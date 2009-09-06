Nokia Ovi Store 10 Milyon içerik indirme barajını aştı

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3 ayda 2 milyon N97 satan Nokia, 2009 Mayıs ayında açtığı uygulama mağazası Ovi Store'dan geçen sürede kullanıcı başına ortalama 6 adet, toplamda ise 10 milyon multimedya içerik, uygulama ve oyun yüklendiği açıkladı.

Bu verilere göre 1,67 milyon kullanıcısı olduğu anlaşılan Ovi Store bir çok firmanın özelleşmiş uygulama mağazasını açmaya yönlendiren ve 2 ayda 100 milyon indirme barajını aşan AppStore'un oldukça gerisinde kaldı. Nokia'nın üst düzey yöneticilerinden Niklas Savander da şu anda 8 ülkede 27 operatör desteği veren uygulama mağazasının gerçek potansiyelini ise 100 ülkede aktif olmasıyla göstereceği iddia ediyor.

http://moconews.net/article/419-nokia-had-only-10-million-ovi-downloads-in-first-three-months/