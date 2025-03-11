Bitcoin çakıldı, Nvidia ve Tesla eridi: 1.75 trilyon dolar buhar oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto dünyasının ve para piyasalarının kurtarıcısı gözüyle bakılan ABD Başkanı Donald Trump, maalesef koltuğa oturduğu günden bu yana piyasaların adeta canına okudu. Zayıflayan ekonomiye aldırmadan büyük bir ticaret savaşına girişen Trump, her şeyi göze almış durumda.

Trump piyasaları eziyor

Donald Trump’ın faizleri düşürerek önemli bir parasal genişlemeye girişmesi beklenirken Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye ardı ardına ek vergiler koymaya başlaması ve bu ülkelerden de misilleme gelmesi piyasaları olumsuz etkiledi.

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Ek vergilerden gelecek paralarla ABD halkının zengin olacağını ve parayı harcayacak yer bulamayacağını iddia eden Trump, gerekirse resesyonu göze aldığını açıklayınca piyasalarda büyük bir panik başladı.

Enflasyonun eski seviyelerine geri döneceği korkusu ve faiz indirimlerinin 2026 yılına kadar ertelenebileceği ihtimali yatırımcıyı tedirgin ediyor. ABD piyasalarından sadece bir günde 1.75 trilyon dolar silinirken dünyanın en değerli şirketi yarışına giren Nvidia, bir ayda yüzde 30 değer kaybederek 2.6 trilyon dolar pazar değerine geriledi.

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Elon Musk’ın aşırı politik davranışları sonrasında Avrupa’da tepkiler, yakılan araçlar, zarar verilen satış noktaları Tesla’nın adeta çakılmasına neden oldu. 1 ayda yüzde 40 civarında değer kaybeden Tesla, 700 milyar dolar pazar değerine geriledi.

Kripto para piyasalarında da durum farklı değil. Zaten düşüşte olan Bitcoin fiyatı açıklamaların ardından 77500$ seviyelerinin altına iğne attı ve 80000$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum ise 1800$ altına inerek 2022 yaz aylarındaki seviyelerine geri çekildi. Trump politikalarına devam ederse global ekonomiyi büyük bir krizin vuracağını söyleyenler çoğunlukta.



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Trump inatla piyasaları ezmeye devam ediyor