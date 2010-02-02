Nokia N97'nin yeni versiyonu yayınlandı

Haber Editörü
Finlandiyalı telekomünikasyon firması Nokia, ürün gamındaki akıllı telefonlardan N97'nin yeni versiyonu 2.1'i yayınladı.
Yeni yazılımın getirdikleri şöyle;
- Dokunmatik arayüzle daha akıcı kaydırma
- Çağrı kalitesinde iyileştirmeler
- Daha gelişmiş müzik oynatımı
- Tarayıcada iyileştirmeler
- Titreşimden daha az etkilenen, kaliteli video ve fotoğraf çekimi
Yayınlanan 21.0.0.45 isimli son yazılımı Nokia Software Updater yada Nokia'nın destek sayfası aracılığıyla telefonunuza yükleyebilirsiniz.
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Çakma çin malı..
Nokia N97'de gitgide daha güzel bir hal alıyor.. Umarım dedikleri gibi sorunsuz ve güzel bir Fw'dir..