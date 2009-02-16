Nokia'nın QWERTY klavyeli ikinci telefonu da kendisini gösterdi; E75

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi tüm heyecanıyla devam ediyor ve yeni telefonlar ard arda tanıtılıyor. Nokia, bugün E serisinde yer alan E75 modelini lanse etti.
111.8 x 50 x 14.4 mm ebatlarında ve yaklaşık 139 gram ağırlığında dizayna sahip telefon, Symbian OS işletim sisteminden güç alıyor ve kızaklı QWERTY klavye barındırıyor. QWERTY klavye özellikle e-mail ve sms yazımında kolaylık sağlayacaktır. Telefonun teknik özelliklerini kısaca özet geçecek olursak quadband GSM / quadband HSDPA desteği, 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart slotu, 3.2 MP kamera, VGA çözünürlükte video kaydı, FM radyo, WI-FI, Bluetooth ve GPS bağlantıları dikkat çekiyor. Nokia E75'in 1000 mAh kapasiteli bataryası 264 saate kadar bekleme; 5.4 saate kadar konuşma süresi sunuyor.
E55'in üç farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki haftadan itibaren vergiler hariç 375 Euro fiyatla satılması planlanıyor.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Quadband HSDPA
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS
Boyut ve ağırlık: 111.8 x 50 x 14.4 mm / 139 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 50 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, flaş
Video kaydı: 640x480 piksel
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (264 saate kadar bekleme; 5.4 saate kadar konuşma süresi)
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Şuna "hoş" demek daha mı uzun?yoksa burası burası ingilizce forum mu?
Telefon fena değilmiş.