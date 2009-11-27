Nokia, X6’nın dağıtımına başladı

Finlandiya merkezli dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, ürün gamının ilk kapasitif ekranlı telefonu X6'nın dağıtımına başlandığını açıkladı. İlk olarak Avrupa, Avrasya, Afrika ve Ortadoğu'da kullanıcıyla buluşacak olan Nokia X6'nın satış fiyatıysa vergiler hariç 450 Avro olarak belirlenmiş.
32GB dahili hafızasıyla 7000'e kadar müziği bünyesinde depolayabilen X6, 3.2 inç boyutundaki 360x640 piksel çözünürlüklü, resesitif ekranlara göre daha hassas ve hızlı tepki sunan sığasal (kapasitif) dokunmatik ekranıyla ön plana çıkıyor. 5 Megapiksellik çift LED flaş, 3G, GPS, Wi-Fi yeteneklerine de sahip olan Nokia'nın X serisinin ilk üyesi 2.Nesil iletişim ağının yanında HSDPA desteğiyle yüksek hızda veri transfer imkanı sunuyor. Gameloft'un Asphalt4 ile DJ Mix Tour ve EA'nın Spore oyunlarıyla gelen X6 kullanıcılara Ovi Store üzerinden uygulama ve oyun yükleme imkanı da sunuyor.
<a href="http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1357384">Nokia Basın Açıklaması</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben birsey ogrenmek istiyoruim lutfen bana yardiomci olursaniz sevinirim ben telefon aldim 2 el x6 nokia telefonda hic bir dosya bulunmadigi taktirde bana dolu gsteriyor muzik ekleyemiyorum ne yapmam lazim ne onerirsiniz? ne yapmam lazim bunun icin yardimci olursaniz cok sevinirim
saygilarimla
kardeş hafıza kartını biçimleyebilirsin.
280 dolara yani yarı fiyatına, hem de burda olmayan bi rengini almış olacagım...
Güvenebilirmiyim :SS