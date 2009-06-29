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Novatech X1: GeForce GTX 280M SLI ile dikkat çeken oyunculara özel dizüstü bilgisayar

9 yıl
20,8b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Novatech X1: GeForce GTX 280M SLI ile dikkat çeken oyunculara özel dizüstü bilgisayar
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Yüksek performanslı sistemler üzerine çalışan Novatech, mobil oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın X1 kod adını taşıyan 4.9Kg ağırlığındaki yeni sistemi özellikle Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 280M başta olmak üzere güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekranı ile masaüstü sistemleri aratmayan dizüstü bilgisayarı dileyen kullanıcılar çift veya dört çekirdekli Intel işlemciler ile konfigüre edebilecek. GeForce GTX 280M ile SLI olanağına da sahip olan sistem, 4GB'a kadar bellek desteği ile sunabiliyor.

Depolama için 500GB'lık üç adet sabit disk veya 128GB'lık iki adet SSD ile donatılabilen Novatech X1, tercihe göre Blu-ray sürücüsü ile de satın alınabilecek. Diğer özellikleri arasında 2.0MP entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet ve WiFi gibi detayların yer aldığı X1'in başlangıç fiyatı 2069£ olarak belirlenmiş.

Novatech X1: GeForce GTX 280M SLI ile dikkat çeken oyunculara özel dizüstü bilgisayar
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Novatech X1: GeForce GTX 280M SLI ile dikkat çeken oyunculara özel dizüstü bilgisayar
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GurcellOnline 9 yıl
Abi cevap vermeyim diyorum ama tutamadim kendimi. Hortlattiniz 2 aylik konuyu be :D
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Fallout 9 yıl
Kimin dizine göre bu dizüstü?
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sadtneverdie 9 yıl
başlangıç fiyatı buysa ssd ler blu-ray derken ohoooo :D
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GurcellOnline 9 yıl
Clevo firmasinin M571TU modeline cok benziyor.

Duzeltme:
Benzerlikten dolayi M571TU yazmistim.
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wolleskaan 9 yıl
Max 4 gb bellek ise bu konfigurasyonlar ıcın pekte mantıklı olmaz bu bılgısayarları pılle kullanmak zaten fantazı benım monster ekran dusuk fılan en ıyı 1.5 saat gıdıyor.Oyuna takılsam 15 dk fılan gıder herhalde
Fiyat ıcın yorum bıle yapmıyorum
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murettep 9 yıl
20-69 saniye batarya süresi vardır.
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M1A2Abrams 9 yıl
tasarımı hoş ...
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husNUKE 9 yıl
bataryası kaç saniye dayanıyor acaba
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husNUKE 9 yıl
bataryası kaç saniye dayanıyor acaba
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Cool Boy 9 yıl
2069£
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jay jay justified 9 yıl
Her işi karşılayabilecek bir otomobil fiyatına. Fena değil.
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Mechatronik 9 yıl
2069£
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