Nokia'dan AMOLED ekranlı ve Symbian^3 işletim sistemli yeni telefon: X10

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Qualcomm tepe yöneticisinin iddiasına göre, Snapdragon işlemcisini kullanmaya hazırlanan Nokia, X serisine yeni bir amiral gemisi planlıyor olabilir. Finlandiya merkezli firma tarafından henüz doğrulanmış herhangi bir bilgi olmamasına karşın, X10 modelinin yolda olduğu bildiriliyor. Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde yapılan Symbian^3 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen X10 modelinde, 3.2-inç büyüklüğünde, dokunmatik özellikli kapasitif AMOLED ekranın kullanılması bekleniyor.

N900 modelinden sonra 600MHz'de çalışan ARM Cortex-A8 tabanlı işlemcinin kullanılacağı ikinci Nokia modeli olması beklenen X10, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G, GPS ve WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. 256MB RAM kapasitesine ve depolama için 16GB / 32GB flash bellek kapasitelerine sahip olması beklenen X10 modeli, kızaklı QWERTY klavyesiyle de bu açıdan X serisinin ilk tesmcilsi olacak gibi görünüyor.

Nokia X10 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi bulunmuyor.

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