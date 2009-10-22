Nokia, Apple’a patent ihlal davası açıyor

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Dünya'nın akıllı telefon pazarındaki lider ismi Nokia, son 2 yılda iPhone ile akıllı telefon pazarında önemli marka haline gelen Apple'ı kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve GSM, UMTS gibi kablosuz iletişim standartlarını içeren 10 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

Nokia'dan yapılan açıklamada Apple'ın 2 yıldır çıkardığı bütün iPhone modellerinde Nokia'nın konuşma kodlaması, güvenlik, şifreleme ve kablosuz veri konularıyla alakalı 10 patentini ihlal ettiği iddia edilerek bu haksızlığın giderilmesi için yargıya başvurulduğu belirtildi. Finlandiyalı ayrıca 40 firmaya lisansladığı bu patentlerin kullanım şartları için yapılan görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Akıllı telefon pazarında son yıllarda istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen dava sahibi Nokia, N97 ile 3 ayda 2 milyonluk satış yaparken aynı dönemde Apple 7.4 milyon iPhone satmayı başarmıştı. Apple geçmiş yıllarda da Creative ile patent ihlallerinden dolayı sorunlar yaşamış ve iki firma arasında yapılan karşılıklı anlaşmalar ile sorunlar halledilmişti.