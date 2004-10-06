Nokia'nın GPS cihazı LD-1W ile cep telefonundan GPS konumlandırma

Dijital dünyanın en büyük yarar sağlayan cihazlarından birisi olacak olan GPS (ki yurt dışında çılgınlığı başladı bile) Nokia sayesinde Avrupa pazarında ve ilerde belki ülkemizde de herkesin kullanımına açılacak. Nokia'nın GPS aygıtı ile 25 metre hassasiyette dünya üzerinizdeki yerinizi belirleyebilir bunu anında GPRS üzerinden indirilen haritada görebilir. Gitmek istediğiniz adresi girerek size trafik ve çalışma durumuna göre en kolay rota hazırlatabilirsiniz.

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Hatta isterseniz cep telefonunun yada uyumlu cihazın size yol boyunca ses komutları ile yardımcı olmasını bile isteyebilirsiniz. (100 Metre sonra sağa dönün. gibi). Ama isterseniz yoldaki restronları inceleyebilir beğendiğinizde durmanızı hatırlatmasını isteyebilirsiniz. GPS(Global Konumlandırma Sistemi) size hiç bilmediğiniz yerde güncel haritaları sunmayı ve o anki hızınızı ve istikametinizi vermekten hiç rahatsız olmaz. Yapmanız gereken tek şey Nokia'nın bu Bluetooth ile iletişim kuran cihazını almak ve uyumlu bir (Symbian işletim sistemli) telefonlarda Wayfinder EuroNavigatör yazılımı ile kullanmak.

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Tabii isterseniz başka yazılımla Cep bilgisayarınızdan (PDA, Pocket PC) yada notebook'unuzdan bluetooth sayesinde bağlantı kurarak da bilgileri alabilir ve işleyebilirsiniz. Cihazın boyutları 78.4 x 45.4 x 16.5 mm ve ağrılığı sadece 62 gr. Standart BL-5C Li-ion Nokia pili ile geliyor ve 10 saat hizmet verebiliyor. Gerektiğinde tüm Nokia adaptörler ile şarj edilebiliyor. Fiyatı 250€ olması bekleniyor ve çıkış tarihi olarak 2005'in ilk üç ayı gösteriliyor. Bizim ülkemize şimdilik harita desteği olmadığından satılmayacak. Yazılımın kullanımı için aylık 3 aylık sürüm bedava gelmekte ve sonrası için yıllık 100€ düşünülüyor.

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Tabii siz isterseniz GPS cihazlarını bugünden alabilir bir cep bilgisayarı ile kullanabilirsiniz. Hatta Wayfinder yazılımını farklı bluetooth destekli GPS alıcıları ilede kullanabilirsiniz. Ancak hepsini bir arada alacağını ve kullanabileceğiniz en ufak cihazlar Nokia'dan geliyor. Wayfinder şimdilik 1000 avrupa şehrini ve 1,5 Milyon özel noktayı (park sahası, şirket merkezi, bürosu, istasyon, otel, restoran) içeriyor. Yazılım 32 Mb RS MMC kartında geliyor. Sitemizde GPS ile ilgili arama yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.nokia.com/nokia/0,,63967,00.html