Çin, dünyanın ilk hızlandırıcılı nükleer reaktörünü devreye almaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Çin, insanlığın enerji ihtiyacını güvenli şekilde 1.000 yıl boyunca karşılayabilecek bir teknoloji olarak görülen son derece verimli bir nükleer reaktörü devreye almayı planlıyor. CiADS (China Initiative Accelerator Driven System) adı verilen proje, Guangdong eyaletindeki Huizhou kentinde inşa ediliyor. Tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Geliştirilen sistem, hızlandırıcı destekli altkritik reaktör (ADS) olarak bilinen gelişmiş bir nükleer reaktör türünü kullanıyor. Bu teknoloji, elektrik üretirken uzun ömürlü nükleer atıkları daha kısa ömürlü ve daha az tehlikeli maddelere dönüştürebiliyor.

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları ve devlet nükleer şirketleri tarafından geliştirilen sistem tamamlandığında megavat seviyesinde çalışan dünyadaki ilk ADS prototipi olacak. Araştırmacılara göre bu teknoloji nükleer enerjiyi 1.000 yıl boyunca kullanılabilecek yeşil, güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına dönüştürebilir.

Sistem nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Hızlandırıcı destekli altkritik reaktörler, parçacık hızlandırıcıları kullanarak yüksek enerjili protonları ağır metal bir hedefe gönderiyor. Bu çarpışma sonucunda nötronlar oluşuyor ve bu nötronlar reaktördeki nükleer reaksiyonu başlatıyor.

Reaktör, kendi kendine sürdürülebilen zincirleme reaksiyon eşiğinin altında çalıştığı için sistem daha kontrollü kabul ediliyor. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde, yüz binlerce yıl tehlikeli kalabilen uzun ömürlü radyoaktif izotoplar, daha kısa ömürlü ve daha az riskli maddelere dönüştürülebiliyor.

Yeni tasarımın uranyumu yaklaşık 100 kat daha verimli yakabileceği ve nükleer atığın ömrünü mevcut sistemlere göre binde birine kadar indirebileceği öne sürülüyor.

CiADS tesisinin inşasına Temmuz 2021’de başlandı ve projenin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, tesisin en önemli bileşenlerinden biri olan süperiletken parçacık hızlandırıcılarının kurulumu bu yıl tamamlanacak. Kritik altı reaktör, kurşun-bizmut soğutmalı hızlı nötron tasarımını kullanıyor.

Teknolojinin potansiyeli büyük olsa da dünyada henüz ticari ölçekte çalışan ADS reaktörü bulunmuyor. Çin’in sistemi şu an için deneysel bir prototip olarak hizmet verecek.

