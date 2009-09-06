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Nokia Ovi Store 10 Milyon içerik indirme barajını aştı

9 yıl
19,2b
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13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia Ovi Store 10 Milyon içerik indirme barajını aştı
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3 ayda 2 milyon N97 satan Nokia, 2009 Mayıs ayında açtığı uygulama mağazası Ovi Store'dan geçen sürede kullanıcı başına ortalama 6 adet, toplamda ise 10 milyon multimedya içerik, uygulama ve oyun yüklendiği açıkladı.

Bu verilere göre 1,67 milyon kullanıcısı olduğu anlaşılan Ovi Store bir çok firmanın özelleşmiş uygulama mağazasını açmaya yönlendiren ve 2 ayda 100 milyon indirme barajını aşan AppStore'un oldukça gerisinde kaldı. Nokia'nın üst düzey yöneticilerinden Niklas Savander da şu anda 8 ülkede 27 operatör desteği veren uygulama mağazasının gerçek potansiyelini ise 100 ülkede aktif olmasıyla göstereceği iddia ediyor.


http://moconews.net/article/419-nokia-had-only-10-million-ovi-downloads-in-first-three-months/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 8 yıl
Aynen ya konuyu hortlatmislar. Misafirlerin bu yönünü sevmiyorum. Konunun üzerinden aylar belkide yıllar geçmiş oluyor bir bakıyorum konuyu misafirin biri hortlatıyor.
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Metz 8 yıl
Ovi Store çok güzel bence şuan indirme sayısı kat kat artmıştır
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DH Misafiri 8 yıl
Nokıa X6-00 32 GB Black telefonum var ver şu ana kadar 76 uygulama indirdim :)
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NomadCRY 8 yıl
Ovi güzel aslında ama çok daha iyi olabilir.Yine de çok güzel uygulamalar var.
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St Batuhan 9 yıl
öyle bir baraj mı varmış x) :D Hayırlısı olsun böyle değişik ve güzide bi barajı aştıgı icin Nokia ya
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Vipracing 9 yıl
Nokia kullanıcısı ciddi miktarda fazladır sanırım içerik azlığından bu sayıda kalmışlar.
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x1650Pro 9 yıl
Nokia bugünlerde sürekli bişeyleri aşıyor

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Mr. Jingles 9 yıl
iyi güzelde türkçe dil desteği yok ki herşey ingilizce misal bi program indircem açıklama kısmı ingilizce ve ne işe yaradığınıda anlamıyorum
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