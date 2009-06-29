Novatech X1: GeForce GTX 280M SLI ile dikkat çeken oyunculara özel dizüstü bilgisayar

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Yüksek performanslı sistemler üzerine çalışan Novatech, mobil oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın X1 kod adını taşıyan 4.9Kg ağırlığındaki yeni sistemi özellikle Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 280M başta olmak üzere güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekranı ile masaüstü sistemleri aratmayan dizüstü bilgisayarı dileyen kullanıcılar çift veya dört çekirdekli Intel işlemciler ile konfigüre edebilecek. GeForce GTX 280M ile SLI olanağına da sahip olan sistem, 4GB'a kadar bellek desteği ile sunabiliyor.

Depolama için 500GB'lık üç adet sabit disk veya 128GB'lık iki adet SSD ile donatılabilen Novatech X1, tercihe göre Blu-ray sürücüsü ile de satın alınabilecek. Diğer özellikleri arasında 2.0MP entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet ve WiFi gibi detayların yer aldığı X1'in başlangıç fiyatı 2069£ olarak belirlenmiş.

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