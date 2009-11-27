Nokia, X6’nın dağıtımına başladı

Finlandiya merkezli dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, ürün gamının ilk kapasitif ekranlı telefonu X6'nın dağıtımına başlandığını açıkladı. İlk olarak Avrupa, Avrasya, Afrika ve Ortadoğu'da kullanıcıyla buluşacak olan Nokia X6'nın satış fiyatıysa vergiler hariç 450 Avro olarak belirlenmiş.

32GB dahili hafızasıyla 7000'e kadar müziği bünyesinde depolayabilen X6, 3.2 inç boyutundaki 360x640 piksel çözünürlüklü, resesitif ekranlara göre daha hassas ve hızlı tepki sunan sığasal (kapasitif) dokunmatik ekranıyla ön plana çıkıyor. 5 Megapiksellik çift LED flaş, 3G, GPS, Wi-Fi yeteneklerine de sahip olan Nokia'nın X serisinin ilk üyesi 2.Nesil iletişim ağının yanında HSDPA desteğiyle yüksek hızda veri transfer imkanı sunuyor. Gameloft'un Asphalt4 ile DJ Mix Tour ve EA'nın Spore oyunlarıyla gelen X6 kullanıcılara Ovi Store üzerinden uygulama ve oyun yükleme imkanı da sunuyor.

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