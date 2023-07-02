Teknoloji firmaları 1983’ten bu yana en iyi dönemlerinde

Son kırk yılda teknoloji sektöründe yaşananlar göz önüne alındığında bu şaşırtıcı bir başarı. Microsoft 1986'da halka açılarak bir PC yazılımı patlamasına yol açtı. Ardından 1990'ların internet tarayıcıları geldi ve dot-com balonu yıllarına ve e-ticaret, arama ve bilgisayar ağı hisse senetlerinin yükselen fiyatlarına yol açtı. Geçtiğimiz on yıl, şu anda ABD'deki en değerli işletmeler olan trilyon dolarlık şirketlerin ortaya çıkışına tanık oldu.
Teknolji firmalarında işler tıkırında
Daha da çarpıcı olanı ise bu başarının, bu yıl ABD ekonomisi hala resesyona girme riski taşırken ve Mart ayında girişim ve startup dünyasının büyük bir kısmının finansal çekirdeği olan Silicon Valley Bank’in çöküşüyle sarsılan bir bankacılık kriziyle karşı karşıyayken gerçekleşiyor olması.
10.000 dolarlık Apple Lisa
Apple'ın 40 yıl önce piyasaya sürdüğü ilk Lisa bilgisayarın fiyat etiketiyle kıyaslandığında bu fiyat kulağa çok da fazla gelmiyor. Steve Jobs'un kızının adını taşıyan bu bilgisayarın fiyatı 10.000 dolardan başlıyordu ve bu da onu ana akım tüketicilerin çok uzağında tutuyordu. Apple'ın 1983'teki geliri yaklaşık 1 milyar dolardı ya da şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde ortalama bir günde kazandığı paraya eşitti.
2023 yılı en azından teknoloji şirketleri için güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yapay zekanın da etkisiyle yatırımcılar daha fazla harcamaya devam ediyor ancak riskler giderilmiş değil. Tüm bu firmalar bizimle aynı ekonomide bulunuyor. Dolayısıyla ABD’deki resesyon riski ve küresel ölçekte tüketicilerin harcamalarını kısması teknoloji dünyasını etkilemeye devam edecek.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/06/30/nasdaq-best-first-half-in-40-years-powered-by-apple-nvidia-and-meta.html https://www.ft.com/content/b5281dfd-54a1-42fa-b01d-88b3aa8f3272 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D