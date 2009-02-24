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NPD: Ocak ayında PC satışları arttı, Mac satışları ise düşüş yaşadı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NPD: Ocak ayında PC satışları arttı, Mac satışları ise düşüş yaşadı
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Global ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle aralarında sektör devi isimlerin de yer aldığı pek çok firma son çeyrekte ciddi gelir kaybı yaşamış ve akabinde acil eylem planlarını uygulamaya başlamıştı. Bu karamsar tablo içerisinden sıyrılmaya başararak öne çıkan firmalar da yok değildi. Başta iPod ve iPhone olmak üzere hazırladığı çözümlerle pek çok segmentte ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başaran Apple, son çeyrekte rekor gelir açıklayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bağımsız piyasa araştırma kuruluşlarından NPD'nin hazırladığı yeni bir çalışma, Ocak ayı bilgisayar satışlarına ışık tutuyor. Hazırlanan raporun sonuçlarına göre, Amerika pazarında Mac satışları geçtiğimiz ay %6 düşerken, Windows PC satışlarının ise %13 arttığı bildiriliyor. PC satışlarındaki artış özellikle maliyet odaklı sistemlere olan ilgiden kaynaklandığı için benzer sıçramanın gelirlerde yaşanmadığı ifade ediliyor. NPD'den analist Stephen Baker'a göre, Apple'ın satışlarındaki düşüşte iki önemli faktör, etkin rol oynadı.

Stephen Baker, fiyat politikası ve iMac masaüstü serisinin Nisan ayından bu yana güncellenmemiş olmasını Apple'ın düşen satışlarının arkasındaki nedenler olarak gösteriyor. Windows PC'lere kıyasla daha pahalı oldukları belirtilen Mac sistemler için Apple'ın pazar payını arttırmak istiyorsa iMac serisini güncellemesi ve 799$ seviyesinden MacBook alternatifi sunması gerektiği de Stephen Baker tarafından vurgulandı.


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Batuist 10 yıl
Mac ler gerçekten güzel ama donanım olarak PC nin hızlarına yetişemiyorlar.. mesela grafik kartı olarak giriş seviyesi PC ler için üretilen ekran kartları bunlarda standart ve sanki içlerinde muhteşem kartlar kullanılıyormuş gibi lanse ediliyorlar..
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GrAy 10 yıl
Saçma alternatif dediğin sistemlerin aslında hangi alanlarda ne kadar büyük başarı sağladığının farkında değilsin galiba. Grafikerlerin neredeyse tamamı mac kullanıyor. Amerikada mac daha populer. Linux ev kullanıcıları tarafında pek tutulmasada sunucu pazarının %30 40 lara varan bir bölümünde varlık gösteriyor. Firewall yazılımlarının çoğuda linux üzerine kuruluyor. Senin hoşuna gitmemesi, saçma diye nitelendirmek çok mantıklı bir yorum değil.
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max975 10 yıl
mac ucarsa olur böyle vakalar..
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

mac ucarsa olur böyle vakalar..



ya bi sefer de iki satır bişey yaz hep iki kelime yazıp post atmakla olmuyor bu işler.
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DraGonS 10 yıl
Adamların mac satışları azaldı iphone satışları o farkı iki katını çıkardı. Adamlar o kadar mal bir telefon yapmışlar ki bluetooth var telefonda ama fotoğrafları bluetooth ile yollayamıyorsun. pehh.
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showstopper41 10 yıl
Mac, Apple, Linux gibi saçma alternatifleri hiç sevmem. Bazıları anti-microsoftizm ve anti-intelizm işini abartıp bu tür şeyleri kullanmayı marifet sanıyor.
ayfon denilen şey de normal telefondan farklı bi şey değil. 8 senedir Nokia 3510i kullanıyorum çok memnunum.
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harson 10 yıl
Mac iyi bir işlemci ve kasa dışında en dandik komponentleri kullanıp...en pahalı pc den 2 kat fazlaya satıyor...bu konudada bir şeyler yapsalar kendileri için hayırlı olur...
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quexstre48 10 yıl
Steve Jobs bir suikaste kurban gitse, pekte üzülmem sanırım... :D:D
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