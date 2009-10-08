Nvidia AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamıyor

Nvidia yonga seti pazarındaki en başarılı dönemini nForce 4 jenerasyonu ile yaşadı.
Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler (Core i5 ve Core i7 800 serisi) için yonga seti hazırlamayacağını açıklayan Nvidia, AMD işlemciler için de yeni bir yonga seti planlamıyor. 2000'li yılların başında girdiği çipset pazarında en başarılı dönemini, AMD Athlon64 işlemciler için hazırladığı nForce 4 jenerasyonu ile elde eden Nvidia'nın üst düzey yöneticisi Drew Henry, AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamadıklarını çünkü kötü iş çıkaran AMD işlemci bölümünün pazar payının küçülmesi ile birlikte AMD işlemciler için yeni yonga seti hazırlamanın ekonomik olarak Nvidia için kabul edilemeyecek durumda olduğunu belirtti. Tabii Drew Henry'nın açıklamalarından farklı olarak yaşanan gelişmelerle ilgili olarak farklı bir görüşte ortaya atılmıyor değil.
Phenom II ailesiyle birlikte pazar payını arttırdığı bağımsız araştırma kuruluşları tarafından açıklanan AMD'nin Intel ile benzer şekilde kendi işlemcileri için kendi çipset çözümlerinin kullanılmasını istediği belirtiliyor. ATi'nin satın alınmasından önce çipset hazırlamadığı için Nvidia ve VIA gibi üreticilerin çözümlerine ihtiyaç duyan firmanın ATi ile birlikte çipset operasyonlarına hız vermesi Nvidia'nın pazardaki hakim pozisyonunu ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Ayrıca AMD'nin Opteron işlemciler için hazırladığı yeni yonga setlerini kısa bir süre önce tanıtması da Nvidia'nın Broadcom ile birlikte bu pazardaki etkinliğinie darbe vuracağı söyleniyor.
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Nvidia'nın üst düzey yöneticisi Drew Henry, AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamadıklarını çünkü kötü iş çıkaran AMD işlemci bölümünün
zorlarına gitti sanırım amd kendi cipsetini cıkarması
Madem bundan sonra durum böyle açılacak ATI.nin sağlam yürümesi gerekir. AMD.ye antrenor olabilirim bu konular da o yüzden fazla da açıklamayacağım çünkü ne okuyan gözler var bilgi.aktarıcı ama halbuki bende onları burdaki kelimelerden okuyorum.
???
Aferin mi. nVidia bence AMD kendi yongalarını yaptığı için daha iyi birşey yapamıyor, yapamıyoruz da demiyor.
Yukarıda yazıyor. "Phenom II ailesiyle birlikte pazar payını arttırdığı bağımsız araştırma kuruluşları tarafından açıklanan AMD" diyor. Pazar payı artmadığı zamanda bile daha az işlemci ve anakart satılırken nVidia yeni yonga seti çıkartıyordu. Şimdi ise pazar payı arttı. O zaman soruyorum nVidia ya: Neden şöyle birşey dediniz = "Drew Henry, AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamadıklarını çünkü kötü iş çıkaran AMD işlemci bölümünün pazar payının küçülmesi ile birlikte AMD işlemciler için yeni yonga seti hazırlamanın ekonomik olarak Nvidia için kabul edilemeyecek durumda olduğunu belirtti"
Pazar payı arttı küçülmedi. Çünkü AMD nin kendisi de çipset ürettiği için nVidia pahalı fiyata satamayacak diye üretmiyor olay bu...
Ek: 5K mesajım olmuş, Hayırlı uğurlu olsun.
amd platform bazında olayı cok öteye taşıdı
Tabii bunun için ilk lisans bulması şart :D