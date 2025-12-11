AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı: 200'den fazla oyuna geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2025'te duyurduğu FSR Redstone güncellemesini yayınlamaya başladı. FSR 4 altyapısı üzerine inşa edilen güncelleme, DLSS mantığına benzer çok bileşenli bir görüntü teknolojisi haline gelecek. Redstone'un tüm özellikleri RDNA4 tabanlı Radeon RX 9000 serisi ekran kartları için tasarlanmış durumda ve yıl sonuna kadar 200'den fazla oyuna ulaşacak.

AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı

AMD, FSR 4'ün makine öğrenimi tabanlı yeni görüntü modelini korurken Redstone paketinin kapsamını resmen netleştirdi. Redstone'un çerçeve üretimi tarafında yeni ML Frame Generation sistemi yer alıyor. Bu özellik, yıl bitmeden 30'dan fazla oyunda yer alacak ve AMD'ye göre yüksek kare hızlarını daha stabil şekilde sağlayacak bir yapay zekâ modeli kullanacak.

Tam Boyutta Gör Redstone’un en dikkat çekici bileşenleri arasında Ray Regeneration (Işın Yenileme) ve Radiance Caching bulunuyor. Ray Regeneration teknolojisi şimdilik yalnızca COD: Black Ops 7'de aktif ve ray tracing sırasında eksik ışın bilgilerini yeniden oluşturarak daha temiz sahne aydınlatması sağlıyor. Bu sistem Nvidia'nın DLSS Ray Reconstruction yaklaşımına doğrudan rakip diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Radiance Caching ise 2026'da çıkacak yeni bir bileşen olarak doğrulandı. Bu da ışın izleme yükünü azaltmak için sahnedeki dolaylı ışık bilgisini önbelleğe alan bir global illumination tekniği olarak karşımıza çıkıyor. AMD, bu sistem sayesinde özellikle renk sızıntısı, yumuşak gölge geçişleri ve düşük ışık koşullarında daha stabil bir görsel kalite hedefliyor. Ancak bu özelliğin tam liste veya çıkış takvimi henüz paylaşılmadı.

3.3 kata kadar performans artışı

AMD, Redstone'un ortalama 3,3 kata varan performans artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu artışın yalnızca kare üretimi ve süper çözünürlük senaryolarında geçerli olduğunu söyleyelim. SDK bugün geliştiricilere açılırken, DLSS benzeri entegrasyon kolaylığı sunmak için DLL formatında dağıtılıyor. Yıl boyunca daha fazla oyunda doğal destek bekleniyor.

Redstone'un tam paketinin yalnızca RDNA4 ekran kartlarında destekleneceği ve önceki nesillere uyumun olmadığı doğrulandı. AMD yöneticilerinden gelen bazı önceki ifadelerin aksine RDNA2 ve RDNA3 için resmi bir Redstone desteği bulunmuyor.

