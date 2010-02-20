NPD: Apple'ı 2.çeyrekte Mac ve iPod sırtlayacak

29 Aralık'ta sona eren 2010 mali yılının ilk çeyreğinde tarihinin en yüksek gelirini açıklayan Apple'ın yüzünü 2.çeyrekte Mac ve iPod aileleri güldürebilir.

Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster'ın NPD'nin verilerinden elde ettiği değerlendirmeye göre Apple'ın Mart çeyreğinde beklentilerin üstünde Mac satışı gerçekleştirecek. NPD'nin verilerine göre Apple Ocak ayında %36 (yani analistlerin öngördüğünden yaklaşık 2 kat daha fazla) daha fazla Mac satışı yaparken, analistlerin %17'lik azalma beklediği iPod satışlarında da %5'lik artış yaptı.

NPD'nin verilerinden yola çıkarak çeyrek için görüşlerini belirten Munster, Apple'ın 2010 yılının 2.mali çeyreğinde geçen seneye göre %18-%26'lık artışla 2,6-2,8 milyon Mac ve %9-%17'lik azalmayla 9-10 milyon iPod satışı gerçekleştirecek.

2.ayını doldurmak üzere olduğumuz çeyreğin resmi verileri ancak Nisan ayı içersinde açıklanacaktır.