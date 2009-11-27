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Nokia, X6’nın dağıtımına başladı

9 yıl
159,4b
1
217
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Finlandiya merkezli dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, ürün gamının ilk kapasitif ekranlı telefonu X6'nın dağıtımına başlandığını açıkladı. İlk olarak Avrupa, Avrasya, Afrika ve Ortadoğu'da kullanıcıyla buluşacak olan Nokia X6'nın satış fiyatıysa vergiler hariç 450 Avro olarak belirlenmiş.

32GB dahili hafızasıyla 7000'e kadar müziği bünyesinde depolayabilen X6, 3.2 inç boyutundaki 360x640 piksel çözünürlüklü, resesitif ekranlara göre daha hassas ve hızlı tepki sunan sığasal (kapasitif) dokunmatik ekranıyla ön plana çıkıyor. 5 Megapiksellik çift LED flaş, 3G, GPS, Wi-Fi yeteneklerine de sahip olan Nokia'nın X serisinin ilk üyesi 2.Nesil iletişim ağının yanında HSDPA desteğiyle yüksek hızda veri transfer imkanı sunuyor. Gameloft'un Asphalt4 ile DJ Mix Tour ve EA'nın Spore oyunlarıyla gelen X6 kullanıcılara Ovi Store üzerinden uygulama ve oyun yükleme imkanı da sunuyor.

Nokia, X6’nın dağıtımına başladı
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Nokia, X6’nın dağıtımına başladı
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<a href="http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1357384">Nokia Basın Açıklaması</a> Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
selam arkadaslar
ben birsey ogrenmek istiyoruim lutfen bana yardiomci olursaniz sevinirim ben telefon aldim 2 el x6 nokia telefonda hic bir dosya bulunmadigi taktirde bana dolu gsteriyor muzik ekleyemiyorum ne yapmam lazim ne onerirsiniz? ne yapmam lazim bunun icin yardimci olursaniz cok sevinirim
saygilarimla
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Bul3nt 8 yıl

DH Misafiri

selam arkadaslar

ben birsey ogrenmek istiyoruim lutfen bana yardiomci olursaniz sevinirim ben telefon aldim 2 el x6 nokia telefonda hic bir dosya bulunmadigi taktirde bana dolu gsteriyor muzik ekleyemiyorum ne yapmam lazim ne onerirsiniz? ne yapmam lazim bunun icin yardimci olursaniz cok sevinirim

saygilarimla



kardeş hafıza kartını biçimleyebilirsin.
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rockturka 8 yıl
Nokia X6 Tanıtımı ulusalblog.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
onlar 2ncı hali. sence okadar ucuza olurmu bu telefon yaa... turkcell bayılernde 900 kusur.
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BeatifuLL1fe 8 yıl
Arkadaşlar İnternet te akakçe diye bir site war orda bakıyorum fiyatlarına 600 den başlıyorda onlar paralel ithalat mı ?
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mecengaver 8 yıl
arkadaşlar sanırım kampanya var ceptelefonuburada.com/... 655 tlye satılıyo
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DH Misafiri 8 yıl
hngi renkk ????
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DH Misafiri 8 yıl
Peki burda Nokia servisleri tamir etmezler mi, sonucta yurtdışından gelir gelmez 10 gun icinde kayıt ettirmek zorundasın telefonu, yani kayıt dışı bişey yapmadığın için sorun olmaması lazım" değil mi?
280 dolara yani yarı fiyatına, hem de burda olmayan bi rengini almış olacagım...
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DH Misafiri 8 yıl
sahibinden.com/...
Güvenebilirmiyim :SS
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DH Misafiri 8 yıl
eger getirtirsen yurtsısından, sorun yasarsın cunki oradan alırsan gasrantisi türkiyede falan gecerli olmuyor.
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DH Misafiri 8 yıl
ya ben x6 yı turkıyeden aldım ama bır turlu nokia oviye kayıt olamıyorum 1000 lerce sarkı ındırmek ıcn. bu bır comes with music telefonu deil yazıyor napmam gerekıyor?
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba, bu cihazi Amerika'dan getirtmeyi düşünüyorum, garanti, arıza vs. konuları hakkında bilgisi olan var mı, sorun yaşar mıyım?
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