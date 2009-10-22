Nokia, Apple’a patent ihlal davası açıyor

Dünya'nın akıllı telefon pazarındaki lider ismi Nokia, son 2 yılda iPhone ile akıllı telefon pazarında önemli marka haline gelen Apple'ı kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve GSM, UMTS gibi kablosuz iletişim standartlarını içeren 10 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.
Nokia'dan yapılan açıklamada Apple'ın 2 yıldır çıkardığı bütün iPhone modellerinde Nokia'nın konuşma kodlaması, güvenlik, şifreleme ve kablosuz veri konularıyla alakalı 10 patentini ihlal ettiği iddia edilerek bu haksızlığın giderilmesi için yargıya başvurulduğu belirtildi. Finlandiyalı ayrıca 40 firmaya lisansladığı bu patentlerin kullanım şartları için yapılan görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.
Akıllı telefon pazarında son yıllarda istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen dava sahibi Nokia, N97 ile 3 ayda 2 milyonluk satış yaparken aynı dönemde Apple 7.4 milyon iPhone satmayı başarmıştı. Apple geçmiş yıllarda da Creative ile patent ihlallerinden dolayı sorunlar yaşamış ve iki firma arasında yapılan karşılıklı anlaşmalar ile sorunlar halledilmişti.
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her telefonuna ayrı bi özellik koyan iphone değil nokiadır...iphone o özellikleri cihaza entegre etmeden sadece yazılımla halledebiliyor...
evet kullanmamıs kisilerde . hocam keske up'lamasaydin gecen seneki konuyu
Nokia'nın 2 milyon satış yaptığı, Apple'ın da bilmem kaç tane satış yaptığı biliniyor. Bunu habere eklemek objektif olmayı nasıl etkiler ?
Ali tarafından bacağı kırılan Ayşe'nin, yıllar sonra aynı sokakta buluşması üzerine... (Farz------ı misal) Bu cümlede objektif veya subjektif bir durum var mıdır ?
Yoktur, başlıktaki de aynısıdır. Ben bir müzik albümü çıkarttım. 25.000 tane sattım, bir popçu geldi benim 25.000'lik metal albümüme karşı 1.000.000 satmışsa, ben istediğim satış rakamını karşılayamamışm anlamına gelir.
Akıllı telefon pazarında ise bu yüzde 40 lık başarıyı gösteremeyince herkez Nokia düşüşe geçmiştir demekte. Ama şöle değerlendirmek lazım Nokia nın gerçek rakipleri Samsung, Sony ve Motorola dır. Bunların akıllı telefon pazarında ne yaptıklarına bakmak gerekir. Ve Nokia bunlardan akıllı telefon pazarında kat ve kat üstündür.
Herşeye rağmen nokia akıllı telefon pazarında yanlızca akıllı telefon üreten BlackBerry veya HTC gibi markalar olmasına rağmen iyi bir yer edinmişdir.
Örnek vermek gerekirse E71 ve diğer E serisi modelleriyle ve üst N serisi modelleriyle iyi bir başarı elde etmiştir.
olur mu hiç öyle? apple bir seferde koyar mı bütün özellikleri. sonra ki modellere özelllik kalmaz öyle yaparsa. ilk önce 3g slx çıkacak bu modelde öne kamera eklenecek. ama görüntülü konuşulamayacak. çünkü bu bir sonraki modeele saklanacak sonra 3g slx-r çıkacak flaşlı kamera vs. sonra 3g slx-gtr çıkacak bu model çağırınca gelecek. bluetooth gibi çağın ilerisindeki teknolojilerse hiçbir zaman iphone da olmayacak .
tabi cnm.. zaten 3GS'de artı olan ne var? 3.2 MP kamera.. gerisi yazılım işi.. videoymuş, copy-pastemiş yok efendim voice callmuş.. boş işleeer..
nokianin zarar etmesinin apple i dava etmesiyle ne alakasi varki!
-Söylediğim şeyin akıllı telefon pazarında olduğunu belirtmiştim. Son yıllarda istediği çıkışı gerçekleştiremeyen demek ayrıdır akıllı telefon pazarında istediği çıkışı gerçekleştiremeyen demek ayrıdır. Nokia'nın son yıllarda düşüş içersinde olması göreceli birşey değil ki (aşağıdan bakmadığınız sürece) istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi demem kişisel görüşüm olsun.
-Her haberde geçmiş olaylarla ilgili kısa bilgiler verilir. Bu sayede geçmiş haberleri okuyamayan insanlar bu haberde o gelişmleride öğrenmiş olur. Konu ile ilgili olan şirketler Nokia ve Apple, konunun ana sebebi Akıllı telefon pazarındaki ürünleri olduğundan ve asıl rekabet bu cihazlardan kaynaklandığından o bilgileri yazma gereği duydum.
İyi forumlar...
Ekleme: Zaten dava sonrası yorumları okuyunca bir çok kişinin Nokia'nın patent davasının bu sebeplerden dolayı yapıldığını düşünenlerin sayısı oldukça fazla olduğunu anlıyorsunuz...