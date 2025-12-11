AMD FSR Redstone güncellemesi çıktı: 200'den fazla oyuna geliyor

AMD, FSR 4'ün makine öğrenimi tabanlı yeni görüntü modelini korurken Redstone paketinin kapsamını resmen netleştirdi. Redstone'un çerçeve üretimi tarafında yeni ML Frame Generation sistemi yer alıyor. Bu özellik, yıl bitmeden 30'dan fazla oyunda yer alacak ve AMD'ye göre yüksek kare hızlarını daha stabil şekilde sağlayacak bir yapay zekâ modeli kullanacak.
3.3 kata kadar performans artışı
AMD, Redstone'un ortalama 3,3 kata varan performans artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu artışın yalnızca kare üretimi ve süper çözünürlük senaryolarında geçerli olduğunu söyleyelim. SDK bugün geliştiricilere açılırken, DLSS benzeri entegrasyon kolaylığı sunmak için DLL formatında dağıtılıyor. Yıl boyunca daha fazla oyunda doğal destek bekleniyor.
Redstone'un tam paketinin yalnızca RDNA4 ekran kartlarında destekleneceği ve önceki nesillere uyumun olmadığı doğrulandı. AMD yöneticilerinden gelen bazı önceki ifadelerin aksine RDNA2 ve RDNA3 için resmi bir Redstone desteği bulunmuyor.