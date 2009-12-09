Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Rihanna hayranlarına özel uygulamayı kullanıma sundu

9 yıl
10,7b
1
10
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, Rihanna hayranlarına özel uygulamayı kullanıma sundu
Tam Boyutta Gör

Nokia, bugün Rihanna hayranlarına özel bir uygulamayı kullanıma sundu.

Nokia'nın multimedya odaklı 5800 XpressMusic, X6, N97 ve N97 Mini modelleriyle uyumlu uygulama sayesinde kullanıcıların Rihanna'nın biyografisine, fotoğraflarına, şarkılarına, videolarına ve Rihanna'yla ilgili haberlere ulaşabilmesi olanakları sunulmuş. Rihanna'nın 2010 yılında başlaması beklenen turnesiyle alakalı bilgilerin de ufak bir güncellemeyle uygulamaya ileride ekleneceğı belirtiliyor.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.


http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1360005 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 9 yıl
Rıhanna da kim ya ne saçma şeyler bunlar yahu banane onun hayatından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:fat32:. 9 yıl
Soru: O zaman bu işten Nokia değil Rihanna kazanır sonucuna ulaşılabilir mi?
Cevap: Evet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mirable 9 yıl
saçma ve gereksiz bir proje.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:fat32:. 9 yıl
Soru: Nokia mı yoksa Rihanna mı daha çok tanınıyor?
Cevap: Nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 9 yıl
aha buraya yazdim.nokia nin son senesi 2010.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akakivanc 9 yıl
nokia ne hale geldi telefon satabilmek için... yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuzunoglu 9 yıl
daha ne olsun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Düşünce güzel seçilen kişi yanlış. Seçilen kişi daha fazla satış yaptıracak onlarca şarkıcı olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10685 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WWE Smackdown vs Raw 2010 Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim