Nokia üst seviye telefonlarında Linux'a da yer verebilir

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İlk detaylarını açıkladığı N serisinin yeni modeli N97 ile akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, açık kaynak platform çalışmalarına hız veriyor. Symbian'a yaptığı ciddi yatırım ile dikkatleri üzerine çeken Nokia, üst seviye modellerinde Linux tabanlı yazılımlara daha fazla yer verebilir.

Firma ikinci başkanı Ukko Lappalainen, Nokia World isimli endüstri konferansında gerçekleştirilen röportajında, uzun dönemde Linux'un üst seviye modelleri için ciddi bir alternatif olabileceğinin altını çizen bay Lappalainen, Linux'un artan rolüne rağmen Google'ın Android platformu yerine kendi Linux geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Ayrıca Ukko Lappalainen Android platformunu Linux maemo'dan daha iyi yapan birşey göremediğini de sözlerine ekledi. Bilindiği gibi Nokia, internet tabletlerinde Linux, cep telefonlarında ise Symbian'ı kullanıyor.