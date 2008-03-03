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Nokia N95 8GB video inceleme

11 yıl
118,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Günümüzde cep telefonlarından beklentiler de arttı. Eskiden sadece aramak ve aranmak için kullanılan bu cihazlardan artık fotoğraf çekebilme, video kaydı yapabilme ve internete bağlanabilme kabiliyetleri de isteniyor.

Hiç kuşkusuz bu gelişimde Nokia'nın katkıları yadsınamaz. Dünya cep telefonu piyasasının %40'ını elinde tutan firma, telefon modellerinde her sene internet bağlantı ve görüntüleme kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu videomuzda Nokia'nın en üst düzey telefonu olan Nokia N95 8GB'ı inceliyoruz.

N95 8GB, o kadar fazla özellikle donatılmış bir telefon ki 22 dakikalık bu videomuzda telefonun bir çok özelliğini ya hiç değinmeden ya da hızlıca geçmek zorunda kaldık. Telefon konusu öyle bir hal almış durumdaki Futuremark'ın SP Mark isimli programıyla 3 boyut hızlandırma kabiliyetleri dahi ölçülerek değerlendirme yapılabiliyor.

Video değinmediğimiz SP Mark puanlarına gelince N80i'nin yaklaşık 900 puan alabildiği testten N95 8GB 3 boyutlu hızlandırıcısı sayesinde 6400 puan alıyor. Aradaki fark rahatça anlaşılabilecek cinsten...


http://www.ceptikla.com/gsm/N95-8GB
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dexter342 2 hf.
O zaman ne güzelmiş herşey hiçbir cihazın birbirine benzemediği yıllar
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Fenomenon 3 yıl
n95 ne telefondu be
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saameet_06 6 yıl
Telsim :D
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erci501 6 yıl
vay be ne günlermiş :)
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_Kutup_Ayısı_ 6 yıl
Android Varken
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
muhahahahahahahahahaha ulen teknoloji ne kadar hizli ilerliyor simdinin samar oglani nokiaya bakin telefonu ne kadar ovuluyormus
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cengizhan1903 6 yıl
ahahah

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engurlu 6 yıl
Hala cekmecemde durur onun yeri ayri
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Mr. Jingles 6 yıl engurlu
engurlu

Hala cekmecemde durur onun yeri ayri

Bende de N82 var sıkıntıdan arada değişiklik olsun diye kullandığım oluyor.
O değil de sanki bunların manevi bir değeri varmış gibi geliyor. Elimde iPhone olsa aradan zaman geçse satarım ama bunu o kadar zaman geçse de satamıyorum bir türlü.
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4everSaq0 6 yıl
Hayalimdeki Telefondu Tamanında :D
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ysr_99 7 yıl
duygulandım aradan 4 sene geçmiş :D
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taner_85 9 yıl
abi hakkaten güzel bir inceleme olmus emeginize saglık..bu videoyu izlemeden önce laptop almayı düşünüyodum ama bu cihazı inceledikten sonra vaz geçtim bana göre fiyatıda o kadar uçuk degil.mantıklı düşünürsek şu anda güzel bir laptop 1500lira ama bu cihaz hem tel hemde pc ihtiyacını karsılıyo..
bence güzel bir alet
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