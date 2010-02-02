Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N97'nin yeni versiyonu yayınlandı

9 yıl
25,2b
1
21
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia N97'nin yeni versiyonu yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Finlandiyalı telekomünikasyon firması Nokia, ürün gamındaki akıllı telefonlardan N97'nin yeni versiyonu 2.1'i yayınladı.

Yeni yazılımın getirdikleri şöyle;

  • Dokunmatik arayüzle daha akıcı kaydırma
  • Çağrı kalitesinde iyileştirmeler
  • Daha gelişmiş müzik oynatımı
  • Tarayıcada iyileştirmeler
  • Titreşimden daha az etkilenen, kaliteli video ve fotoğraf çekimi

Yayınlanan 21.0.0.45 isimli son yazılımı Nokia Software Updater yada Nokia'nın destek sayfası aracılığıyla telefonunuza yükleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aks4mc1 9 yıl
Arkadaş N97 Aldım Fırlandıya Malı 2. Kalite 1 Hafta Kullanıldı Sadece 230 Tl satıyorum...İsteyenler Ankara bl4ck_w0lf@w.cn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vavien1 9 yıl
230 TL ye sattığın telefonun uzaktan yakından Nokia N97 ile ilgisi yoktur.
Çakma çin malı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
yukledım bunu fakat telefonum ıngılızzce oldu turkce yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
zaten güzel çalışıo bende, ama güncelleme çıkdıysa yapalım tabi. hemen başlıyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahip34 9 yıl
ben günceledim, sounsuz bir şekilde çalışıyor : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 9 yıl
hemen güncelleyelim. haber icin tsk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umurcan 9 yıl
beyler formatlamadan kurmayın,telefon hafızası yetersiz kalıyo heralde kurulum dosyalarından,siyah ekran gelip kapanıyo,yada baktınız güncelledikten sonra olmadı soldaki shift tuşu boşluk tuşu bide sağdaki silme tuşuna basarken telefonu açma tuşuna basıp hard format atarsanız bişiyi kalmıyo :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umurcan 9 yıl
benimki reset atmaya basladı nedense 1 dk içinde yeniden başlıyo :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kabasakal. 9 yıl
hayrlsı olsn :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umurcan 9 yıl
hımm hayırlısıyla bi indirelim bakalım,teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetufo 9 yıl
şu anda update ediyorum hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
Hayırlı olsun,haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 9 yıl
N97 kullanıcılara hayırlı ve uğurlu olsun. Bol şanslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 9 yıl
Titreşimden daha az etkilenen kamera özelliğini umarım tüm telefonlarda dikkate alırlar.. Fotoğraf çekerken ister istemez titriyor elimiz..


Nokia N97'de gitgide daha güzel bir hal alıyor.. Umarım dedikleri gibi sorunsuz ve güzel bir Fw'dir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25172 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HIS merak edilen soruları cevapladı 9 yıl Oyun Dünyasında Bu Ay (Şubat 2010) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim