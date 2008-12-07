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Nokia üst seviye telefonlarında Linux'a da yer verebilir

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia üst seviye telefonlarında Linux'a da yer verebilir
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İlk detaylarını açıkladığı N serisinin yeni modeli N97 ile akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, açık kaynak platform çalışmalarına hız veriyor. Symbian'a yaptığı ciddi yatırım ile dikkatleri üzerine çeken Nokia, üst seviye modellerinde Linux tabanlı yazılımlara daha fazla yer verebilir.

Firma ikinci başkanı Ukko Lappalainen, Nokia World isimli endüstri konferansında gerçekleştirilen röportajında, uzun dönemde Linux'un üst seviye modelleri için ciddi bir alternatif olabileceğinin altını çizen bay Lappalainen, Linux'un artan rolüne rağmen Google'ın Android platformu yerine kendi Linux geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Ayrıca Ukko Lappalainen Android platformunu Linux maemo'dan daha iyi yapan birşey göremediğini de sözlerine ekledi. Bilindiği gibi Nokia, internet tabletlerinde Linux, cep telefonlarında ise Symbian'ı kullanıyor.


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01Mrt 10 yıl
nokia dan böyle bir adım hiç beklemezdim... :D bence süper olur...
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El Fuego 10 yıl
Motorola Linux ile uçtu gitti. Nokia bu konuda çok geride kaldı


Linux'lu bazı Motorola modelleri;

E2, E6, E8, U9, V8, A1200, A1600, A1800, Z6, ZINE5...
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MrPerFormance 10 yıl
En iyisini düşünmüşler. Motorola nın bir telefonunda da linux işletim sistemi vardı.
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Master KENOBI 10 yıl
Bildiğim kadarıyla hızlı ve stabil bir işletim sistemi
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max975 10 yıl
linus olması iyi en azından tekel olmaz.
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