Nvidia CEO: GPU'ların performansı 6 yıl içerisinde 570x artacak

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Nvidia cephesinden geleceğe yönelik yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Nvidia baş bilimcisi Bill Dally açıklamasında 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3GHz'de çalışan ve 5000x paralel işlem birimine sahip olan yeni nesil grafik işlem ünitelerini 2015 yılı için öngördüklerini ve 20 TeraFLOP gibi oldukça yüksek işlem gücüne ulaşmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang da Bill Dally gibi 2015 yılına dönük bazı açıklamalarda bulundu.

Huang açıklamasında önümüzdeki 6 yıl içerisind GPU performansının 570 kat artacağını düşündüğünü belirtti. Teknolojideki ilerlemeni dramatik bir şekilde GPU performansını arttıracağını belirten Huang özellikle GPU tabanlı bilgi-işlem cephesinde bu artışın ciddi şekilde hissedileceğini ve aynı süre zarfında sadece 3x hızlanmasını beklediği CPU'lar ile kıyasla GPU tabanlı hızlandırma ile özellikle ray-tracing, grafik animasyon simülasyonları, enerj araştırmaları ve diğer pek çok gerçek dünya uygulamasında ciddi performans artışı elde edeceği belirtti. Tabii tüm bu açıklamalarınşu an için öngörüden ibaret olduğunu da belirtelim.