Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı: 200'den fazla oyuna geliyor

    AMD, FSR Redstone teknolojisini resmi olarak sunmaya başladı. Yapay zekâ tabanlı yükseltme, kare üretimi ve ışın yenileme sistemleri dahil olmak üzere yıl sonuna kadar 200'den fazla oyuna yayılacak.

    AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı: 200'den fazla oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Computex 2025'te duyurduğu FSR Redstone güncellemesini yayınlamaya başladı. FSR 4 altyapısı üzerine inşa edilen güncelleme, DLSS mantığına benzer çok bileşenli bir görüntü teknolojisi haline gelecek. Redstone'un tüm özellikleri RDNA4 tabanlı Radeon RX 9000 serisi ekran kartları için tasarlanmış durumda ve yıl sonuna kadar 200'den fazla oyuna ulaşacak.

    AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı

    AMD, FSR 4'ün makine öğrenimi tabanlı yeni görüntü modelini korurken Redstone paketinin kapsamını resmen netleştirdi. Redstone'un çerçeve üretimi tarafında yeni ML Frame Generation sistemi yer alıyor. Bu özellik, yıl bitmeden 30'dan fazla oyunda yer alacak ve AMD'ye göre yüksek kare hızlarını daha stabil şekilde sağlayacak bir yapay zekâ modeli kullanacak.

    AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı: 200'den fazla oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Redstone’un en dikkat çekici bileşenleri arasında Ray Regeneration (Işın Yenileme) ve Radiance Caching bulunuyor. Ray Regeneration teknolojisi şimdilik yalnızca COD: Black Ops 7'de aktif ve ray tracing sırasında eksik ışın bilgilerini yeniden oluşturarak daha temiz sahne aydınlatması sağlıyor. Bu sistem Nvidia'nın DLSS Ray Reconstruction yaklaşımına doğrudan rakip diyebiliriz. 
    AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı: 200'den fazla oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Radiance Caching ise 2026'da çıkacak yeni bir bileşen olarak doğrulandı. Bu da ışın izleme yükünü azaltmak için sahnedeki dolaylı ışık bilgisini önbelleğe alan bir global illumination tekniği olarak karşımıza çıkıyor. AMD, bu sistem sayesinde özellikle renk sızıntısı, yumuşak gölge geçişleri ve düşük ışık koşullarında daha stabil bir görsel kalite hedefliyor. Ancak bu özelliğin tam liste veya çıkış takvimi henüz paylaşılmadı.

    3.3 kata kadar performans artışı

    AMD, Redstone'un ortalama 3,3 kata varan performans artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu artışın yalnızca kare üretimi ve süper çözünürlük senaryolarında geçerli olduğunu söyleyelim. SDK bugün geliştiricilere açılırken, DLSS benzeri entegrasyon kolaylığı sunmak için DLL formatında dağıtılıyor. Yıl boyunca daha fazla oyunda doğal destek bekleniyor.

    Redstone'un tam paketinin yalnızca RDNA4 ekran kartlarında destekleneceği ve önceki nesillere uyumun olmadığı doğrulandı. AMD yöneticilerinden gelen bazı önceki ifadelerin aksine RDNA2 ve RDNA3 için resmi bir Redstone desteği bulunmuyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford transit mi iveco daily mi ilişki istemiyorum diyen kız apple music arkadaş ekleme adana deneme sınavı yapan yerler en iyi avuç taşlama markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum