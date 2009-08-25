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Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon; 5230

Nokia, bugün 5230'u tanıtarak LG Cookie ile Samsung Star'ın karşısına çıktı.
9 yıl
68,2b
1
195
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon; 5230
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Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon; 5230
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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia, 5800 XpressMusic modeliyle giriş yaptığı tam dokunmatik ekran serüvenine kaldığı yerden devam ediyor. Finlandiya kökenli firma bugün, alt segmentte konumlandırdığı 5230'un duyurusunu Hindistan'da düzenlediği bir etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

Özellikle LG Cookie, Samsung Star gibi modellerle sıkı rekabet edeceğini düşündüğümüz Nokia 5230'un tasarım açısından 5800 XpressMusic'i andırdığını söyleyebiliriz. 111 x 51.7 x 15.5 mm ebatlarında ve 115 gram ağırlığında dizayna sahip telefon, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve iki band HSDPA şebekesini destekliyor. HSDPA alt yapısı bilindiği üzere kullanıcılara yüksek hızlı internet erişim olanağı tanımakta.

İşletim sistemi olarak Symbian'ın v9.4 versiyonunu kullanan telefonda, 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş ve ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Ayrıca telefonda hareket sensörü de unutulmamış. Böylece telefonu yatay konuma getirdiğimizde görüntü de otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

70 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltebildiğimiz 5230'un arka kısmında 2 megapiksel çözünürlük sunan kamera mevcut. Kameranın VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı yapabildiği belirtiliyor. Telefonun bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth v2.0 ile günümüzde standart haline gelen A-GPS mevcut. Telefonda WI-FI desteğinin bulunmaması bazı teknoloji severleri üzebilir.

WMV, RV, MP4, 3GP, MP3, WMA, WAV, RA, AAC, M4A gibi popüler dosya formatlarına destek veren telefonda 3.5 mm'lik jak girişi de yer almakta. Böylece istediğiniz kulaklığı telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz. Telefonun 1320 mAh'lık lityum iyon bataryası 3G (UMTS) şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 432 saate varan bekleme, 4.5 saate varan konuşma ve 33 saat aralıksız müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.

Nokia 5230'un farklı renk seçenekleriyle birlikte 2009'un 4. çeyreğinden itibaren vergiler hariç 149 Euro civarında satılması planlanıyor. Nokia'nın Comes With Music servisinden faydalanmak isteyenler ise yaklaşık 259 Euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

 

Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon; 5230
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Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
İşletim sistemi: Symbian OS v9.4, Series 60
Boyut ve ağırlık: 111 x 51.7 x 15.5 mm / 115 gram
Ekran: 3.2 inç, 360 x 640 piksel, 16 milyon renk dokunmatik TFT (Resistive)
Bellek: 70 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 2 megapiksel
Video kaydı: 640x480@30 FPS
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
A-GPS: Var
FM radyo: Var
Batarya: 1320 mAh lityum iyon


http://www.forum.nokia.com/devices/5230 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
kardesler bende nokia 5230 var onunde kamera var amma kullanamiyorum bana bir yardim ede bilirmisiniz (not) aslinda ben bu telefonu 3g oldugu icin almistim saniyordumki 5230 goruntulu konusma yapa bilirim!!!
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar telefonumn ekranı patladı da sizce ekran kartı ne kadara mal olur
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DH Misafiri 7 yıl
400 ci.varlarıda olursa kesinlikle ala bilirdim çun süper birtelefon nokya olduğu için kesinlikle salamdır üvür dokunmatik telefondan katkat eniyi diyebilirim bazışeyleri düşük olsada kullanışlı sipottim annaşılır sewiyelerde süper bir telefon herkeze tavsiyeederim ben butelefonu inceledim 2 3 gin kullandım arkadaşımın telefonundan süper bir telefon :)
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar 3g li telefonlarddan nete giriliyomu google facebook vs..
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Persona Grata 8 yıl
Kısa aralıklarla hort.
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DH Misafiri 8 yıl
yha bn bu cumartesi bu telefondean alcm kewsin kararlıyım yardm edermsnz???
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DH Misafiri 8 yıl
yaa arkadaşLar bana kesin cevap verinn aLıyımm mıı aLmıyım mıı ??
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DH Misafiri 8 yıl
süper bir tlf çok dayanıo
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DH Misafiri 8 yıl
süper bir tlf çok dayanıo
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DH Misafiri 8 yıl
ya bende bu telefonu almak istiyorum ama benm elimden hiç telefon düşmüyo ve sürkli msj ben çok telefon bozdum en fazla 1 yıl kullanablyrm aynı telefonu acaba dayanır mı ki bana kullanan var mı ?
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:::Banner::: 8 yıl
Hepsiburada'da hâlâ 296,65 TL
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DH Misafiri 8 yıl
nicknick kdv bizden yazıyor farkındamısın???:)
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