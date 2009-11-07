Nvidia açıkladı: DirectX 11 destekli ekran kartları 2010'da

Jon Peddie Research firması tarafından hazırlanan pazar araştırmasına göre üçüncü çeyrek pazar payı %24.9 olarak gerçekleşen Nvidia, son çeyrekte kan kaybedebilir. Her ne kadar firma üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında 107.6 milyon dolar net kâr açıklasa da, gelen bilgiler Santa Clara merkezli firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 2010'dan önce pazara sunamayacağını işaret ediyor. Bulunabilirlik sıkıntılar yaşansa da DirectX 11 destekli dört yeni modeliyle pazarda var olan ve çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5870 X2 modelini pazara sunmaya hazırlanan AMD'ye kıyasla Nvidia'da yeni nesil ekran kartlarının 2010 ile birlikte anons edileceği belirtiliyor. Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini ilk defa Eylül sonunda gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda (GTC) tanıtan firma, Fermi tabanlı ekran kartlarının 2010 yılında geleceğini tepe yöneticisi (CEO) seviyesinde bir açıklama ile doğrulamış oldu.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde, firmanın yol haritasına da açıklık getirdi. İlk çeyreğin ilginç olacağına değinen Huang, Nvidia olarak her zamankinden daha fazla 40nm wafer ihtiyacı yaşayacaklarını ifade etti. Jen-Hsun Huang açıklamasının devamında ise GeForce, Quadro ve Tesla olmak üzere üç farklı üretim hattında Fermi mimarisine tam geçiş yapacaklarını dile getirirdi. Finansal analizcilerle yapılan konferans görüşmesi esnasında Nvidia olarak yeni jenerasyon ekran kartlarının ticari satışına orjinal planda olduğu gibi 2010 takviminde başlayacaklarını açıkladı. 26 Ocak'ta 2011 mali yılına başlayacak olan Nvidia'nın ilk çeyrek tamamlanış tarihi ise 26 Nisan olarak açıklandı yani kısaca Nvidia'nın DirectX 11 destekli ekran kartları için hacimli üretimin Ocak ayı içerisinde başlaması beklenirken, Aralık ayı içerisinde inceleme örneklerinin ve bir miktar kartın dağıtılabileceği söyleniyor..

Tam Boyutta Gör

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, yeni nesil ekran kartlarının yanı sıra firmasının yürüttüğü diğer projelere de açıklık getirdi. Lisans anlaşmazlıklarından ötürü Nehalen tabanlı Intel işlemciler için çipset geliştirme çalışmalarını askıya alan firma ve mimari özellikleri değişeceğinden ötürü ikinci jenerasyon Atom işlemcilerine de destek veremeyecek. Ancak uzunca bir süredir konuşulduğu üzere Nvidia, MCP89 kod adını taşıyan ION 2 platformu için çalışmalarını sürdürüyor. Core 2 jenerasyonu başta olmak üzere FSB mimarisini destekleyen güncel Intel işlemcilerle uyumlu olması beklenen yeni çipset için tam geçiş hazırlıklarının yapıldığını belirten Huang, Tegra platformu için de benzer gelişmeler olduğuna değindi. ION 2 platformunu yıl sona ermeden lanse edebileceği konuşulan Nvidia'nın önümüzdeki yıl için özellikle Tegra platformundan beklentileri yüksek zira Tegra tabanlı akıllı telefonların, Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenirken,

Nvidia'nın finansal performasına da değinen Huang, gelirlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığına dikkat çekti. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere üçüncü çeyrekte 903.2 milyon dolar gelir ve 107.6 milyon dolar net kâr açıklayan Nvidia, içerisinde bulunduğumuz son çeyrekte ise gelirlerinde %2 artış yaşayacağını tahmin ediyor. Jen-Hsun Huang konferans görüşmesinde PC, profesyonel çözümler ve tüketici elektroniği pazarında gelişme yaşadıklarını, Tegra mobil-işlem platformunun satışına başladıklarını (Microsoft Zune HD ile) görmenin harika olduğuna değinirken, sunucu ve bulut bilgi-işlem pazarında Tesla serisi paralel işlem çözümlerine olan talebin arttığına dikkat çekti. DirectX 11 destekli ekran kartları için 2010'u hedef seçen Nvidia için arada gecikme süresinin pazar payına ne ölçüde etki edeceğini zaman gösterecek zira TSMC'de yaşanan verimlilik problemlerinden ötürü AMD'nin pazarda oluşan talebi karşılamakta sıkıntı yaşadığı da biliniyor.

http://www.xbitlabs.com/news/video/display/20091105234423_Nvidia_to_Ramp_Up_Fermi_Graphics_Cards_Only_in_2010.html