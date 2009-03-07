Nvidia başkan yardımcısı Michael Hara, işlemci üretimi hakkında konuştu

Yılın ikinci yarısında anons edilmesi planlanan Tegra serisi SoC yani yongada sistem çözümleriyle bir şekilde işlemci pazarına da adım atacak olan Nvidia, grafik kartı pazarındaki değişiklikleri de göz önüne alarak özellikle ARM mimarisini temel alan ve GeForce tabanlı entegre grafik işlem birimiyle desteklenen Tegra SoC çözümlerinde takip edeceği düşük güç tüketimine ve yüksek verimliliğe dayalı stratejik yaklaşımı, olası bir x86 işlemci girişiminde de takip edebilir.
Yakın zamanda olmasa bile muhtemelen birkaç yıl içerisinde ve tabii Intel ile olan anlaşmazlıkların (x86 lisansı için önemli) çözülmesi halinde Nvidia tarafından hazırlanan ve muhtemelen entegre grafik birimine de sahip olacak x86 işlemcilere tanıklık edebiliriz. Ancak belirttiğimiz gibi, bu yönde atılacak olası bir hamle için bile en az 2-3 yıl beklenmesi gerekecek.
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Madem tozunu attırabiliyordu apple neden intel'i seçti?
bu arada bence nvidia intelden daha başarılı işlemci yapabilir. nedeni yeni komutsetleri ve GPGPU ile CPU+GPU birleşimi mükemmel bir işlemci olabilir. bu işlemciyi ile yeni komutsetleri destekler. yeni bir X86 yada başka bir mimarı çıkabilir. partnerleride bu mimari için yazılım üretir. lisans olarak intel masa oturmayacaklar gibime geliryor. bu aralar iki fırmada birbirine diş gösteriyor.
acaba AMD ne yapacak ati ile güçlü bir işlemci için çalışıyor ama protipler bir türlü beklenen performansı vermiyor. ????
Yalnız bir atılım da ABD'ye bağımsız bir kaynaktan beklemekteyim. Mesela Çin. (Gönül ister ki Türkiye olsun ama...)
Ülkeler arası rekabet çok daha sıkı olur. (Tabi ürünler birbirinin tam muadili olmalı)
x64 günümüzde büyük önem kazanmaya başladı ve bildiğim kadarıyla x64 lisansı AMD'de.
Yani nvidia'nın iki kaleye birden saldırması gerekecek.
Komut setlerinde durum nedir onu bilemiyorum. nvidia komut seti sorununu nasıl çözer acaba?
x86 mimarisinin kökleri Intel'in 8086 işlemcisine dayanıyor. Dolayısıyla bu mimariye sahip bir işlemci çıkaracaksanız Intel'le lisans anlaşması yapmanız gerekiyor.
tr.wikipedia.org/...
donanimhaber.com/...
bildiğim kadarıyla x86 lisansı IBM den alınıyor, intel den değil.