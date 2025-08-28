Giriş
    Nükleer reaktörlerde “erime” riskini sıfıra yaklaştıran yöntem

    Çin, nükleer reaktörlerde çekirdeği aşırı ısınmadan koruyan yeni bir pasif ısı giderme sistemi geliştirdi. Yöntem, yakıt verimliliğini 100 kat artırabilir ve atıkları yüzde 90 azaltabilir.

    Nükleer reaktörlerde “erime” riskini sıfıra yaklaştıran yöntem Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, nükleer reaktörlerde çekirdekten ısıyı güvenli bir şekilde uzaklaştırmayı sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Çin Atom Enerjisi Enstitüsü'nden (CIAE) araştırmacılar, geliştirilen Residual Heat Removal (RHR) – Artık Isı Giderme Sistemini test etti. Bu yaklaşım, özellikle radyoaktif atıkları geri dönüştüren yeni nesil nükleer santrallerdeki erime riskini ciddi şekilde azaltıyor.

    CIAE, yakın zamanda hızlı nükleer reaktörler için geliştirilen bu pasif ısı giderme sisteminin simülasyonunu gerçekleştirdiğini ve bunun kapalı döngü yakıt çevrimine sahip dördüncü nesil nükleer santrallerin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Kurum, bunun Çin’de hızlı reaktörler için yapılan ilk kanıt testi olduğunu belirtti.

    Hızlı nötronlarla yakıt verimliliği

    Geleneksel su soğutmalı reaktörler, zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürmek için yavaş nötronlar kullanırken hızlı reaktörler yüksek enerjili nötronlarla çalışarak yakıtı daha verimli kullanabiliyor. Bazı hızlı reaktörler, tüketilen nükleer yakıtı yeniden işleyerek tekrar kullanabiliyor.

    Nükleer reaktörlerde “erime” riskini sıfıra yaklaştıran yöntem Tam Boyutta Gör
    Reaktörler, tipik olarak soğutucu olarak sodyum gibi sıvı metaller kullanıyor ve harcanmış yakıtın aynı tesiste yeniden işlenmesine olanak tanıyan kapalı döngü yakıt çevrimi ile öne çıkıyor. Bu sayede, su soğutmalı reaktörlerde kullanılan aynı tür yakıttan 100 kat daha fazla enerji elde edilebiliyor. Ayrıca, sürekli yakıt geri dönüşümü, nükleer atık miktarında yüzde 90’a varan azalma sağlayabiliyor.

    Pasif ısı giderme sistemi

    Artık ısı giderme sistemleri, nükleer zincirleme reaksiyon durduktan sonra bile çekirdeğin ürettiği kalıntı ısıyı dağıtarak erime riskini önlemeyi amaçlıyor. Bu sistemler, aktif olarak pompalar veya ısı eşanjörleriyle çalışabileceği gibi doğal sirkülasyon ve yerçekimi gibi pasif yöntemlerle de işleyebiliyor.

    Çin’in en güncel dördüncü nesil nükleer santrali CFR-600 sodyumla soğutulan hızlı reaktör, pasif soğutma sistemiyle çalışıyor. CFR-600 ve planlanan devam modeli CFR-1000, Çin’in ticari gigawatt seviyesindeki ilk hızlı reaktörü olacak ve tamamen kapalı yakıt çevrimi ile çalışacak. Yeni pasif ısı giderme sistemi, reaktör tasarımına entegre edilmiş durumda.

    Reaktör iç yapıları incelemeyi zorlaştırdığı için, bilim insanları reaktörün normal çalışmadan durdurulma sonrası ısı giderimine geçişini simüle eden deneysel bir tesis geliştirdi. Bu tesis, yeni sistemin etkinliğini test etmek için kullanıldı ve araştırmacılar, deneylerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

