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    Nvidia Ampere’nin çıkış tarihi netleşiyor

    Nvidia’nın Turing’den sonraki hamlesi Ampere yavaş yavaş da olsa ufukta belirmeye devam ediyor. Son gelen haberlerde yeni kartların çıkış tarihine yer verildi.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeşil ekip Turing ile birlikte yeniden GPU pazarında çıta koydu. Firma yeni nesilde koyduğu çıtayı daha da yukarı seviyelere çıkarmaya devam edecek. Ampere mimarili kartlar için sızıntılara göre uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Liderlik halen Nvidia'da

    Nvidia Turing mimarisini taşıyan kartlarıyla GPU pazarındaki liderliğini korumaya devam ediyor. Öyle ki her ne kadar giriş-orta segmentte AMD kararlı adımlarla ilerlese de henüz RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti’ın karşısına geçerli bir kart gelmiş değil.

    Tahmin edeceğiniz üzere Nvidia da bu duruma göre adımlarını yavaş yavaş atma kararını almış görünüyor. Gelen sızıntılara göre firma üst segmentteki liderliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum olmadığından Ampere için çalışmaları acele ile yürütmüyor.

    Ayrıca Bkz. "16'' Apple MacBook Pro’ya güç verecek Radeon Pro 5000M'in detayları"

    Yine de Ampere öncelikle veri merkezlerine yönelik çözümlerle başlayan serüvenini önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek Computex fuarında tanıtmayı planlıyor. Henüz hangi kartlar giriş yapılacağı bilinmese de RTX 3080 ve RTX 3070 oldukça yüksek ihtimalle ilk kartlar olacaktır. İlerleyen aylarda da 3060 ve 3050 çözümlerini piyasada görmemiz olası görünüyor.

    Son olarak üst segmentte fiyat düşüşünün beklendiği Ampere mimarili kartlar 7 nm EUV sürecinden geçen GPU'yu kalbinde barındıracaklar. 200-300 MHz frekans artışının beklendiği yeni nesilde 3D işleme motorundan ışın izleme alanına kadar tasarımsal geliştirmeler de yolda.



    https://www.guru3d.com/news-story/geforce-rtx-3000-ampere-data-center-marchconsumers-june-2020.html Yorum Yaz
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    Murat.92 1 hf. en beğenilen
    "haziran ayında düzenlenecek Computex fuarında tanıtmayı planlıyor"
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    Spider_hip 1 hf.
    En güçlüsünü üretmesine lafım yok ama amd'nin rekabete girebildiği güç seviyesinde çok pahalı kalıyor. Yani 5700XT varken rtx 2070 veya 2060S mantıksız kalıyor. Yani çok daha ucuza aynı gücü alabiliyorsun.
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    AskN0More 1 hf. oup59
    Evet bekler bekler dururlar. Malum sitede takip ettigim bir hybrid gtx 1080ti vardi. Ben forumdan anlayisli bir arkadastan makul fiyata alali aylar oldu. O adam ise sahibindende hala keklik bekliyor... abi bir malin hakettigi fiyat vardir. Ben ikinci el bi gtx1080 ti ye 4500 verene kadar kampanya doneminde sifir rtx2080 super alirim. Sizin gibi düşünüyorum. Urunlerin artik pahali cikmasi moda oldu. Doviz kurundan bagimsiz da pahali cikiyorlar. Ustune doviz binince katmerli oluyor. Bizede boyle dertlesmek dusuyor
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    oup59 1 hf. AskN0More
    Mart 2017 çıkışından kısa bir süre sonra Haziran 2017'de 3600TL'ye Asus Strix 1080Ti almıştım. Alırken de "ben ne yapıyorum ya bu fiyata ekran kartı mı olur" dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ama donanım işini biraz seviyorum ve 1-3 sene gibi sürelerde büyük çaplı yükseltme yaparım genelde. 2080Ti çıktığında Asus Strix modeli 11-12.000TL gibi bir fiyatı vardı sanırım. Baktığım zamandan aklımda o kalmış. Tabi ki gülüp geçmiştim. Şimdi de 10K gibi zaten. Ben genelde nispeten çabuk satıyorum. Ama dediğim gibi almak kısmet olmuyor 2.el
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    asko56 1 hf.
    türkiyede yeni vergi zamları ile 3080ti 15 bin tl olur ilk girdiginde sonra 13 binde fixlenir

    suan için kdv indirimi vs indirimde 2080ti alıp geçmek son kullanıcı için daha mantıklı
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    oup59 1 hf. asko56
    Herkesin önceliği farklı olmakla birlikte açıkçası yeni nesil kartların duyurulmasına artık belli bir süre kalmışken 2080Ti gibi bir karta indirimlerle bile olsa 8K TL vermezdim.

    2080Ti fayda oranı 1080Ti gibi olmayacak. Çok pahalıya çıkış yaptı ve hala da fiyatı pahalı. Üzerine çıkacak yeni nesilde Nvidia hem 7nm'ye geçecek hem de mimari değişiklik yapacak.

    Bu kartların önemli bir odak noktası olan Ray Tracing performansı açısından da iyileştirmeler gelecek.

    Şu an RTX serisinden bence alınacak kart RTX 2070 Super veya kampanyalar ile uygun fiyata bulunursa RTX 2080 Super olur en fazla.
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    AskN0More 1 hf. oup59
    Evet, burada en onemli etken fiyatlar. Distribitorler fiyatlarin cok yuksek olmasindan oturu daha yavas davranabiliyorlar. Talebin dusuk oldugu urun ve donemlerde stok maliyetlerini arttirmak istemiyorlar. Umarim daha alinabilir fiyatlarda olurlar...
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    oup59 1 hf. AskN0More
    2020 yazında ve sonrasında AMD'nin donanımsal RT destekli büyük Navileri ve Nvidia'nın hem zorda kalma riskini almamak hem de biraz da rekabetten bağımsız kendi üst kitlesine kart satmak için öncelikle üst seviye kartlarını çıkaracağını düşünürsek öncelikel göreceğimiz kartlar AMD 5800/XT ve 5900/XT ile Nvidia XX80/Ti ve XX70 olacak. Bu durumda da fiyat segmentleri 500, 700, 1000+ olacak gibi duruyor. Eğer kartlar sınıf olarak bellek artışı ile gelirse (11GB RTX 3080, 16GB RTX 3080Ti gibi) bu durumda o fiyatlara 50-100 USD dha koyarız en az.
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    akif_gamer 1 hf.
    Nvidia güzel kartlar çıkarıyor. AMD de bu yıl üst ve orta segmentte biraz daha zorlarsa iyi olur. Hiç yoktan Nvidia artan performans ile kartlarda fiyat arttırmaz.
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    [__Zahid__] 1 hf.
    rtx 2080 super alıp geçecem bu ne ya. 1 yıl daha bekle diyor resmen
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    fotifoti 1 hf. [__Zahid__]
    5700xt al :)
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    AskN0More 1 hf.
    2020 sonu, 2021 başında ülkemizde satın alınabilir oalcaklarını sanıyorum 3080ti, 3080 ve 3070 lerin. Tabi o zaman geldiğinde gerek kur gerekse vergiler bakımından nasıl bir son kullanıcı fiyatı ortaya çıkar meçhul. Bol şans herkese...
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    oup59 1 hf. AskN0More
    Umarım 2021'e kalmaz. Yaz aylarında veya en geç Eylül gibi yeni serin XX80 ve XX70 kartların raflarda olması gerekir. XX80Ti kart 2000 serisinde olduğu gibi baştan direk pazara çıkacak mı bakalım.
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    djduke 1 hf.
    1080ti den geçeceğim inşallah 2021 gibi 3080ti hedefim... birde fiyatlar biraz daha makul olsa çok iyi olacak.. herhalde en keyif alarak kullandığım gpu dur kendisi... halen 2k da bana görsel şölen yaşatmaya devam ediyor.
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    Patren 1 hf.
    2020 son baharda çıkar.
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    Murat.92 1 hf. en beğenilen
    "haziran ayında düzenlenecek Computex fuarında tanıtmayı planlıyor"
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