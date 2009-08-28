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Nvidia CEO: GPU'ların performansı 6 yıl içerisinde 570x artacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia CEO: GPU'ların performansı 6 yıl içerisinde 570x artacak
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Nvidia cephesinden geleceğe yönelik yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Nvidia baş bilimcisi Bill Dally açıklamasında 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3GHz'de çalışan ve 5000x paralel işlem birimine sahip olan yeni nesil grafik işlem ünitelerini 2015 yılı için öngördüklerini ve 20 TeraFLOP gibi oldukça yüksek işlem gücüne ulaşmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang da Bill Dally gibi 2015 yılına dönük bazı açıklamalarda bulundu.

Huang açıklamasında önümüzdeki 6 yıl içerisind GPU performansının 570 kat artacağını düşündüğünü belirtti. Teknolojideki ilerlemeni dramatik bir şekilde GPU performansını arttıracağını belirten Huang özellikle GPU tabanlı bilgi-işlem cephesinde bu artışın ciddi şekilde hissedileceğini ve aynı süre zarfında sadece 3x hızlanmasını beklediği CPU'lar ile kıyasla GPU tabanlı hızlandırma ile özellikle ray-tracing, grafik animasyon simülasyonları, enerj araştırmaları ve diğer pek çok gerçek dünya uygulamasında ciddi performans artışı elde edeceği belirtti. Tabii tüm bu açıklamalarınşu an için öngörüden ibaret olduğunu da belirtelim.


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koxp94 10 yıl
reklam kokan hareketler
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NemesisR3 10 yıl
aynı süre zarfında sadece 3x hızlanmasını beklediği CPU'lar ile kıyasla

burda yanlış düşünmüş, cpular belki 3x hızlanır ama tek çekirdek için,o zamana kadar 64-128 çekirdekli cpularda çıkar bence.
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cato16 10 yıl
Para,para,para diyorum noktayı koyuyorum. :) X Files...
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cato16 10 yıl
Sen 2015'e çıkacak mısın onu düşün.Hedef belirlemek güzel.Ama sen bir gerçekleştirme 570x'i o zaman görürsün. xD
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sendemail 10 yıl
10 yıl öncesine göre şimdi ne değişti?
hatırlıyorum 2001 yılında bir bilg. dergisinde "efenim 2005 yılından itibaren sinematik düzeyde 3 boyutlu oyunlar oynacaz..." diyordu kaynak olarak ta nvidia cephesinden tırt bir yönetici konusuyordu ,aradan 10 sene gectı hala toz bulut efektini iyileştirmeye çabalıyor ekran kartları.he kaldı ki 570 kat arttı diyelim ,işlemci cephesi ne olacak ,intel lütufta bulunurcasaına gıdım gıdım teknoloji sürüyor(kapitalizm gereği).ben bu sefer amd-ati cephesinden devrim niteliğinde zımbırtılar çıkar diye bekliyorum.UNUTMADAN BİR BİLEN ARKADAŞ VARSA SORMAK İSTERİM : CPU VEYA GPU KONUSUNDA ARTIK FİZİKSEL SINIRA GELİNMEDİ Mİ??
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MegaWolt38 10 yıl
At yalanı.....neyse
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sadtneverdie 10 yıl
adam nvidia ceo su siz nerenin ceo su :D
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TiesTorN 10 yıl
Bu dediğine kendi inanmış mı...
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yonex78 10 yıl
bence yüzde 570 demeye çalışıyor
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IgorStravinsky 10 yıl

yonex78

bence yüzde 570 demeye çalışıyor

570x, %570 farklı şeyler
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dennjS 10 yıl
korkma işlemcilerinde inanılmaz hızlanıcagı bir gerçek :D
ama GPU'lsrın işlem gücü açısından CPU'lardan daha güçlü olduğunuda biliyoruz..en azından işlemci mimarilerinde bu teknik oldukça böyle olur.Ama şu nanometrik küçülmeler sınıra geldiğinde muhakkak mimari değişicektir.ozaman iş değişebilir.
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NecronLord 10 yıl
Ne biçim oc yaparım o gpulara.
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yc#1 10 yıl
10-20 kat bir hızlanma olması doğal ancak mevcut teknolojiyle 6 yıl sonra 570 kat hızlı GPU'lar olacak diyen Jen amcamın kafası iyi anlaşılan.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

yc#1

10-20 kat bir hızlanma olması doğal ancak mevcut teknolojiyle 6 yıl sonra 570 kat hızlı GPU'lar olacak diyen Jen amcamın kafası iyi anlaşılan.


bence de biraz fazla sallamış gibi hadi 100 kat falan olsa neyse 570 nerden çıktı


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stradivardi 10 yıl
570x ne olduğunu bilmiyor galiba birde ceo olacak baş bilimci 20 teraflop diyor zaten şu an ki kartlar 2 teraflopa zaten çıkmış durumda bu hesapla 20 teraflop değil petaflop görmeliyiz 2015 te çok abartılı buna kendileri bile inanmıyordur
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cestvrai 10 yıl
JENSEN Çoşmuş, umarım 2015e kadar işinden olmaz :)
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scutaro 10 yıl
stradivardi

570x ne olduğunu bilmiyor galiba birde ceo olacak baş bilimci 20 teraflop diyor zaten şu an ki kartlar 2 teraflopa zaten çıkmış durumda bu hesapla 20 teraflop değil petaflop görmeliyiz 2015 te çok abartılı buna kendileri bile inanmıyordur

Şu anki mimariye göre 5000 paralel işlemcili ve paralel işlemcileri 3ghz'de çalışan bir gpu 45 Teraflop'a denk geliyor 20 Teraflop dendiğine göre bambaşka bir mimari olucak büyük ihtimalle veya bu değer yanlış. Şimdiki gpu'lara göre performansı 570 kat artıcak derken %570 artıcak demiş olabilir.
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disorderpunk 10 yıl
Güzel haberler bunlar :) GÜzel günler bizi bekliyor.
edit: "ray-racing" yazılmış ama doğrusu "ray-tracing" olucak sanırım.
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