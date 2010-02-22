Nokia'dan AMOLED ekranlı ve Symbian^3 işletim sistemli yeni telefon: X10

Qualcomm tepe yöneticisinin iddiasına göre, Snapdragon işlemcisini kullanmaya hazırlanan Nokia, X serisine yeni bir amiral gemisi planlıyor olabilir. Finlandiya merkezli firma tarafından henüz doğrulanmış herhangi bir bilgi olmamasına karşın, X10 modelinin yolda olduğu bildiriliyor. Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde yapılan Symbian^3 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen X10 modelinde, 3.2-inç büyüklüğünde, dokunmatik özellikli kapasitif AMOLED ekranın kullanılması bekleniyor.
N900 modelinden sonra 600MHz'de çalışan ARM Cortex-A8 tabanlı işlemcinin kullanılacağı ikinci Nokia modeli olması beklenen X10, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G, GPS ve WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. 256MB RAM kapasitesine ve depolama için 16GB / 32GB flash bellek kapasitelerine sahip olması beklenen X10 modeli, kızaklı QWERTY klavyesiyle de bu açıdan X serisinin ilk tesmcilsi olacak gibi görünüyor.
Nokia X10 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Hatta tel kasinca sensorleri bile donuyor. iNTERnet bağlantısı rezil. Evimdkei modem hızını bile görmüyor.
yalanında bu kadarına pes
se xperia x10 x1 x2 vs adından çalıntı gibi olmuş x serisi nokianın
Yani Nokia Symbian^3'e Pinch to Zoom ekledi ama sanırım müşterilerini ilk modelde bundan mahrum edecek.
Bir sonraki Symbian^3 cihaza kapasitif panel ekleyecek
üst düzey bir telefonda kızak anlayışına karşıyım.. mekanik aksamlar ne olursa olsun zamanla çok kötü hal alıyorlar..
Herhalde gelen şikayetler üzerine bir önlem alınmıştır.
Lütfen dikkatli okuyalım.
Aş artık kendini Nokia !
Nokia'dan teknik donanımı ile göz dolduran bir cihaz görmek çok güzel. Gerçi Arm Cortex A8'in artık modası geçmiş durumda ama en azından ileriki modellerde Nokianın daha güçlü altyapı kullanacağının işaretidir bu.
Tek eleştirim; 3.2" yerine 3.5" ekran kullanılsa daha iyi olurdu.