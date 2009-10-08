Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamıyor
Tam Boyutta Gör

Nvidia yonga seti pazarındaki en başarılı dönemini nForce 4 jenerasyonu ile yaşadı.

Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler (Core i5 ve Core i7 800 serisi) için yonga seti hazırlamayacağını açıklayan Nvidia, AMD işlemciler için de yeni bir yonga seti planlamıyor. 2000'li yılların başında girdiği çipset pazarında en başarılı dönemini, AMD Athlon64 işlemciler için hazırladığı nForce 4 jenerasyonu ile elde eden Nvidia'nın üst düzey yöneticisi Drew Henry, AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamadıklarını çünkü kötü iş çıkaran AMD işlemci bölümünün pazar payının küçülmesi ile birlikte AMD işlemciler için yeni yonga seti hazırlamanın ekonomik olarak Nvidia için kabul edilemeyecek durumda olduğunu belirtti. Tabii Drew Henry'nın açıklamalarından farklı olarak yaşanan gelişmelerle ilgili olarak farklı bir görüşte ortaya atılmıyor değil.

Phenom II ailesiyle birlikte pazar payını arttırdığı bağımsız araştırma kuruluşları tarafından açıklanan AMD'nin Intel ile benzer şekilde kendi işlemcileri için kendi çipset çözümlerinin kullanılmasını istediği belirtiliyor. ATi'nin satın alınmasından önce çipset hazırlamadığı için Nvidia ve VIA gibi üreticilerin çözümlerine ihtiyaç duyan firmanın ATi ile birlikte çipset operasyonlarına hız vermesi Nvidia'nın pazardaki hakim pozisyonunu ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Ayrıca AMD'nin Opteron işlemciler için hazırladığı yeni yonga setlerini kısa bir süre önce tanıtması da Nvidia'nın Broadcom ile birlikte bu pazardaki etkinliğinie darbe vuracağı söyleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 10 yıl
nedemek şimdi bu
Nvidia'nın üst düzey yöneticisi Drew Henry, AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamadıklarını çünkü kötü iş çıkaran AMD işlemci bölümünün
zorlarına gitti sanırım amd kendi cipsetini cıkarması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 10 yıl
Ben.ce Nvidia Chipsetler çok güzeldi. 9400vga lı chipseti intel.e yaptı AMD.ye yapmadı. ATI chipsetten bence daha iyi ama geriye sadece Ati kalıyor alternatif chipset sis vardı eskiden ama oda ati.den iyi değil gibi.
Madem bundan sonra durum böyle açılacak ATI.nin sağlam yürümesi gerekir. AMD.ye antrenor olabilirim bu konular da o yüzden fazla da açıklamayacağım çünkü ne okuyan gözler var bilgi.aktarıcı ama halbuki bende onları burdaki kelimelerden okuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Aferin Nvidia :)

???
Aferin mi. nVidia bence AMD kendi yongalarını yaptığı için daha iyi birşey yapamıyor, yapamıyoruz da demiyor.
Yukarıda yazıyor. "Phenom II ailesiyle birlikte pazar payını arttırdığı bağımsız araştırma kuruluşları tarafından açıklanan AMD" diyor. Pazar payı artmadığı zamanda bile daha az işlemci ve anakart satılırken nVidia yeni yonga seti çıkartıyordu. Şimdi ise pazar payı arttı. O zaman soruyorum nVidia ya: Neden şöyle birşey dediniz = "Drew Henry, AMD işlemciler için yeni yonga seti planlamadıklarını çünkü kötü iş çıkaran AMD işlemci bölümünün pazar payının küçülmesi ile birlikte AMD işlemciler için yeni yonga seti hazırlamanın ekonomik olarak Nvidia için kabul edilemeyecek durumda olduğunu belirtti"
Pazar payı arttı küçülmedi. Çünkü AMD nin kendisi de çipset ürettiği için nVidia pahalı fiyata satamayacak diye üretmiyor olay bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Farklı görüş (Yani 2. parağraftaki görüş) bence daha doğru, nvidia kendini kandırmasın. Arada aynaya da baksın.

Ek: 5K mesajım olmuş, Hayırlı uğurlu olsun.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
bu saaten sonra bilinc li kullanıcı nforce cipset li ürün almaz bence amd kendi cipseti varken biraz zor satar
amd platform bazında olayı cok öteye taşıdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 10 yıl
Bundan böyle masaüstü çipset pazarı tekelleşmeye başladığına göre anakart fiyatlarının yükselmesini doğal karşılayabiliriz. Zaten VIA ve SiS'in çekilmesiyle tek alternatif kalan Nvidia bile bu pazarda doğru düzgün rekabet edemiyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omkkio 10 yıl
Bence çok mantıklı bir karar. Yanlış bilmiyorsam AMD nin %20-23 lük bir pazar payı var ve genelde alt orta segmentlerde etkililer. Bu segmentlerde entegre grafik özellikli chipsetler ile AMD büyük bir başarı yakalamış durumda zaten, bu pazardan pay kapmaya çalışmak geri dönmeyecek bir yatırım olabilir. Ancak Intel için özellikle de Core i5 serisi için chipset çıkarmalarını bekliyordum açıkçası. Sanırım SLI lisanslamak daha karlı şu noktada. Sonuçta chipset başına 10 dolar kazanacaklarını varsayarsak hali hazırda etliye sütlüye karışmadan sadece lisansla 5 doları cebe indiriyorlar. Hem de ne AR-Ge maliyeti ne de üretim dertleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Mobilitenin de masaüstü sistemlere karşı olan savaşı er ya da geç kazanacak olması Nvidia'nın ION, TESLA ve benzeri platformalara kanalize olmasını çok daha mantıklı kılıyor. Aferin Nvidia :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Netscout 10 yıl
Nvidia acilen X86 işlemci pazarına kendi işlemcileri ile girmeli.
Tabii bunun için ilk lisans bulması şart :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl FIFA 10 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim