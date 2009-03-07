Nvidia başkan yardımcısı Michael Hara, işlemci üretimi hakkında konuştu

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Ortaya atılan onca iddiadan sonra Nvidia cephesinden resmi bir açıklama yapıldı ve x86 tabanlı işlemci üretimi konusunda firmanın tepesindeki isimlerden biri olan Michael Hara merakla beklenen açıklamayı yaptı. Yatırım bankası Morgan Stanley tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Konferansı'nda konuşan Nvidia başkan yardımcısı Micheal Hara, firmasının x86 işlemci üretimine yönelik planları olduğunu doğruladı.

Yılın ikinci yarısında anons edilmesi planlanan Tegra serisi SoC yani yongada sistem çözümleriyle bir şekilde işlemci pazarına da adım atacak olan Nvidia, grafik kartı pazarındaki değişiklikleri de göz önüne alarak özellikle ARM mimarisini temel alan ve GeForce tabanlı entegre grafik işlem birimiyle desteklenen Tegra SoC çözümlerinde takip edeceği düşük güç tüketimine ve yüksek verimliliğe dayalı stratejik yaklaşımı, olası bir x86 işlemci girişiminde de takip edebilir.

Yakın zamanda olmasa bile muhtemelen birkaç yıl içerisinde ve tabii Intel ile olan anlaşmazlıkların (x86 lisansı için önemli) çözülmesi halinde Nvidia tarafından hazırlanan ve muhtemelen entegre grafik birimine de sahip olacak x86 işlemcilere tanıklık edebiliriz. Ancak belirttiğimiz gibi, bu yönde atılacak olası bir hamle için bile en az 2-3 yıl beklenmesi gerekecek.

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