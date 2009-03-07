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Nvidia başkan yardımcısı Michael Hara, işlemci üretimi hakkında konuştu

10 yıl
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia başkan yardımcısı Michael Hara, işlemci üretimi hakkında konuştu
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Ortaya atılan onca iddiadan sonra Nvidia cephesinden resmi bir açıklama yapıldı ve x86 tabanlı işlemci üretimi konusunda firmanın tepesindeki isimlerden biri olan Michael Hara merakla beklenen açıklamayı yaptı. Yatırım bankası Morgan Stanley tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Konferansı'nda konuşan Nvidia başkan yardımcısı Micheal Hara, firmasının x86 işlemci üretimine yönelik planları olduğunu doğruladı.

Yılın ikinci yarısında anons edilmesi planlanan Tegra serisi SoC yani yongada sistem çözümleriyle bir şekilde işlemci pazarına da adım atacak olan Nvidia, grafik kartı pazarındaki değişiklikleri de göz önüne alarak özellikle ARM mimarisini temel alan ve GeForce tabanlı entegre grafik işlem birimiyle desteklenen Tegra SoC çözümlerinde takip edeceği düşük güç tüketimine ve yüksek verimliliğe dayalı stratejik yaklaşımı, olası bir x86 işlemci girişiminde de takip edebilir.

Yakın zamanda olmasa bile muhtemelen birkaç yıl içerisinde ve tabii Intel ile olan anlaşmazlıkların (x86 lisansı için önemli) çözülmesi halinde Nvidia tarafından hazırlanan ve muhtemelen entegre grafik birimine de sahip olacak x86 işlemcilere tanıklık edebiliriz. Ancak belirttiğimiz gibi, bu yönde atılacak olası bir hamle için bile en az 2-3 yıl beklenmesi gerekecek.
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syler23 9 yıl
hayır bildiğim kadarıyla x86 intelin x64 amdnin... gecenlerde bi haberde amd ve intel karşılıklı anlaştılar lisanslar için sölüorum.. die bi haber vardı..
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orc123456 9 yıl
x86 işlemci üretebilmek için intelden, x64 için ise hem intel hem amdden lisan alması gerekiyor
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yc#1 10 yıl
Apple, IBM'in Power serisi işlemcilerinin güç tüketimlerinin (özellikle dizüstü sistemlerde) fazla olması dolayısıyla Intel'e geçtiğini söylüyor. IBM karlılığın nispeten daha fazla olduğu sunucu alanına yatırım yapıyor, Power serisi işlemcilerini ona göre tasarlıyor. Dolayısıyla şu saatten sonra Intel'le uğraşmak ona hiçbirşey kazandırmaz. Bazı arkadaşlarımız x64'ün AMD'ye ait olduğunu söylemiş, evet x64'ü AMD geliştirdi fakat bunu sıfırdan değil, x86 üzerinde geliştirdi. (ki çoğu kaynakta x86-64 olarak geçer). Dolayısıyla gene lisans için Intel'le muhatap olmak zorundasınız. 30 yıllık x86 mimarisinden geriye doğru uyumluluk ve Windows işletim sistemlerinin yaygınlığı nedeniyle bir anda vazgeçmek mümkün değil.
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scutaro 10 yıl
Boş haberler bunlar nvidia'nın öncelikle intel'den x86 lisansını alması gerek zaten şu anda intel piyasanın hakimi uzun vadede belki olabilir.
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OverClocK1ng 10 yıl
Ben de anlamıyorum. IBM istese Intel'in tozunu attırır. Adamlar 22nm. işlemci üzerinde çalışıorlar. Daha Intelin geçmesine 5 ay falan var ama bundan 5-6 ay önce IBM 32nm. işlemci üretti bile. Yani Intel'den 1 yıl önce...
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1080p 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Ben de anlamıyorum. IBM istese Intel'in tozunu attırır. Adamlar 22nm. işlemci üzerinde çalışıorlar. Daha Intelin geçmesine 5 ay falan var ama bundan 5-6 ay önce IBM 32nm. işlemci üretti bile. Yani Intel'den 1 yıl önce...


Madem tozunu attırabiliyordu apple neden intel'i seçti?
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ramiX 10 yıl
AMD-nVidia-intel üçlemesinin yarışından en çok kullanıcının yüzü gülecek gibi.
bu arada bence nvidia intelden daha başarılı işlemci yapabilir. nedeni yeni komutsetleri ve GPGPU ile CPU+GPU birleşimi mükemmel bir işlemci olabilir. bu işlemciyi ile yeni komutsetleri destekler. yeni bir X86 yada başka bir mimarı çıkabilir. partnerleride bu mimari için yazılım üretir. lisans olarak intel masa oturmayacaklar gibime geliryor. bu aralar iki fırmada birbirine diş gösteriyor.
acaba AMD ne yapacak ati ile güçlü bir işlemci için çalışıyor ama protipler bir türlü beklenen performansı vermiyor. ????
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Storm Bringer 10 yıl
nvidia'nın CPU piyasasına girmesi harika olur.
Yalnız bir atılım da ABD'ye bağımsız bir kaynaktan beklemekteyim. Mesela Çin. (Gönül ister ki Türkiye olsun ama...)
Ülkeler arası rekabet çok daha sıkı olur. (Tabi ürünler birbirinin tam muadili olmalı)

x64 günümüzde büyük önem kazanmaya başladı ve bildiğim kadarıyla x64 lisansı AMD'de.
Yani nvidia'nın iki kaleye birden saldırması gerekecek.

Komut setlerinde durum nedir onu bilemiyorum. nvidia komut seti sorununu nasıl çözer acaba?
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Rusty 10 yıl
hele bi alsın x86 lisansını ondan sonra yapsın açıklamasını
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toz-koparan 10 yıl
rekabet ortamını zenginleştirir umarım işe yarar işlemciler yaparlar...
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Vuze 10 yıl
intel çok güçlü ancak nvidia belli yani biri gpu digeri cpu devi
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yc#1 10 yıl
@serkanmy
x86 mimarisinin kökleri Intel'in 8086 işlemcisine dayanıyor. Dolayısıyla bu mimariye sahip bir işlemci çıkaracaksanız Intel'le lisans anlaşması yapmanız gerekiyor.
tr.wikipedia.org/...
donanimhaber.com/...
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max975 10 yıl
bakalım iki üç yıla ne ola ne kala...
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K.Kahriman 10 yıl
gene driverle , isim değiştirmeyle idare edeceğini sanıyorsa yanılıyor nvidia karşısında ati yok intel var ve intel toprağın dibine gömer bir güzel nvidia yı
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serkanmy 10 yıl
yc#1 arkadaşım
bildiğim kadarıyla x86 lisansı IBM den alınıyor, intel den değil.
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alito 10 yıl
daha gpu yapamıyor verha sürücüye dayıyor intelle baş etmesi çok zor önce amd le baş etsin.
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Promity 10 yıl
x86 için İntel i ikna ederde AMD ile nasıl başa çıkacak merak ediyorum , çok büyük kumar oynar bu işe girerse.
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