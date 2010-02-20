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NPD: Apple'ı 2.çeyrekte Mac ve iPod sırtlayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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29 Aralık'ta sona eren 2010 mali yılının ilk çeyreğinde tarihinin en yüksek gelirini açıklayan Apple'ın yüzünü 2.çeyrekte Mac ve iPod aileleri güldürebilir.

Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster'ın NPD'nin verilerinden elde ettiği değerlendirmeye göre Apple'ın Mart çeyreğinde beklentilerin üstünde Mac satışı gerçekleştirecek. NPD'nin verilerine göre Apple Ocak ayında %36 (yani analistlerin öngördüğünden yaklaşık 2 kat daha fazla) daha fazla Mac satışı yaparken, analistlerin %17'lik azalma beklediği iPod satışlarında da %5'lik artış yaptı.

NPD'nin verilerinden yola çıkarak çeyrek için görüşlerini belirten Munster, Apple'ın 2010 yılının 2.mali çeyreğinde geçen seneye göre %18-%26'lık artışla 2,6-2,8 milyon Mac ve %9-%17'lik azalmayla 9-10 milyon iPod satışı gerçekleştirecek.

2.ayını doldurmak üzere olduğumuz çeyreğin resmi verileri ancak Nisan ayı içersinde açıklanacaktır.


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DH Misafiri 9 yıl
iste size önerim= kzan kazandır. bir IPONE alan ve iki arkadasını getirip onlarda alırsa arkadasını getirene 1000 kontür yada dakika hediye etsin. iki arkadaslarda her biri ikiser arkadasını getirene 1000 kontür yada dakika ve bir önceki kisiyede 1000 kontür dakika hediye etsin.IPONE kullanmayan kalmasın. saygılarımla.. Vaayybee..
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raptor28 9 yıl
ewet intel amd den kıyaslanamıyacak derecede iyi kimse aksini inkar edemez birde pc kullanmasını bilmeyenler mac ve intel kullanıyor diyosun bu dediğin sacmalığın daniskası ben hackintosh kullanıyorum bir yıldır ve os x windowsdan 10 yıl ilerde birdaha windows kullanmayacağım çökme yok defrak olma yok wirüs derdi yok kopyalama yazmada winden 3 kat hızlı kapanma süresi 3 saniye açılma süresi 25 saniye :D core i7 ile harikalar yaratıyor os x
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.WondercrafteR. 9 yıl
Haber için teşekkürler. Hadi bakalım Sitiv
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baysan240 9 yıl
yoo uykum daha gelmedi elma yiyorum şimdi daha da kaçsın diye

sen usb'si yok kamerası yok derken hangi cihazdan bahsediyordun flash yok derken hangi cihazdan bahsediyordun ben son çıkardıkları teklonoji şaheserinden bahsediyordum ipad'den ve bildiğim kadarıyla da ipad çıkalı on yıl olmadı hadi onu geçtik yaw allah var on yıllık makinada hangi grafik programını çalıştıyorsun böle paint mi ?
ve o full donanımlı hp'de full den kastın parçaların tam olduğu değilmi şakacı seni
bu canavarın ekran kartı s3 trio mu ?
neyse sabaha daha çok var
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DSGNRY 9 yıl

baysan240

yoo uykum daha gelmedi elma yiyorum şimdi daha da kaçsın diye


sen usb'si yok kamerası yok derken hangi cihazdan bahsediyordun flash yok derken hangi cihazdan bahsediyordun ben son çıkardıkları teklonoji şaheserinden bahsediyordum ipad'den ve bildiğim kadarıyla da ipad çıkalı on yıl olmadı hadi onu geçtik yaw allah var on yıllık makinada hangi grafik programını çalıştıyorsun böle paint mi ?
ve o full donanımlı hp'de full den kastın parçaların tam olduğu değilmi şakacı seni
bu canavarın ekran kartı s3 trio mu ?

neyse sabaha daha çok var





kusura bakma kardeşim seni bu saate kadar beklettim


2009 model DV7 serisine bir bak bakalım HP'nin neleri varmış, apple böyledir eksik çıkarır ama tam performansla çalışır, o bilgisayar matbaaya satın alındığında doğan çocuklar şimdi ilkokulu bitirdiler
apple böyle işte ne yaparsın, ne de olsa "garaj" malı değil mi?

bana bir tane sorunsuz microsoft ürünü göster sana kim olduğunu söyleyeyim


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baysan240 9 yıl

kamera sadece mms içinmi kullanılıyor yada flash diski bilgisayara takmıcan da nereye takıcan. nokia nın bildiğim kadarıyla bi tane netbook haricinde bilgisayarıda yok.
odabeye gelince evet hani yahudi ticareti derlerya işte bunu yapıyorlar microsoft ve intel lin yaptığı gibi ama
sen bir ürün geliştiyorsan o konuda gereken fedakarlığı yapacaksın...
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DSGNRY 9 yıl

baysan240


kamera sadece mms içinmi kullanılıyor yada flash diski bilgisayara takmıcan da nereye takıcan. nokia nın bildiğim kadarıyla bi tane netbook haricinde bilgisayarıda yok.

odabeye gelince evet hani yahudi ticareti derlerya işte bunu yapıyorlar microsoft ve intel lin yaptığı gibi ama

sen bir ürün geliştiyorsan o konuda gereken fedakarlığı yapacaksın...


ben uygulama olan flash tan bahsediyorum arkadaşım



mms için de kullanılır hatıra için de ki arkasındaki kamera gayet yeterli kamerayı da görüntülü görüşme konusunu izah için yazmıştım
apple fedakarlık yapmadan apple oldu bu arada


senin uykun gelmiş yat sen en iyisi
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baysan240 9 yıl
bunun nedeni iphone'nin blackberry den ve htc den daha işlevsel daha kullanıma elverişli yada daha ucuz olması mı ? (cihaz kasasının şeklini buna dahil etmiyorum çünkü o bir zevk meselesi)
ha tabikii insanlar istediğini alırlar kullanırlar. biz tercih nedenlerini konuşuyoruz.
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baysan240 9 yıl
iki firmanında müşteri kitlesi donanımdan fazla anlamayan aldığı üründen parasının tam karşılığını almakla pek ilgilenmeyen insanlardan oluşuyor. etkin pazarlama teknikleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşmalarıda bu yüzden bu gün intel işlemcilerine ve iphoneye yada ipad'e verilen parayla f/p oranı çok daha iyi olan ürünler almak mümkün..
ama gelin görünki biçok insan taşınabilir bilgisayar sınıfına giren fakat bir klavye veya flash disk takılamayan ve üretim maliyeti 3-5 doları geçmeyen bir web kamerası dahi olmayan ve takılamayan, bu olanakları sağlamak için benzeri ürünlerden bir kaç kat daha fazla para ödeyip sırf o ürüne özel donanımlar almak zorunda olduğunu bile bile flash player gibi web dünyasının olmazsa olmazı bir teklonojiyi barındırmayan ve sırf kendi dediği olsun diye adobe gibi internet dünyasının temel teklonojilerini bünyesinde barındıran bir deve bile çemkiren bir firmanın ürününü sırf karizma diye alıyorlar.
apple: 4-5 yıl öncesinde çıkardığı ürünün kalitesi ve özellikleriyle kazandığı başarının hala kaymağını yiyor.. insanlar htc blackberry sony gibi diğer firmalardan bi haber yada..... boş verin yadası madası yok haberleri yok işte :)
intel: bugün intelin piyasadaki yüksek yüzdesi olmasaydı emin olun ürünlerinin fiyatları bu kadar yüksek yeni ürünlerinin satışı bu kadar fazla olmazdı bu firma sırf babası hayrına AMD'ye 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul etmedi. yani şimdiki hali apple ile aynı... size sadece şunu söyleyeyim iki üç yıl öncesinde bile insanlar bilgisayar alırken pentium 4 olsun diyorlardı... ne demek istediğimi anlamışsınızdır :)
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Shady 9 yıl

baysan240

apple: 4-5 yıl öncesinde çıkardığı ürünün kalitesi ve özellikleriyle kazandığı başarının hala kaymağını yiyor.. insanlar htc blackberry sony gibi diğer firmalardan bi haber yada..... boş verin yadası madası yok haberleri yok işte :)



Blackberry, Amerika'nın en çok satan akıllı telefonudur (iPhone 2.sırada) ve iPhone'dan daha çok tutulur Amerika'da. Her geçen gün de daha başarılı işlerin altına imza atıyor..
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DSGNRY 9 yıl

baysan240

iki firmanında müşteri kitlesi donanımdan fazla anlamayan aldığı üründen parasının tam karşılığını almakla pek ilgilenmeyen insanlardan oluşuyor. etkin pazarlama teknikleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşmalarıda bu yüzden bu gün intel işlemcilerine ve iphoneye yada ipad'e verilen parayla f/p oranı çok daha iyi olan ürünler almak mümkün..

ama gelin görünki biçok insan taşınabilir bilgisayar sınıfına giren fakat bir klavye veya flash disk takılamayan ve üretim maliyeti 3-5 doları geçmeyen bir web kamerası dahi olmayan ve takılamayan, bu olanakları sağlamak için benzeri ürünlerden bir kaç kat daha fazla para ödeyip sırf o ürüne özel donanımlar almak zorunda olduğunu bile bile flash player gibi web dünyasının olmazsa olmazı bir teklonojiyi barındırmayan ve sırf kendi dediği olsun diye adobe gibi internet dünyasının temel teklonojilerini bünyesinde barındıran bir deve bile çemkiren bir firmanın ürününü sırf karizma diye alıyorlar.

apple: 4-5 yıl öncesinde çıkardığı ürünün kalitesi ve özellikleriyle kazandığı başarının hala kaymağını yiyor.. insanlar htc blackberry sony gibi diğer firmalardan bi haber yada..... boş verin yadası madası yok haberleri yok işte :)

intel: bugün intelin piyasadaki yüksek yüzdesi olmasaydı emin olun ürünlerinin fiyatları bu kadar yüksek yeni ürünlerinin satışı bu kadar fazla olmazdı bu firma sırf babası hayrına AMD'ye 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul etmedi. yani şimdiki hali apple ile aynı... size sadece şunu söyleyeyim iki üç yıl öncesinde bile insanlar bilgisayar alırken pentium 4 olsun diyorlardı... ne demek istediğimi anlamışsınızdır :)



Apple ana başlığı altında apple ile ilgili bir haberde neden siz ve sizin gibi arkadaşlar apple kötülemekten zevk alıyor anlayabilmiş değilim, evet arkadaşım kamerası da yok, usb girişi de yok, flash da yok, sadece adı var diyelim, peki kaç apple bilgisayar kullanıcısından şikayet duydunuz, çöktü, takıldı, iş görmedi gibi. ben grafikerim 10 yıllık apple ile yaptığımı 1 yıllık full donanım hp ile kıyasladığımda dörtte bir zamanda yapıyorum, bu bile benim için yeterli bir artıdır, herkes eleştirir, eleştirmek kolay ve basit olanıdır, volkswagen diyor ya "biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" en iyi araç o mu tabii ki hayır, en iyi marka apple mı hayır, en stabil en sorunsuz en sessiz en hızlı en zevkli kullanım sunan marka hangisi peki? hala forumda mms çekemiyor diye çemkirenler var, kaçı mms kullanıyor o da ayrı bir tartışma konusu, ya da ben hi yollarda telefonu suratına tutup da görüntülü görüşen de görmedim koca ankara da. vardır illaki ama bana denk gelmedi. evet flash da yok, bana sorarsanız da olmasın zaten, en baba donanımı bile kasan flash nokia ları ne hale getirdi bilirim, bari iphone a bulaşmasın

çemkiriyor dediğin firmayı bir adam bir garajın içinde kurdu, adobe un apple dan farklı bir düşüncesi olsa, önüne gelen grafik programlarını alıp tekelleşmeye çalışmazdı,

Sayın başbakan gibi adobe a söylenecek tek söz var; one minut!! olmaz!! olmaz!! [>:]

sayın adobe sizin ne sistemler çökerttiğinizi ne oyun oynarken ağlattığınız çocukları iyi bilirim diye de devam ettirebiliriz.
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DavutGENC 9 yıl
Yav Bu apple firma bakımdan kaliteli ürünleri var.
fakat intel gibi ucuruyor bizi.
tek olmanın avantajlarımı desek
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HyperioИ 9 yıl

DavutGENC

Yav Bu apple firma bakımdan kaliteli ürünleri var.

fakat intel gibi ucuruyor bizi.

tek olmanın avantajlarımı desek


Intel tek mi ?

Apple tek mi ?
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DSGNRY 9 yıl
Daha yeni nesil iphone yok ortalikta ne sırtlar belli olmaz ;)
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drkayzer 9 yıl
sırtlar tabi bi telefonu 2000tlye satarsa uçurur bile
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bilgehankalkan 9 yıl
Bizde kriz teğet geçer 2 yıl düzelemeyiz adamlar krize uğrar 2 ay sonra kârını katlar.
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Fashionality 9 yıl

drkayzer

sırtlar tabi bi telefonu 2000tlye satarsa uçurur bile


onemli olan 2000 tl ye satması degil kalitesi ve yaptıgı bazı yenilikler
tabi bide buna pazarlama basarısı gelirse bu kadar karın nedeni anlasılır
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