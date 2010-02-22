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Nokia'dan AMOLED ekranlı ve Symbian^3 işletim sistemli yeni telefon: X10

9 yıl
21b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan AMOLED ekranlı ve Symbian^3 işletim sistemli yeni telefon: X10
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Qualcomm tepe yöneticisinin iddiasına göre, Snapdragon işlemcisini kullanmaya hazırlanan Nokia, X serisine yeni bir amiral gemisi planlıyor olabilir. Finlandiya merkezli firma tarafından henüz doğrulanmış herhangi bir bilgi olmamasına karşın, X10 modelinin yolda olduğu bildiriliyor. Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde yapılan Symbian^3 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen X10 modelinde, 3.2-inç büyüklüğünde, dokunmatik özellikli kapasitif AMOLED ekranın kullanılması bekleniyor.

N900 modelinden sonra 600MHz'de çalışan ARM Cortex-A8 tabanlı işlemcinin kullanılacağı ikinci Nokia modeli olması beklenen X10, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G, GPS ve WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. 256MB RAM kapasitesine ve depolama için 16GB / 32GB flash bellek kapasitelerine sahip olması beklenen X10 modeli, kızaklı QWERTY klavyesiyle de bu açıdan X serisinin ilk tesmcilsi olacak gibi görünüyor.

Nokia X10 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi bulunmuyor.

Nokia'dan AMOLED ekranlı ve Symbian^3 işletim sistemli yeni telefon: X10
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DH Misafiri 8 yıl
Tr dişindan original nokia x6 32 gb telefon getirttim. Yemin ederim hafızasında çok az birsey var ama cok abartı kasiyor.
Hatta tel kasinca sensorleri bile donuyor. iNTERnet bağlantısı rezil. Evimdkei modem hızını bile görmüyor.
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Hirotaro 8 yıl

DH Misafiri

Tr dişindan original nokia x6 32 gb telefon getirttim. Yemin ederim hafızasında çok az birsey var ama cok abartı kasiyor.

Hatta tel kasinca sensorleri bile donuyor. iNTERnet bağlantısı rezil. Evimdkei modem hızını bile görmüyor.

yalanında bu kadarına pes
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DH Misafiri 9 yıl
nokia x6 beş para etmez. almayı düşünen arkadaşlara söylüyürum. ben 1 buçuk aydır kullanıyorum ama çok kasıyor. 32 gb hafızanın daha 1 gb ı bile dolu değil ama çok kasıyor. artık yarısı dolu olunca ne kadar kasacağını siz düşünün. internet hızı hele yerlerde sürünüyor. devamlı bağlantı kesiliyo kasmaktan.
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JrMaster 9 yıl
neden x10 ? x8 değilde :D yada başka bişey değilde

se xperia x10 x1 x2 vs
adından çalıntı gibi olmuş x serisi nokianın
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sotoxs 9 yıl
klavyeli telleri ben de sevemedim. 6300 ekranı 5130 ve 2730 dan daha net gibi görünüyor acaba amoled mi? yoksa ben mi yanıldım bir an? amoled ekran olunca da en az 3 inç olmalı ki zevki çıksın.
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marikanwap 9 yıl
Dokunmatik panel hakkında bilgi yok. Hani kapasitif olsa mutlaka bilgi sızardı kanımca...
Yani Nokia Symbian^3'e Pinch to Zoom ekledi ama sanırım müşterilerini ilk modelde bundan mahrum edecek.
Bir sonraki Symbian^3 cihaza kapasitif panel ekleyecek
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Tolgá 9 yıl
symbian 3 yayagınlaşmalı
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NomadCRY 9 yıl
Bu klavyeli telefonları hiç sevemiyorum
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Batuist 9 yıl
n95ler gibi bir süre sonunda bununda kızağı yalama olur taktuk yapar mı??
üst düzey bir telefonda kızak anlayışına karşıyım.. mekanik aksamlar ne olursa olsun zamanla çok kötü hal alıyorlar..
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ra hmetli 9 yıl

Batuist

n95ler gibi bir süre sonunda bununda kızağı yalama olur taktuk yapar mı??

üst düzey bir telefonda kızak anlayışına karşıyım.. mekanik aksamlar ne olursa olsun zamanla çok kötü hal alıyorlar..


Herhalde gelen şikayetler üzerine bir önlem alınmıştır.
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Erasmus78 9 yıl
Snapdragon temelli bir odel çıkarmaya hazırlanan Nokia diyor.
Lütfen dikkatli okuyalım.
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pirana11 9 yıl
ARM Cortex yazıyor ama Spnadragon diyorsunuz :)
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quzman 9 yıl
İçine Xeon işlemci Gblarca ram bile koysa symbian olduktan sonra gözümde hiç bir değeri yok .
Aş artık kendini Nokia !
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Erasmus78 9 yıl
Sonunda!
Nokia'dan teknik donanımı ile göz dolduran bir cihaz görmek çok güzel. Gerçi Arm Cortex A8'in artık modası geçmiş durumda ama en azından ileriki modellerde Nokianın daha güçlü altyapı kullanacağının işaretidir bu.
Tek eleştirim; 3.2" yerine 3.5" ekran kullanılsa daha iyi olurdu.
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cssbaycelebi 9 yıl
nokia teknolojiyi 1 yıl geriden takip ediyor. amoled ekranı samsung 1 sene önce çıkardı.
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