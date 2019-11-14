Nvidia Ampere’nin çıkış tarihi netleşiyor

Yeşil ekip Turing ile birlikte yeniden GPU pazarında çıta koydu. Firma yeni nesilde koyduğu çıtayı daha da yukarı seviyelere çıkarmaya devam edecek. Ampere mimarili kartlar için sızıntılara göre uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.

Liderlik halen Nvidia'da

Nvidia Turing mimarisini taşıyan kartlarıyla GPU pazarındaki liderliğini korumaya devam ediyor. Öyle ki her ne kadar giriş-orta segmentte AMD kararlı adımlarla ilerlese de henüz RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti’ın karşısına geçerli bir kart gelmiş değil.

Tahmin edeceğiniz üzere Nvidia da bu duruma göre adımlarını yavaş yavaş atma kararını almış görünüyor. Gelen sızıntılara göre firma üst segmentteki liderliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum olmadığından Ampere için çalışmaları acele ile yürütmüyor.

Ayrıca Bkz. "16'' Apple MacBook Pro’ya güç verecek Radeon Pro 5000M'in detayları"

Yine de Ampere öncelikle veri merkezlerine yönelik çözümlerle başlayan serüvenini önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek Computex fuarında tanıtmayı planlıyor. Henüz hangi kartlar giriş yapılacağı bilinmese de RTX 3080 ve RTX 3070 oldukça yüksek ihtimalle ilk kartlar olacaktır. İlerleyen aylarda da 3060 ve 3050 çözümlerini piyasada görmemiz olası görünüyor.

Son olarak üst segmentte fiyat düşüşünün beklendiği Ampere mimarili kartlar 7 nm EUV sürecinden geçen GPU'yu kalbinde barındıracaklar. 200-300 MHz frekans artışının beklendiği yeni nesilde 3D işleme motorundan ışın izleme alanına kadar tasarımsal geliştirmeler de yolda.

https://www.guru3d.com/news-story/geforce-rtx-3000-ampere-data-center-marchconsumers-june-2020.html