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    Teknoloji firmaları 1983’ten bu yana en iyi dönemlerinde

    Teknoloji dünyasında işler iyi. Nasdaq yılın ilk altı ayında yüzde 32'lik bir artış göstererek, teknoloji ağırlıklı endeksin 1983'teki yüzde 37'lik tırmanışından bu yana en iyi ilk yarısına imza attı.
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    Teknoloji firmaları 1983’ten bu yana en iyi dönemlerinde Tam Boyutta Gör
    Teknoloji hisseleri en son yılın ilk yarısını daha iyi geçirdiğinde Apple, Lisa masaüstü bilgisayarını tanıtıyordu, IBM ABD'nin en değerli teknoloji şirketiydi ve Mark Zuckerberg henüz doğmamıştı. ABD’nin en çok takip edilen üç borsa endeksinden birisi olan Nasdaq, bu yılki kazancını yüzde 32'ye çıkardı. Bu, Nasdaq'ın yüzde 37 yükseldiği 1983'ten bu yana teknoloji ağırlıklı endeksteki en keskin ilk yarı sıçrayışı.

    Son kırk yılda teknoloji sektöründe yaşananlar göz önüne alındığında bu şaşırtıcı bir başarı. Microsoft 1986'da halka açılarak bir PC yazılımı patlamasına yol açtı. Ardından 1990'ların internet tarayıcıları geldi ve dot-com balonu yıllarına ve e-ticaret, arama ve bilgisayar ağı hisse senetlerinin yükselen fiyatlarına yol açtı. Geçtiğimiz on yıl, şu anda ABD'deki en değerli işletmeler olan trilyon dolarlık şirketlerin ortaya çıkışına tanık oldu.

    Teknolji firmalarında işler tıkırında

    Daha da çarpıcı olanı ise bu başarının, bu yıl ABD ekonomisi hala resesyona girme riski taşırken ve Mart ayında girişim ve startup dünyasının büyük bir kısmının finansal çekirdeği olan Silicon Valley Bank’in çöküşüyle sarsılan bir bankacılık kriziyle karşı karşıyayken gerçekleşiyor olması.

    Teknoloji firmaları 1983’ten bu yana en iyi dönemlerinde
    Geçen yıl büyük darbe alan Meta ve Tesla, 2023'te şimdiye kadar iki kattan fazla değer kazandı. Alphabet 2022'de yüzde 39 düştükten sonra yüzde 36 yükseldi. Nasdaq'ın yıla daha iyi bir başlangıç yaptığı son dönemde bu şirketlerin hiçbiri ortalıkta yoktu. 2023'e girerken, dikkatler çeken yapay zeka teknoloji dünyasına can suyu oldu. Yapay zeka iş yüklerini güçlendirmek için doğru zamanda doğru yongaları üreten Nvidia’nın hisseleri yılın başından bu yana yüzde 190 artarak 30 yıllık şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

    10.000 dolarlık Apple Lisa

    Teknoloji firmaları 1983’ten bu yana en iyi dönemlerinde Tam Boyutta Gör
    Apple bu kadar dramatik kazançlar elde etmedi, ancak hisse senedi bu yıl yüzde 50 arttı, rekor seviyede işlem gördü ve iPhone üreticisini 3 trilyon dolarlık piyasa değerine taşıdı. Apple hala gelirlerinin büyük bir kısmını iPhone'dan elde ediyor, ancak Vision Pro gözlüğünün duyurulmasıyla sanal gerçekliğe yaptığı son atılım yatırımcıların heyecanını yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Apple'ın 2014'ten bu yana piyasaya sürdüğü ilk büyük ürün olan Vision Pro, önümüzdeki yılın başından itibaren 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    Apple'ın 40 yıl önce piyasaya sürdüğü ilk Lisa bilgisayarın fiyat etiketiyle kıyaslandığında bu fiyat kulağa çok da fazla gelmiyor. Steve Jobs'un kızının adını taşıyan bu bilgisayarın fiyatı 10.000 dolardan başlıyordu ve bu da onu ana akım tüketicilerin çok uzağında tutuyordu. Apple'ın 1983'teki geliri yaklaşık 1 milyar dolardı ya da şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde ortalama bir günde kazandığı paraya eşitti.

    2023 yılı en azından teknoloji şirketleri için güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yapay zekanın da etkisiyle yatırımcılar daha fazla harcamaya devam ediyor ancak riskler giderilmiş değil. Tüm bu firmalar bizimle aynı ekonomide bulunuyor. Dolayısıyla ABD’deki resesyon riski ve küresel ölçekte tüketicilerin harcamalarını kısması teknoloji dünyasını etkilemeye devam edecek.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/06/30/nasdaq-best-first-half-in-40-years-powered-by-apple-nvidia-and-meta.html https://www.ft.com/content/b5281dfd-54a1-42fa-b01d-88b3aa8f3272
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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