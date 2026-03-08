Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, dünyanın ilk hızlandırıcılı nükleer reaktörünü devreye almaya hazırlanıyor

    Çin, insanlığın enerji ihtiyacını güvenli şekilde 1.000 yıl boyunca karşılayabilecek bir teknoloji olarak görülen son derece verimli bir nükleer reaktörü devreye almayı planlıyor.

    Çin, dünyanın ilk hızlandırıcılı nükleer reaktörünü inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin, insanlığın enerji ihtiyacını güvenli şekilde 1.000 yıl boyunca karşılayabilecek bir teknoloji olarak görülen son derece verimli bir nükleer reaktörü devreye almayı planlıyor. CiADS (China Initiative Accelerator Driven System) adı verilen proje, Guangdong eyaletindeki Huizhou kentinde inşa ediliyor. Tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

    Geliştirilen sistem, hızlandırıcı destekli altkritik reaktör (ADS) olarak bilinen gelişmiş bir nükleer reaktör türünü kullanıyor. Bu teknoloji, elektrik üretirken uzun ömürlü nükleer atıkları daha kısa ömürlü ve daha az tehlikeli maddelere dönüştürebiliyor.

    Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları ve devlet nükleer şirketleri tarafından geliştirilen sistem tamamlandığında megavat seviyesinde çalışan dünyadaki ilk ADS prototipi olacak. Araştırmacılara göre bu teknoloji nükleer enerjiyi 1.000 yıl boyunca kullanılabilecek yeşil, güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına dönüştürebilir.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Çin, dünyanın ilk hızlandırıcılı nükleer reaktörünü inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Hızlandırıcı destekli altkritik reaktörler, parçacık hızlandırıcıları kullanarak yüksek enerjili protonları ağır metal bir hedefe gönderiyor. Bu çarpışma sonucunda nötronlar oluşuyor ve bu nötronlar reaktördeki nükleer reaksiyonu başlatıyor.

    Reaktör, kendi kendine sürdürülebilen zincirleme reaksiyon eşiğinin altında çalıştığı için sistem daha kontrollü kabul ediliyor. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde, yüz binlerce yıl tehlikeli kalabilen uzun ömürlü radyoaktif izotoplar, daha kısa ömürlü ve daha az riskli maddelere dönüştürülebiliyor.

    Yeni tasarımın uranyumu yaklaşık 100 kat daha verimli yakabileceği ve nükleer atığın ömrünü mevcut sistemlere göre binde birine kadar indirebileceği öne sürülüyor.

    CiADS tesisinin inşasına Temmuz 2021’de başlandı ve projenin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, tesisin en önemli bileşenlerinden biri olan süperiletken parçacık hızlandırıcılarının kurulumu bu yıl tamamlanacak. Kritik altı reaktör, kurşun-bizmut soğutmalı hızlı nötron tasarımını kullanıyor.

    Teknolojinin potansiyeli büyük olsa da dünyada henüz ticari ölçekte çalışan ADS reaktörü bulunmuyor. Çin’in sistemi şu an için deneysel bir prototip olarak hizmet verecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 20 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota auris 1.6 otomatik vites yorumları en iyi besi yemi hangisi citroen c elysee 1.6 hdi kentsel dönüşümde çatı dubleks hakkı kesilen elektrik nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum