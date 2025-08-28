Nükleer reaktörlerde “erime” riskini sıfıra yaklaştıran yöntem

CIAE, yakın zamanda hızlı nükleer reaktörler için geliştirilen bu pasif ısı giderme sisteminin simülasyonunu gerçekleştirdiğini ve bunun kapalı döngü yakıt çevrimine sahip dördüncü nesil nükleer santrallerin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Kurum, bunun Çin’de hızlı reaktörler için yapılan ilk kanıt testi olduğunu belirtti.
Hızlı nötronlarla yakıt verimliliği
Geleneksel su soğutmalı reaktörler, zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürmek için yavaş nötronlar kullanırken hızlı reaktörler yüksek enerjili nötronlarla çalışarak yakıtı daha verimli kullanabiliyor. Bazı hızlı reaktörler, tüketilen nükleer yakıtı yeniden işleyerek tekrar kullanabiliyor.
Pasif ısı giderme sistemi
Artık ısı giderme sistemleri, nükleer zincirleme reaksiyon durduktan sonra bile çekirdeğin ürettiği kalıntı ısıyı dağıtarak erime riskini önlemeyi amaçlıyor. Bu sistemler, aktif olarak pompalar veya ısı eşanjörleriyle çalışabileceği gibi doğal sirkülasyon ve yerçekimi gibi pasif yöntemlerle de işleyebiliyor.
Çin’in en güncel dördüncü nesil nükleer santrali CFR-600 sodyumla soğutulan hızlı reaktör, pasif soğutma sistemiyle çalışıyor. CFR-600 ve planlanan devam modeli CFR-1000, Çin’in ticari gigawatt seviyesindeki ilk hızlı reaktörü olacak ve tamamen kapalı yakıt çevrimi ile çalışacak. Yeni pasif ısı giderme sistemi, reaktör tasarımına entegre edilmiş durumda.
Reaktör iç yapıları incelemeyi zorlaştırdığı için, bilim insanları reaktörün normal çalışmadan durdurulma sonrası ısı giderimine geçişini simüle eden deneysel bir tesis geliştirdi. Bu tesis, yeni sistemin etkinliğini test etmek için kullanıldı ve araştırmacılar, deneylerin başarıyla tamamlandığını belirtti.