Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon; 5230

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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia, 5800 XpressMusic modeliyle giriş yaptığı tam dokunmatik ekran serüvenine kaldığı yerden devam ediyor. Finlandiya kökenli firma bugün, alt segmentte konumlandırdığı 5230'un duyurusunu Hindistan'da düzenlediği bir etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

Özellikle LG Cookie, Samsung Star gibi modellerle sıkı rekabet edeceğini düşündüğümüz Nokia 5230'un tasarım açısından 5800 XpressMusic'i andırdığını söyleyebiliriz. 111 x 51.7 x 15.5 mm ebatlarında ve 115 gram ağırlığında dizayna sahip telefon, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve iki band HSDPA şebekesini destekliyor. HSDPA alt yapısı bilindiği üzere kullanıcılara yüksek hızlı internet erişim olanağı tanımakta.

İşletim sistemi olarak Symbian'ın v9.4 versiyonunu kullanan telefonda, 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş ve ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Ayrıca telefonda hareket sensörü de unutulmamış. Böylece telefonu yatay konuma getirdiğimizde görüntü de otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

70 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltebildiğimiz 5230'un arka kısmında 2 megapiksel çözünürlük sunan kamera mevcut. Kameranın VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı yapabildiği belirtiliyor. Telefonun bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth v2.0 ile günümüzde standart haline gelen A-GPS mevcut. Telefonda WI-FI desteğinin bulunmaması bazı teknoloji severleri üzebilir.

WMV, RV, MP4, 3GP, MP3, WMA, WAV, RA, AAC, M4A gibi popüler dosya formatlarına destek veren telefonda 3.5 mm'lik jak girişi de yer almakta. Böylece istediğiniz kulaklığı telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz. Telefonun 1320 mAh'lık lityum iyon bataryası 3G (UMTS) şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 432 saate varan bekleme, 4.5 saate varan konuşma ve 33 saat aralıksız müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.

Nokia 5230'un farklı renk seçenekleriyle birlikte 2009'un 4. çeyreğinden itibaren vergiler hariç 149 Euro civarında satılması planlanıyor. Nokia'nın Comes With Music servisinden faydalanmak isteyenler ise yaklaşık 259 Euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

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Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA

İşletim sistemi: Symbian OS v9.4, Series 60

Boyut ve ağırlık: 111 x 51.7 x 15.5 mm / 115 gram

Ekran: 3.2 inç, 360 x 640 piksel, 16 milyon renk dokunmatik TFT (Resistive)

Bellek: 70 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 2 megapiksel

Video kaydı: 640x480@30 FPS

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

A-GPS: Var

FM radyo: Var

Batarya: 1320 mAh lityum iyon