NPD: Ocak ayında PC satışları arttı, Mac satışları ise düşüş yaşadı

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Global ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle aralarında sektör devi isimlerin de yer aldığı pek çok firma son çeyrekte ciddi gelir kaybı yaşamış ve akabinde acil eylem planlarını uygulamaya başlamıştı. Bu karamsar tablo içerisinden sıyrılmaya başararak öne çıkan firmalar da yok değildi. Başta iPod ve iPhone olmak üzere hazırladığı çözümlerle pek çok segmentte ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başaran Apple, son çeyrekte rekor gelir açıklayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bağımsız piyasa araştırma kuruluşlarından NPD'nin hazırladığı yeni bir çalışma, Ocak ayı bilgisayar satışlarına ışık tutuyor. Hazırlanan raporun sonuçlarına göre, Amerika pazarında Mac satışları geçtiğimiz ay %6 düşerken, Windows PC satışlarının ise %13 arttığı bildiriliyor. PC satışlarındaki artış özellikle maliyet odaklı sistemlere olan ilgiden kaynaklandığı için benzer sıçramanın gelirlerde yaşanmadığı ifade ediliyor. NPD'den analist Stephen Baker'a göre, Apple'ın satışlarındaki düşüşte iki önemli faktör, etkin rol oynadı.

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Stephen Baker, fiyat politikası ve iMac masaüstü serisinin Nisan ayından bu yana güncellenmemiş olmasını Apple'ın düşen satışlarının arkasındaki nedenler olarak gösteriyor. Windows PC'lere kıyasla daha pahalı oldukları belirtilen Mac sistemler için Apple'ın pazar payını arttırmak istiyorsa iMac serisini güncellemesi ve 799$ seviyesinden MacBook alternatifi sunması gerektiği de Stephen Baker tarafından vurgulandı.