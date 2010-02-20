NPD: Apple'ı 2.çeyrekte Mac ve iPod sırtlayacak

29 Aralık'ta sona eren 2010 mali yılının ilk çeyreğinde tarihinin en yüksek gelirini açıklayan Apple'ın yüzünü 2.çeyrekte Mac ve iPod aileleri güldürebilir.
Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster'ın NPD'nin verilerinden elde ettiği değerlendirmeye göre Apple'ın Mart çeyreğinde beklentilerin üstünde Mac satışı gerçekleştirecek. NPD'nin verilerine göre Apple Ocak ayında %36 (yani analistlerin öngördüğünden yaklaşık 2 kat daha fazla) daha fazla Mac satışı yaparken, analistlerin %17'lik azalma beklediği iPod satışlarında da %5'lik artış yaptı.
NPD'nin verilerinden yola çıkarak çeyrek için görüşlerini belirten Munster, Apple'ın 2010 yılının 2.mali çeyreğinde geçen seneye göre %18-%26'lık artışla 2,6-2,8 milyon Mac ve %9-%17'lik azalmayla 9-10 milyon iPod satışı gerçekleştirecek.
2.ayını doldurmak üzere olduğumuz çeyreğin resmi verileri ancak Nisan ayı içersinde açıklanacaktır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen usb'si yok kamerası yok derken hangi cihazdan bahsediyordun flash yok derken hangi cihazdan bahsediyordun ben son çıkardıkları teklonoji şaheserinden bahsediyordum ipad'den ve bildiğim kadarıyla da ipad çıkalı on yıl olmadı hadi onu geçtik yaw allah var on yıllık makinada hangi grafik programını çalıştıyorsun böle paint mi ? ve o full donanımlı hp'de full den kastın parçaların tam olduğu değilmi şakacı seni bu canavarın ekran kartı s3 trio mu ?
neyse sabaha daha çok var
kusura bakma kardeşim seni bu saate kadar beklettim
2009 model DV7 serisine bir bak bakalım HP'nin neleri varmış, apple böyledir eksik çıkarır ama tam performansla çalışır, o bilgisayar matbaaya satın alındığında doğan çocuklar şimdi ilkokulu bitirdiler apple böyle işte ne yaparsın, ne de olsa "garaj" malı değil mi?
bana bir tane sorunsuz microsoft ürünü göster sana kim olduğunu söyleyeyim
odabeye gelince evet hani yahudi ticareti derlerya işte bunu yapıyorlar microsoft ve intel lin yaptığı gibi ama
sen bir ürün geliştiyorsan o konuda gereken fedakarlığı yapacaksın...
ben uygulama olan flash tan bahsediyorum arkadaşım
mms için de kullanılır hatıra için de ki arkasındaki kamera gayet yeterli kamerayı da görüntülü görüşme konusunu izah için yazmıştım
apple fedakarlık yapmadan apple oldu bu arada
senin uykun gelmiş yat sen en iyisi
ha tabikii insanlar istediğini alırlar kullanırlar. biz tercih nedenlerini konuşuyoruz.
ama gelin görünki biçok insan taşınabilir bilgisayar sınıfına giren fakat bir klavye veya flash disk takılamayan ve üretim maliyeti 3-5 doları geçmeyen bir web kamerası dahi olmayan ve takılamayan, bu olanakları sağlamak için benzeri ürünlerden bir kaç kat daha fazla para ödeyip sırf o ürüne özel donanımlar almak zorunda olduğunu bile bile flash player gibi web dünyasının olmazsa olmazı bir teklonojiyi barındırmayan ve sırf kendi dediği olsun diye adobe gibi internet dünyasının temel teklonojilerini bünyesinde barındıran bir deve bile çemkiren bir firmanın ürününü sırf karizma diye alıyorlar.
apple: 4-5 yıl öncesinde çıkardığı ürünün kalitesi ve özellikleriyle kazandığı başarının hala kaymağını yiyor.. insanlar htc blackberry sony gibi diğer firmalardan bi haber yada..... boş verin yadası madası yok haberleri yok işte :)
intel: bugün intelin piyasadaki yüksek yüzdesi olmasaydı emin olun ürünlerinin fiyatları bu kadar yüksek yeni ürünlerinin satışı bu kadar fazla olmazdı bu firma sırf babası hayrına AMD'ye 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul etmedi. yani şimdiki hali apple ile aynı... size sadece şunu söyleyeyim iki üç yıl öncesinde bile insanlar bilgisayar alırken pentium 4 olsun diyorlardı... ne demek istediğimi anlamışsınızdır :)
Blackberry, Amerika'nın en çok satan akıllı telefonudur (iPhone 2.sırada) ve iPhone'dan daha çok tutulur Amerika'da. Her geçen gün de daha başarılı işlerin altına imza atıyor..
Apple ana başlığı altında apple ile ilgili bir haberde neden siz ve sizin gibi arkadaşlar apple kötülemekten zevk alıyor anlayabilmiş değilim, evet arkadaşım kamerası da yok, usb girişi de yok, flash da yok, sadece adı var diyelim, peki kaç apple bilgisayar kullanıcısından şikayet duydunuz, çöktü, takıldı, iş görmedi gibi. ben grafikerim 10 yıllık apple ile yaptığımı 1 yıllık full donanım hp ile kıyasladığımda dörtte bir zamanda yapıyorum, bu bile benim için yeterli bir artıdır, herkes eleştirir, eleştirmek kolay ve basit olanıdır, volkswagen diyor ya "biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" en iyi araç o mu tabii ki hayır, en iyi marka apple mı hayır, en stabil en sorunsuz en sessiz en hızlı en zevkli kullanım sunan marka hangisi peki? hala forumda mms çekemiyor diye çemkirenler var, kaçı mms kullanıyor o da ayrı bir tartışma konusu, ya da ben hi yollarda telefonu suratına tutup da görüntülü görüşen de görmedim koca ankara da. vardır illaki ama bana denk gelmedi. evet flash da yok, bana sorarsanız da olmasın zaten, en baba donanımı bile kasan flash nokia ları ne hale getirdi bilirim, bari iphone a bulaşmasın
çemkiriyor dediğin firmayı bir adam bir garajın içinde kurdu, adobe un apple dan farklı bir düşüncesi olsa, önüne gelen grafik programlarını alıp tekelleşmeye çalışmazdı,
Sayın başbakan gibi adobe a söylenecek tek söz var; one minut!! olmaz!! olmaz!! [>:]
sayın adobe sizin ne sistemler çökerttiğinizi ne oyun oynarken ağlattığınız çocukları iyi bilirim diye de devam ettirebiliriz.
fakat intel gibi ucuruyor bizi.
tek olmanın avantajlarımı desek
Intel tek mi ?
Apple tek mi ?
onemli olan 2000 tl ye satması degil kalitesi ve yaptıgı bazı yenilikler tabi bide buna pazarlama basarısı gelirse bu kadar karın nedeni anlasılır