Nvidia CEO: GPU'ların performansı 6 yıl içerisinde 570x artacak

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Nvidia cephesinden geleceğe yönelik yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Nvidia baş bilimcisi Bill Dally açıklamasında 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3GHz'de çalışan ve 5000x paralel işlem birimine sahip olan yeni nesil grafik işlem ünitelerini 2015 yılı için öngördüklerini ve 20 TeraFLOP gibi oldukça yüksek işlem gücüne ulaşmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang da Bill Dally gibi 2015 yılına dönük bazı açıklamalarda bulundu.
Huang açıklamasında önümüzdeki 6 yıl içerisind GPU performansının 570 kat artacağını düşündüğünü belirtti. Teknolojideki ilerlemeni dramatik bir şekilde GPU performansını arttıracağını belirten Huang özellikle GPU tabanlı bilgi-işlem cephesinde bu artışın ciddi şekilde hissedileceğini ve aynı süre zarfında sadece 3x hızlanmasını beklediği CPU'lar ile kıyasla GPU tabanlı hızlandırma ile özellikle ray-tracing, grafik animasyon simülasyonları, enerj araştırmaları ve diğer pek çok gerçek dünya uygulamasında ciddi performans artışı elde edeceği belirtti. Tabii tüm bu açıklamalarınşu an için öngörüden ibaret olduğunu da belirtelim.
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burda yanlış düşünmüş, cpular belki 3x hızlanır ama tek çekirdek için,o zamana kadar 64-128 çekirdekli cpularda çıkar bence.
hatırlıyorum 2001 yılında bir bilg. dergisinde "efenim 2005 yılından itibaren sinematik düzeyde 3 boyutlu oyunlar oynacaz..." diyordu kaynak olarak ta nvidia cephesinden tırt bir yönetici konusuyordu ,aradan 10 sene gectı hala toz bulut efektini iyileştirmeye çabalıyor ekran kartları.he kaldı ki 570 kat arttı diyelim ,işlemci cephesi ne olacak ,intel lütufta bulunurcasaına gıdım gıdım teknoloji sürüyor(kapitalizm gereği).ben bu sefer amd-ati cephesinden devrim niteliğinde zımbırtılar çıkar diye bekliyorum.UNUTMADAN BİR BİLEN ARKADAŞ VARSA SORMAK İSTERİM : CPU VEYA GPU KONUSUNDA ARTIK FİZİKSEL SINIRA GELİNMEDİ Mİ??
570x, %570 farklı şeyler
ama GPU'lsrın işlem gücü açısından CPU'lardan daha güçlü olduğunuda biliyoruz..en azından işlemci mimarilerinde bu teknik oldukça böyle olur.Ama şu nanometrik küçülmeler sınıra geldiğinde muhakkak mimari değişicektir.ozaman iş değişebilir.
bence de biraz fazla sallamış gibi hadi 100 kat falan olsa neyse 570 nerden çıktı
Şu anki mimariye göre 5000 paralel işlemcili ve paralel işlemcileri 3ghz'de çalışan bir gpu 45 Teraflop'a denk geliyor 20 Teraflop dendiğine göre bambaşka bir mimari olucak büyük ihtimalle veya bu değer yanlış. Şimdiki gpu'lara göre performansı 570 kat artıcak derken %570 artıcak demiş olabilir.
edit: "ray-racing" yazılmış ama doğrusu "ray-tracing" olucak sanırım.