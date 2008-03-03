Nokia N95 8GB video inceleme

Günümüzde cep telefonlarından beklentiler de arttı. Eskiden sadece aramak ve aranmak için kullanılan bu cihazlardan artık fotoğraf çekebilme, video kaydı yapabilme ve internete bağlanabilme kabiliyetleri de isteniyor.

Hiç kuşkusuz bu gelişimde Nokia'nın katkıları yadsınamaz. Dünya cep telefonu piyasasının %40'ını elinde tutan firma, telefon modellerinde her sene internet bağlantı ve görüntüleme kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu videomuzda Nokia'nın en üst düzey telefonu olan Nokia N95 8GB'ı inceliyoruz.

N95 8GB, o kadar fazla özellikle donatılmış bir telefon ki 22 dakikalık bu videomuzda telefonun bir çok özelliğini ya hiç değinmeden ya da hızlıca geçmek zorunda kaldık. Telefon konusu öyle bir hal almış durumdaki Futuremark'ın SP Mark isimli programıyla 3 boyut hızlandırma kabiliyetleri dahi ölçülerek değerlendirme yapılabiliyor.

Video değinmediğimiz SP Mark puanlarına gelince N80i'nin yaklaşık 900 puan alabildiği testten N95 8GB 3 boyutlu hızlandırıcısı sayesinde 6400 puan alıyor. Aradaki fark rahatça anlaşılabilecek cinsten...

http://www.ceptikla.com/gsm/N95-8GB