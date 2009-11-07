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Nvidia açıkladı: DirectX 11 destekli ekran kartları 2010'da

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, DirectX 11 destekli ekran kartları için 2010'u gösterdi. İşte detaylar.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jon Peddie Research firması tarafından hazırlanan pazar araştırmasına göre üçüncü çeyrek pazar payı %24.9 olarak gerçekleşen Nvidia, son çeyrekte kan kaybedebilir. Her ne kadar firma üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında 107.6 milyon dolar net kâr açıklasa da, gelen bilgiler Santa Clara merkezli firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 2010'dan önce pazara sunamayacağını işaret ediyor. Bulunabilirlik sıkıntılar yaşansa da DirectX 11 destekli dört yeni modeliyle pazarda var olan ve çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5870 X2 modelini pazara sunmaya hazırlanan AMD'ye kıyasla Nvidia'da yeni nesil ekran kartlarının 2010 ile birlikte anons edileceği belirtiliyor. Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini ilk defa Eylül sonunda gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda (GTC) tanıtan firma, Fermi tabanlı ekran kartlarının 2010 yılında geleceğini tepe yöneticisi (CEO) seviyesinde bir açıklama ile doğrulamış oldu.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde, firmanın yol haritasına da açıklık getirdi. İlk çeyreğin ilginç olacağına değinen Huang, Nvidia olarak her zamankinden daha fazla 40nm wafer ihtiyacı yaşayacaklarını ifade etti. Jen-Hsun Huang açıklamasının devamında ise GeForce, Quadro ve Tesla olmak üzere üç farklı üretim hattında Fermi mimarisine tam geçiş yapacaklarını dile getirirdi. Finansal analizcilerle yapılan konferans görüşmesi esnasında Nvidia olarak yeni jenerasyon ekran kartlarının ticari satışına orjinal planda olduğu gibi 2010 takviminde başlayacaklarını açıkladı. 26 Ocak'ta 2011 mali yılına başlayacak olan Nvidia'nın ilk çeyrek tamamlanış tarihi ise 26 Nisan olarak açıklandı yani kısaca Nvidia'nın DirectX 11 destekli ekran kartları için hacimli üretimin Ocak ayı içerisinde başlaması beklenirken, Aralık ayı içerisinde inceleme örneklerinin ve bir miktar kartın dağıtılabileceği söyleniyor..

Nvidia açıkladı: DirectX 11 destekli ekran kartları 2010'da
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, yeni nesil ekran kartlarının yanı sıra firmasının yürüttüğü diğer projelere de açıklık getirdi. Lisans anlaşmazlıklarından ötürü Nehalen tabanlı Intel işlemciler için çipset geliştirme çalışmalarını askıya alan firma ve mimari özellikleri değişeceğinden ötürü ikinci jenerasyon Atom işlemcilerine de destek veremeyecek. Ancak uzunca bir süredir konuşulduğu üzere Nvidia, MCP89 kod adını taşıyan ION 2 platformu için çalışmalarını sürdürüyor. Core 2 jenerasyonu başta olmak üzere FSB mimarisini destekleyen güncel Intel işlemcilerle uyumlu olması beklenen yeni çipset için tam geçiş hazırlıklarının yapıldığını belirten Huang, Tegra platformu için de benzer gelişmeler olduğuna değindi. ION 2 platformunu yıl sona ermeden lanse edebileceği konuşulan Nvidia'nın önümüzdeki yıl için özellikle Tegra platformundan beklentileri yüksek zira Tegra tabanlı akıllı telefonların, Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenirken,

Nvidia'nın finansal performasına da değinen Huang, gelirlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığına dikkat çekti. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere üçüncü çeyrekte 903.2 milyon dolar gelir ve 107.6 milyon dolar net kâr açıklayan Nvidia, içerisinde bulunduğumuz son çeyrekte ise gelirlerinde %2 artış yaşayacağını tahmin ediyor. Jen-Hsun Huang konferans görüşmesinde PC, profesyonel çözümler ve tüketici elektroniği pazarında gelişme yaşadıklarını, Tegra mobil-işlem platformunun satışına başladıklarını (Microsoft Zune HD ile) görmenin harika olduğuna değinirken, sunucu ve bulut bilgi-işlem pazarında Tesla serisi paralel işlem çözümlerine olan talebin arttığına dikkat çekti. DirectX 11 destekli ekran kartları için 2010'u hedef seçen Nvidia için arada gecikme süresinin pazar payına ne ölçüde etki edeceğini zaman gösterecek zira TSMC'de yaşanan verimlilik problemlerinden ötürü AMD'nin pazarda oluşan talebi karşılamakta sıkıntı yaşadığı da biliniyor.


http://www.xbitlabs.com/news/video/display/20091105234423_Nvidia_to_Ramp_Up_Fermi_Graphics_Cards_Only_in_2010.html Yorum Yaz
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Miasmus 8 yıl
Tüketiciler açıkladı: 2010 3d Gözlük veya Tabletlerin yılı falan olmayacak. 3D olayı sizin sandığınız kadar ilgi toplayamadan tarihe karışacak.
Bu adam kim oluyorda bizim 3d teknolojisine para yatıracağımızı sanıyor.
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CoreXXX 9 yıl
2010 ama 2010 un kasımında lanse ederlerse atinin yeni serisiyle kardeş kardeş lanse olur artık, bizde 1 sene kart alamayız, nvidia yeni seriyi çıkarmazsa atide asla indirim yapmaz meydanı boş bulup, rekabet her zaman son kullanıcıya yarar
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spruakll 9 yıl
ati gene satacak nvidia belki en iyi kartı yapacak ama satamadıktan sonra adamlara ne faydası olacaksa..
nvidia ekran kartım hiç olmadı ama ati kullandım hep çünkü orta direğim :) orta direğin lideri her zaman atidir.
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punchonline 9 yıl
en iyi kart kasandaki karttır..
kendim için konuşuyorum..
üçün beşin hesabını yapa yapa karta vereceğim paraları nereye gittiği bile belli olmadan yiyorum..
eğer siz de benim gibiyseniz ince eleyip sık dokumayın derim..
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sdbz 9 yıl
GTX300 serisi, ham fermi.
GTX400 serisi, olgunlaşmış ve sorunları giderilmiş fermi olacaktır. Bekle babam bekle, nereye kadar? ATI alan Üsküdarı değil Edirne'yi bile geçti.
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PaP 9 yıl
izlenen videoda bayağa fark var 295 görüntüsü çok iyi diğeri ciddi kötü 295 dahamı iyi yeni çıkan bi karttan
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coreindie 9 yıl
Aynı demoda dx10 ve dx11 karşılaştırılması
youtube.com/...
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coreindie 9 yıl
Unigine Heaven dx11 demo
gtx295
youtube.com/...
hd5870 dx11 desteğiyle
youtube.com/...
Bence hd 5800 serisi iyi satış yapar.
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hakankart 9 yıl
arkadaşlar 5xxx serisi gayet peynir ekemk gibi satılıyor. adamlar piyasaya kart yetiştiremiyor.(üretim deki sıkıntılardanda kaynaklı olarak. ama herhangibir satıcının stoklarına giren 5870 ve 5850 kesinlikle 1-2 haftadan fazla rafları beklemiyor( rafın en arkasında kalanlar tibiki) adamlar her hafta piyasaya kart sürüyor. bütün piyasa araştırma şirketleri atideki bu üretimi yetiştirememe sorununun yıl sonuna hatta ocak şubat dönemine kadar devam etmesini bekliyor. çünkü karşıda rakip yok. tek taraflı biri kavgada galip belirlemeye çalışmazsınız. kazanan bellidir. son açıklanan pazar aratırmalarında da discreet (tam türkçesi gelmedi aklıma) ekran kartı pazarında ati sonunda nvidia pazar payına çok yaklaştı %47-%53 bu nvidia aleyhine gelişmeye devam edecek bir durum en 2 directx11 oyunuda piyaaya çıktı yıl sonu olmadan 3. de (dirt2) gelecek atinin eli gittikçe güçleniyor. ayrıca şu anda directx11 ile geliştirilen oyunların tümünü ati destekliyor. oyun geliştiricilere donanımı sadace ati sağlıyor ben olsam sürücü desteği konusunda nvidiada son 2-3 seneki performansını beklemekte bu kadar kararlı olmayın. sonuçata bu oyunların Ve bu oyunlarını kullandığı oyun motorlarının hepsi ati optimize olacak şu an nvidia hiçbir yun üreticisine directx 11 konusunda destek veremiyor çünkü kimseye verecek donanımı yok benim mimarim bu şu şekilde optimize edin diyemiyor. bu inanılmaz bir dezavantaj ve ati bunu dx 10 arenasında dibinie kadar yaşadı. internette haberleri sıkı takip eden arkadaşlarda artık tesselation gibi dx11 teknolojilerinin ne kadar faydalı olduğunu görmüşlerdir umarım.fermiyi beklemek isteyenlere kimse hiçbirşey diyemez tabi ama fermiyi bekleyip sonra yine 5xxx almak durumundada kalabiller o kişiler (açıkçası ben şu anda sahip olduğum 4850den memnun olduğum için henüz yeni ekran kartı almayacağım. ben almaya karar verenen kadar herhalde kim ne çıkaracaksa çıkarır.
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promilius 9 yıl

hakankart

arkadaşlar 5xxx serisi gayet peynir ekemk gibi satılıyor. adamlar piyasaya kart yetiştiremiyor.(üretim deki sıkıntılardanda kaynaklı olarak. ama herhangibir satıcının stoklarına giren 5870 ve 5850 kesinlikle 1-2 haftadan fazla rafları beklemiyor( rafın en arkasında kalanlar tibiki) adamlar her hafta piyasaya kart sürüyor. bütün piyasa araştırma şirketleri atideki bu üretimi yetiştirememe sorununun yıl sonuna hatta ocak şubat dönemine kadar devam etmesini bekliyor. çünkü karşıda rakip yok. tek taraflı biri kavgada galip belirlemeye çalışmazsınız. kazanan bellidir. son açıklanan pazar aratırmalarında da discreet (tam türkçesi gelmedi aklıma) ekran kartı pazarında ati sonunda nvidia pazar payına çok yaklaştı %47-%53 bu nvidia aleyhine gelişmeye devam edecek bir durum en 2 directx11 oyunuda piyaaya çıktı yıl sonu olmadan 3. de (dirt2) gelecek atinin eli gittikçe güçleniyor. ayrıca şu anda directx11 ile geliştirilen oyunların tümünü ati destekliyor. oyun geliştiricilere donanımı sadace ati sağlıyor ben olsam sürücü desteği konusunda nvidiada son 2-3 seneki performansını beklemekte bu kadar kararlı olmayın. sonuçata bu oyunların Ve bu oyunlarını kullandığı oyun motorlarının hepsi ati optimize olacak şu an nvidia hiçbir yun üreticisine directx 11 konusunda destek veremiyor çünkü kimseye verecek donanımı yok benim mimarim bu şu şekilde optimize edin diyemiyor. bu inanılmaz bir dezavantaj ve ati bunu dx 10 arenasında dibinie kadar yaşadı. internette haberleri sıkı takip eden arkadaşlarda artık tesselation gibi dx11 teknolojilerinin ne kadar faydalı olduğunu görmüşlerdir umarım.fermiyi beklemek isteyenlere kimse hiçbirşey diyemez tabi ama fermiyi bekleyip sonra yine 5xxx almak durumundada kalabiller o kişiler (açıkçası ben şu anda sahip olduğum 4850den memnun olduğum için henüz yeni ekran kartı almayacağım. ben almaya karar verenen kadar herhalde kim ne çıkaracaksa çıkarır.


Günlerdir bu forumda okuduğum en aklı başında yorum.
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GLOCK-19 9 yıl
directx 10 destekli bir ekran kartı 11 destekli oyunları oynayabilirmi ?
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stradosphere 9 yıl
@Tolga*
En adam akıllı şekilde sattı diyorsun,forumda buna benzer şeyler konuşulmuştu hatta.4xxx serisi şu anda başarılı şekilde satılmış olsaydı Ati şu anda bu kadar karın ağrısı çekmezdi,6xxx için tasarlanmamış demedim ayrıca onu sunamaz ortaya.Adamlar üretim hacmi düştü diye nasıl yaparız ederiz diye düşünürken sen karlı dağlar gibi gelip 5xxx serisininde satışı iyi olacak diyorsan sen ATI firmasına bir başvur bence.Nvidia veya Ati yi öyle yada böyle zorgünler bekleyecektir sonuçta ikiside karnımı doyurmuyor;fakat 4xxx serisine başarılı şekilde satılmış diyemezsin.
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orc123456 9 yıl

stradosphere

@Tolga*
En adam akıllı şekilde sattı diyorsun,forumda buna benzer şeyler konuşulmuştu hatta.4xxx serisi şu anda başarılı şekilde satılmış olsaydı Ati şu anda bu kadar karın ağrısı çekmezdi,6xxx için tasarlanmamış demedim ayrıca onu sunamaz ortaya.Adamlar üretim hacmi düştü diye nasıl yaparız ederiz diye düşünürken sen karlı dağlar gibi gelip 5xxx serisininde satışı iyi olacak diyorsan sen ATI firmasına bir başvur bence.Nvidia veya Ati yi öyle yada böyle zorgünler bekleyecektir sonuçta ikiside karnımı doyurmuyor;fakat 4xxx serisine başarılı şekilde satılmış diyemezsin.


pazar payı oranlarının bu seneki değişimlerini görmedin sanırım..
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alpa07 9 yıl
NVİDİANIN CEOSUNA SOLIYELIM O BOŞ KUTULARI DAĞITSINLAR İÇİNE ELİMİZDEKİ KARTLARI TAKALIM:D
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