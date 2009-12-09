Nokia, Rihanna hayranlarına özel uygulamayı kullanıma sundu

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Nokia, bugün Rihanna hayranlarına özel bir uygulamayı kullanıma sundu.

Nokia'nın multimedya odaklı 5800 XpressMusic, X6, N97 ve N97 Mini modelleriyle uyumlu uygulama sayesinde kullanıcıların Rihanna'nın biyografisine, fotoğraflarına, şarkılarına, videolarına ve Rihanna'yla ilgili haberlere ulaşabilmesi olanakları sunulmuş. Rihanna'nın 2010 yılında başlaması beklenen turnesiyle alakalı bilgilerin de ufak bir güncellemeyle uygulamaya ileride ekleneceğı belirtiliyor.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.