flaş, bluetooh ve eksiği olan diğer şeyleri



olur mu hiç öyle? apple bir seferde koyar mı bütün özellikleri. sonra ki modellere özelllik kalmaz öyle yaparsa. ilk önce 3g slx çıkacak bu modelde öne kamera eklenecek. ama görüntülü konuşulamayacak. çünkü bu bir sonraki modeele saklanacak
sonra 3g slx-r çıkacak flaşlı kamera vs. sonra 3g slx-gtr çıkacak bu model çağırınca gelecek. bluetooth gibi çağın ilerisindeki teknolojilerse hiçbir zaman iphone da olmayacak
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 9 yıl

Hobar


TechZone

kişisel yorumları bir kenara koyalım bencede.. o yüzden bu noktada alakasız bir karşılaştırma olmuş..

zaten iPhone ne zaman adam akıllı bir telefon özelliği kazanacak çok merak ediyorum.. 3G SLX 'de fln koyarlar artık dahili gps, flaş, bluetooh ve eksiği olan diğer şeyleri



olur mu hiç öyle? apple bir seferde koyar mı bütün özellikleri. sonra ki modellere özelllik kalmaz öyle yaparsa. ilk önce 3g slx çıkacak bu modelde öne kamera eklenecek. ama görüntülü konuşulamayacak. çünkü bu bir sonraki modeele saklanacak
sonra 3g slx-r çıkacak flaşlı kamera vs. sonra 3g slx-gtr çıkacak bu model çağırınca gelecek. bluetooth gibi çağın ilerisindeki teknolojilerse hiçbir zaman iphone da olmayacak
.

tabi cnm.. zaten 3GS'de artı olan ne var? 3.2 MP kamera.. gerisi yazılım işi.. videoymuş, copy-pastemiş yok efendim voice callmuş.. boş işleeer..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeceBekcisi 9 yıl
Patent ihlalinin söz konusu olduğu bir haberde karşılıklı satış rakamlarını verip bir de "son yıllarda istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen" şeklinde kişisel görüş belirtmek okuyucuyu patent ihlali davasının bu sebeple açıldığını düşünmeye yönlendirmeye girmez mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerring 9 yıl
evet kisisel bir yorum eklenmis
nokianin zarar etmesinin apple i dava etmesiyle ne alakasi varki!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 9 yıl
GeceBekcisi

Patent ihlalinin söz konusu olduğu bir haberde karşılıklı satış rakamlarını verip bir de "son yıllarda istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen" şeklinde kişisel görüş belirtmek okuyucuyu patent ihlali davasının bu sebeple açıldığını düşünmeye yönlendirmeye girmez mi?


-Söylediğim şeyin akıllı telefon pazarında olduğunu belirtmiştim. Son yıllarda istediği çıkışı gerçekleştiremeyen demek ayrıdır akıllı telefon pazarında istediği çıkışı gerçekleştiremeyen demek ayrıdır. Nokia'nın son yıllarda düşüş içersinde olması göreceli birşey değil ki (aşağıdan bakmadığınız sürece) istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi demem kişisel görüşüm olsun.
-Her haberde geçmiş olaylarla ilgili kısa bilgiler verilir. Bu sayede geçmiş haberleri okuyamayan insanlar bu haberde o gelişmleride öğrenmiş olur. Konu ile ilgili olan şirketler Nokia ve Apple, konunun ana sebebi Akıllı telefon pazarındaki ürünleri olduğundan ve asıl rekabet bu cihazlardan kaynaklandığından o bilgileri yazma gereği duydum.

İyi forumlar...

Ekleme: Zaten dava sonrası yorumları okuyunca bir çok kişinin Nokia'nın patent davasının bu sebeplerden dolayı yapıldığını düşünenlerin sayısı oldukça fazla olduğunu anlıyorsunuz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iPhone ve
4 etiket daha nokia app store patent gsm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Brütal Legend İnceleme Videosu 9 yıl Sapphire ATI HD 5850 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim